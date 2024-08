UKG auf der ZPE 2024: So werden gute Arbeitgeber noch besser

Auf der „Zukunft Personal Europe“ 2024 in Köln zeigt UKG neue Technologien rund um HR und Personalmanagement, darunter auch eine Weltneuheit. Bei den Demos und Vorträgen dreht sich vieles um KI.

Stuttgart, 27. August 2024 – Vom 10. bis 12. September ist die Messe Köln das Ziel von HR-Managern und Personalverantwortlichen aus ganz Europa. Auf der „Zukunft Personal Europe“ (ZPE) dreht sich alles um die Trends von HR und Personalmanagement. Mittendrin, der Hersteller von HR- und Workforce-Management-spezifischen Lösungen: UKG. In Halle 4.2 am Stand K57 zeigen die Experten von UKG, wie Unternehmen Technologie nutzen können, um ein begehrter Arbeitgeber zu werden. Das UKG-Team lädt ein zu Demos der People Operations Suite sowie zu einem spannenden Vortrag, der das Thema Künstliche Intelligenz aufgreift und erläutert, wie sie sich positiv auf die Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur auswirken kann.

Damit nicht genug: Erstmals in Deutschland zeigt das Unternehmen seinen Besuchern: UKG One View, eine länderübergreifende Lösung für die Gehaltsabrechnung. Mit ihr können multinationale Unternehmen fehlerfreie, regelkonforme Gehaltsabrechnungen in über 160 Ländern gewährleisten und ihre Mitarbeitenden weltweit fair, verlässlich und effizient bezahlen. Mit UKG One View vereinheitlichen Unternehmen die Nutzungserfahrung für alle Mitarbeitenden.

Das Thema Künstliche Intelligenz ist am Stand von UKG allgegenwärtig. Michael Jetten, Senior Director Presales Consulting EMEA von UKG, und Steffen Schlatter, Senior Director Sales+Event Management Germany bei Great Place To Work (GPTW), verraten in einem Vortrag, wie Unternehmen KI nutzen können, um zu einem großartigen Arbeitgeber zu werden. Dabei liegt der Fokus ihres Vortrags am Mittwoch, 11. September 2024, von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr (Operations & Services Stage), auf den Non-Desk-Workern, die bisher in der Digitalisierung und Arbeitsplatzgestaltung stiefmütterlich behandelt wurden. Mit der KI-Technologie von UKG und dem Know-how von GPTW rund um die Unternehmenskultur erhalten Blue-Collar-Worker die Möglichkeit, ihre Präferenzen bei der Work-Life-Balance zu artikulieren und selbsttätig umzusetzen.

Ein wichtiger Baustein dabei ist, dass die Emprising-Plattform von Great Place To Work in Deutschland und Österreich nun in das Angebot von UKG integriert wurde. Damit können Unternehmen beispielsweise Kurzumfragen durchführen und Maßnahmen evaluieren. Das nützt sowohl den Mitarbeitenden als auch den Führungskräften. Sie erhalten dank KI-Tools und der Emprising-Plattform Einsichten, um ihr Führungsverhalten zu verbessern. Das zahlt sich nachweislich aus. Führungskräfte beeinflussen laut einer neuen globalen Studie des UKG Workforce Institute maßgeblich die Produktivität und das Engagement der Mitarbeitenden sowie weitere Faktoren eines guten Arbeitsplatzes, wie Vertrauensbildung, offene Kommunikation und individuelle Mitarbeiterbetreuung. Die Kehrseite: acht von zehn Führungskräften leiden an Job-Burnout. Sie brauchen also dringend Unterstützung. Auf der ZPE zeigt UKG, wie KI die Manager in ihrer Rolle unterstützt und Überlastung verhindert.

„Wir freuen uns auf drei Tage voller Networking auf der „Zukunft Personal Europe“ 2024, inklusive einer spannenden Präsentation mit Great Place to Work und praxisnahen Demos an unserem Stand, die Ihnen helfen, Ihren eigenen Business Case zu entwickeln. Besuchen Sie uns, um zu erfahren, wie KI-gestützte Workforce-Management-Lösungen Ihr Unternehmen zu einem attraktiven Arbeitgeber machen können – gerade jetzt, wo 77% der Mitarbeitenden weltweit als unengagiert gelten. Wir zeigen Ihnen gerne, welche Tools und Methoden Sie einsetzen können, um Ihre Teams zu motivieren und Technologie zu nutzen, die Ihrem Unternehmen hilft, ein großartiger Arbeitsgeber zu werden“, so Wieland Volkert, Country Manager DACH bei UKG.

Wer mehr darüber erfahren möchte, wie UKGs preisgekrönte HCM-Lösung für HR, Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Workforce-Management den Organisationen hilft, eine überzeugende, positive Arbeitgebermarke zu werden, der kann sich über folgenden Link den UKG Vouchercode sichern und erhält kostenfreien Eintritt zur Messe: Anmelden & Code sichern

UKG stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Mit unseren Technologien für das Human Capital Management machen wir jede Organisation zu einer überzeugenden, positiven Arbeitgebermarke. Mehr als 80.000 Kunden weltweit schaffen mit unseren Lösungen für Payroll, Workforce-Management und Culture-Cloud exzellente Arbeitsplätze für einzigartige Erfahrungen ihrer Mitarbeitenden. Unsere Technologie mit künstlicher Intelligenz nutzt einen wertvollen Wissensschatz: die weltweit größte Sammlung von Mitarbeiter-, Arbeitsplatz- und Kulturdaten. So erhalten Organisationen detaillierte Einblicke, um fundierte Entscheidungen für das Personal und die Organisation zu treffen. Ein wichtiges Augenmerk legen wir dabei auf die Unternehmenskultur. Mit UKG haben Organisationen die Gewissheit, dass sie optimal in ihre Mitarbeitenden und in die Unternehmenskultur investieren.

Firmenkontakt

UKG

Janine Olariu

Königstraße 26

70173 Stuttgart

+49 (0)711/273500-40



https://www.ukg.de

Pressekontakt

Storymaker GmbH

Marc Voland

Derendinger Straße 50

72072 Tübingen

+49 (0)7071/938720



http://www.storymaker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.