UKG Megatrends 2025 zur Zukunft der Arbeit: Globaler Fachkräftemangel, Employee Experience und Zusammenarbeit von Mensch und KI

Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Welche Megatrends UKG für 2025 erwartet und wie Unternehmen die Herausforderungen bewältigen können.

Stuttgart, 8. April 2025 – Die Welt scheint in Aufruhr – alte Gewissheiten werden fast täglich in Frage gestellt. Das gilt auch für die Arbeitswelt, in der KI und Fachkräftemangel die Unternehmen vor große Herausforderungen stellen. Jedes Jahr bewerten die Experten von UKG gemeinsam mit Wissenschaftlern und Führungskräften aus der Wirtschaft die Trends in der Arbeitswelt und die Auswirkungen auf Unternehmen und HR-Teams. „2025 dreht sich alles um die Erweiterung von Talentpools und die Transformation der Employee Experience – und um die Frage, wie KI zu einer zufriedeneren Belegschaft und besseren Geschäftsergebnissen beitragen kann“, sagt Benedikt Lell, VP Sales Support von UKG.

Auf diese drei HR-Megatrends sollten sich Unternehmen 2025 vorbereiten:

Trend 1: Wachsender globaler Fachkräftemangel: 86% der Arbeitgeber in Deutschland haben laut Manpower Group Probleme, offene Stellen zu besetzen, vier von zehn Stellen bleiben unbesetzt, sagt das Institut der deutschen Wirtschaft. Bis 2027 fehlen 728.000 Fachkräfte, so das IW. Die UKG-Experten empfehlen: Unternehmen sollten ihre Personalpolitik auf den Prüfstand stellen. KI-Tools helfen dabei, Trends beim Personal zu ermitteln sowie Kapazitäten und Budgets zu planen. Bei Bewerbern, aber auch bei Stellenwechseln und Beförderungen sei eher auf Kompetenzen wie Arbeitsverhalten, Motivation und Karrierewünsche zu achten als auf die formale Ausbildung. Mit Cross-Trainings, Umschulungen und Up-Skilling bauen Unternehmen einen vielseitig qualifizierten Talentpool mit der vorhandenen Belegschaft auf. Um zusätzliches Personal anzuziehen, sollten die Hürden bei der Bewerbung und dem Onboarding so niedrig wie möglich sein. Jobsuchende erwarten heute, dass sie dafür vertraute mobile Technologie-Tools nutzen können.

Trend 2: Fokus auf Employee Experience: 53% der Arbeitnehmenden denken laut Great Place to Work über einen Stellenwechsel nach, nicht einmal jeder Zweite gibt in einer Umfrage von EY an, bei der Arbeit das Beste zu geben. Engagierte Beschäftigte sind aber loyaler und wechseln seltener das Unternehmen, damit sind sie kritisch für den Unternehmenserfolg. Im hart umkämpften Arbeitsmarkt sollten sich Unternehmen als Top-Arbeitgeber positionieren mit einer attraktiven Unternehmenskultur, die den Mensch in den Mittelpunkt stellt und ihm Vertrauen entgegenbringt, empfehlen die UKG-Experten. Dazu trägt eine zeitnahe und relevante Mitarbeiterkommunikation bei, die mobile Tools und KI nutzt. Sie fördert das Gefühl der Zugehörigkeit – und damit auch das Employee Engagement. So schaffen Unternehmen ein positives Umfeld, in dem sich die Beschäftigten wertgeschätzt, einbezogen und motiviert fühlen.

Trend 3: Zusammenarbeit von Menschen und KI: 20% der Angestellten nutzen laut BCG bereits GenAI bei der Arbeit, 32% der Führungskräfte sehen darin einen Mehrwert für eine höhere Arbeitsqualität, sagt Mercer. Der Nutzen der Tools ist allerdings stark auf das Engagement der Mitarbeitenden angewiesen. Für den Erfolg ist beides notwendig: menschliche und künstliche Intelligenz. Für die erfolgreiche Operationalisierung der KI-Technologie müssen Unternehmen in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten investieren und in die digitalen Fähigkeiten ihrer Teams. Und in die Kultur: Beschäftigte brauchen das Gefühl von Vertrauen und Zugehörigkeit sowie Prozesse, die sich an den Menschen orientieren. Mit KI können Unternehmen zum Beispiel schnell auf Fragen aus der Belegschaft reagieren und fundierte Entscheidungen treffen. Die Integration intelligenter Tools in den Arbeitsalltag verschafft Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend digitalisierten Markt.

Die Herausforderungen in den genannten drei Themenbereichen sind groß und dürften in den kommenden Jahren noch zunehmen. Dennoch gebe es Anlass zu Optimismus, so Benedikt Lell: „Durch innovative Strategien bei Personalrekrutierung, Mitarbeiterengagement und Produktivitätssteigerung können sich Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erarbeiten.“ Dazu sei es wichtig, die passenden Maßnahmen zu ergreifen.

Eine praxisnahe Roadmap zur Bewältigung der drei Megatrends enthält das E-Book „3 Megatrends 2025“ von UKG.

UKG stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Mit unseren Technologien für das Human Capital Management machen wir jede Organisation zu einer überzeugenden, positiven Arbeitgebermarke. Mehr als 80.000 Kunden weltweit schaffen mit unseren Lösungen für Payroll, Workforce Management und Culture-Cloud exzellente Arbeitsplätze für einzigartige Erfahrungen ihrer Mitarbeitenden. Unsere Technologie mit künstlicher Intelligenz nutzt einen wertvollen Wissensschatz: die weltweit größte Sammlung von Mitarbeiter-, Arbeitsplatz- und Kulturdaten. So erhalten Organisationen detaillierte Einblicke, um fundierte Entscheidungen für das Personal und die Organisation zu treffen. Ein wichtiges Augenmerk legen wir dabei auf die Unternehmenskultur. Mit UKG haben Organisationen die Gewissheit, dass sie optimal in ihre Mitarbeitenden und in die Unternehmenskultur investieren. Mehr erfahren Sie auf ukg.de.

