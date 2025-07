UKG: Gen-Z-Mitarbeitende begrüßen KI am Arbeitsplatz, fast die Hälfte sagt, dass ihre Vorgesetzten den Nutzen der Technologie nicht verstehen

Neue Studie zeigt: Mitarbeitende wünschen sich KI für repetitive Aufgaben – und die Generation Z sieht das größte Potenzial für Zeitersparnis

Wichtige Punkte:

– 84 % der US-Mitarbeitenden wünschen sich, dass KI Prozesse am Arbeitsplatz für sie übernimmt.

– Mehr als drei Viertel (79 %) glauben, dass KI-Tools ihnen Zeit verschaffen könnten, sich auf wichtigere oder lohnendere Aufgaben zu konzentrieren.

– 70 % der Mitarbeitenden der Generation Z (im Alter von 18 bis 28 Jahren) gaben an, dass sie sich die meisten KI-Kenntnisse, die sie bei der Arbeit einsetzen, selbst beigebracht haben.

– Fast die Hälfte der Beschäftigten der Generation Z (49 %) gibt an, dass ihre Vorgesetzten die Vorteile von KI nicht verstehen.

– Trotz der weit verbreiteten Zusagen von Führungskräften, KI in ihre Unternehmen zu integrieren, sind Mitarbeitende aller Generationen (89 %) der Meinung, dass KI als Werkzeug und nicht als Arbeitskollege betrachtet werden sollte.

2.7.2025, LOWELL, Mass., und WESTON, Fla., – KI revolutioniert die moderne Arbeitswelt, und die Generation Z entwickelt sich, laut einer Studie des führenden Anbieters von HR-, Gehaltsabrechnungs- und Workforce-Management-Lösungen UKG, zur führenden Generation bei der Einführung dieser Technologie.

In einer neuen landesweiten Umfrage von UKG, die von The Harris Poll durchgeführt wurde, zeichnet sich die jüngste Generation der Arbeitnehmer auch als diejenige aus, die am eifrigsten und proaktivsten daran arbeitet, KI in ihre tägliche Arbeit zu integrieren. 90 % glauben, dass KI ihnen Zeit bei der Arbeit sparen wird, darunter mehr als ein Viertel (29 %), die davon ausgehen, dass sie durch KI 60 bis 89 Minuten pro Tag einsparen werden.

Die Ergebnisse zeigen eine klare Chance für Arbeitgeber in ganz Amerika: Die Mitarbeitenden möchten, dass KI ihnen hilft, intelligenter und effizienter zu arbeiten, indem sie Arbeitsprozesse für sie übernimmt (84 %). Die Generation Z könnte damit der Schlüssel zur Beschleunigung der Einführung in der gesamten Organisation sein. Indem sie die Bereitschaft der Generation Z zur Annahme neuer Technologien nutzen, können Unternehmen ihre gesamte Belegschaft in die Lage versetzen, die neuesten Tools zu erlernen, sie zur Unterstützung ihrer Aufgaben einzusetzen und Zeit für interessantere, strategischere Aufgaben zu gewinnen.

Die Generation Z begrüßt eher KI am Arbeitsplatz – aber Führungskräfte könnten hinterherhinken

In den letzten Jahren hat sich unsere Arbeitsweise in einem beispiellosen Tempo verändert. Der Aufstieg der KI ist die neueste Variable, die Arbeitsplätze im ganzen Land erschüttert – und jüngere Mitarbeitende tragen dazu bei, diesen Wandel voranzutreiben.

Den Daten zufolge geben 70 % der Mitarbeitenden der Generation Z an, dass sie sich die meisten KI-Tools, die sie bei der Arbeit verwenden, selbst beigebracht haben, verglichen mit 58 % der Mitarbeitenden der Generation X (45-60 Jahre) und 40 % der Mitarbeitenden der Babyboomer-Generation (61-79 Jahre). Darüber hinaus glauben mehr Mitarbeitende der Generation Z (90 %) als Mitarbeitende der Generation X (73 %) und der Babyboomer-Generation (59 %), dass KI ihnen Zeit sparen und ihnen ermöglichen könnte, sich auf die wichtigeren oder lohnenderen Aspekte ihrer Arbeit zu konzentrieren.

Bemerkenswert ist, dass fast die Hälfte (49 %) der Mitarbeitenden der Generation Z angibt, dass ihre Vorgesetzten die Vorteile von KI nicht verstehen.

In der 2023 UKG-Studie zu KI am Arbeitsplatz gaben nur 26 % der Führungskräfte an, dass Mitarbeitende der Generation Z den Einsatz von KI am Arbeitsplatz am besten verstehen. Die neuesten Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass das Gegenteil der Fall sein könnte, und zeigen eine mögliche Diskrepanz zwischen den jüngeren Mitarbeitenden, die die Tools einsetzen, und den Führungskräften, die die Strategie festlegen.

Die neueste UKG-Studie stützt jedoch den Standpunkt der Generation Z.

„Alle paar Jahrzehnte verändert eine bahnbrechende Technologie grundlegend die Art und Weise, wie wir alles bewältigen: von unserer Lebensweise bis hin zu unserer Arbeitsweise und darüber hinaus“, so Suresh Vittal, Chief Product Officer bei UKG. „Wie produktiv wären wir ohne Elektrizität, Fließbandfertigung oder Mobiltelefone? Wie diese Innovationen wird auch KI schnell allgegenwärtig und unverzichtbar für die Arbeit – und sie jetzt zu ignorieren, ist wie die Entscheidung, keinen Computer oder das Internet zu nutzen.“

„Die Generation Z mag bei der Einführung von KI am Arbeitsplatz führend sein, aber diese Technologie hat das Potenzial, die Arbeit jeder Generation zu verändern“, so Vittal weiter. „Von der Vereinfachung und Automatisierung alltäglicher Aufgaben über die Steigerung der Produktivität bis hin zur Schaffung von mehr Zeit für Kreativität, Innovation und persönliche Beziehungen – KI wird die Erfahrung der Mitarbeitenden in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Je früher Unternehmen das Potenzial von KI nutzen, desto größer wird ihr Wettbewerbsvorteil sein.“

Alle Generationen sehen den Wert von KI, das Vertrauen ist aber noch auf bestimmte Aufgaben beschränkt

Während die Generation Z vielleicht am ehesten dazu bereit ist, sich die KI-Fähigkeiten, die sie bei der Arbeit einsetzen, selbst beizubringen, bevorzugen Mitarbeitende aller Altersgruppen KI, die die menschliche Arbeit unterstützt, anstatt sie zu ersetzen.

– 84 % der US-Mitarbeitenden sind der Meinung, dass KI am besten zur Automatisierung von Aufgaben und nicht von ganzen Rollen eingesetzt werden sollte.

Diese Überzeugung ist in Unternehmen jeder Größe gleich – von 88 % der Mitarbeitenden in Unternehmen mit weniger als 75 Beschäftigten bis zu 85 % in Unternehmen mit mehr als 15.000 Beschäftigten.

– 89 % sagen, dass KI als Werkzeug und nicht als Mitarbeiter betrachtet werden sollte.

„Seit unserer Studie aus dem Jahr 2023 haben wir eine bedeutende Veränderung im Vertrauen und Verständnis der Mitarbeitenden gegenüber KI am Arbeitsplatz festgestellt“, so Vittal. „Noch vor zwei Jahren hatte mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden keine Ahnung, wie ihr Unternehmen KI einsetzt. Heute sind etwa zwei von fünf berufstätigen Amerikanern (39 %) zuversichtlich, dass KI ihre Arbeit verbessern kann – ein Zeichen, das auf mehr Transparenz, Dialog und Aufklärung über die vielen effektiven Einsatzmöglichkeiten von KI am Arbeitsplatz hindeuten könnte.“

Aufgaben, die Mitarbeitende bereit sind, an KI zu übergeben

Die Merkmale, die laut den US-Mitarbeitenden eine Aufgabe für die Übernahme durch KI geeignet machen, reichen von hochgradig repetitiven oder routinemäßigen Tätigkeiten (49 %) über datenintensive Aufgaben (42 %) bis hin zu zeitaufwändigen Tätigkeiten (38 %). Mehr als ein Drittel nennt auch Aufgaben, die wenig Urteilsvermögen, Empathie oder Fingerspitzengefühl erfordern (35 %), oder solche, die häufig anfällig für menschliche Fehler sind (34 %).

Was konkrete Anwendungsfälle angeht, so hat die Untersuchung von UKG ergeben, dass viele der Aufgaben, die US-Mitarbeitende einer KI anvertrauen würden, wiederholbar, datengesteuert oder fehleranfällig sind, darunter:

– Zusammenfassung der Unternehmensrichtlinien bei Fragen (83 %);

– Erstellung ihrer Arbeitspläne auf der Grundlage ihrer Verfügbarkeit (81 %);

– Überprüfung der Richtigkeit ihres Gehaltsschecks (78 %);

– Sicherstellen, dass ihre Stundenzettel korrekt sind (78 %); und

– Überprüfung und Genehmigung ihrer Urlaubs- und Schichttauschanträge in Echtzeit (74 %).

Umfragemethode: Diese Umfrage wurde online in den Vereinigten Staaten von The Harris Poll im Auftrag von UKG vom 15. bis 17. April 2025 unter 1.146 erwerbstätigen Erwachsenen im Alter von 18 Jahren und älter durchgeführt. Die Stichprobenpräzision der Online-Umfragen von Harris wird anhand eines bayesschen Glaubwürdigkeitsintervalls gemessen. Für diese Studie sind die Stichprobendaten bei einem Sicherheitsgrad der Stichprobe von 95 % auf +/- 3,6 Prozentpunkte genau. Die vollständige Methodik der Umfrage, einschließlich der Gewichtungsvariablen und der Stichprobengrößen der Untergruppen, erhalten Sie unter media@ukg.com.

