Ukrainische Kunst im Internationalen Theater Frankfurt – Einladung zur Theaterpremiere & Kunstausstellung

Ukrainische Künstlerinnen im Internationalen Theater Frankfurt

Am 31. Mai 2026 um 17 Uhr findet im Internationalen Theater Frankfurt die Premiere des Theaterstücks „Fische weinen nicht“ der ukrainischen Regisseurin Elena Petrovska statt.

Gleichzeitig sind vom 1. Mai bis zum 15. Juli 2026 in den Räumlichkeiten des Internationalen Theaters Frankfurt die Werke der ukrainischen Künstlerin Nata Statzner aus dem Rheingau zu sehen. Die Ausstellung trägt den Titel „Energie der Farbe, Sprache der Symbole“ und gibt Einblick in ihr künstlerisches Schaffen.

Ziel beider Veranstaltungen ist es, ukrainische Kunst sichtbar zu machen und einen künstlerischen Austausch in Frankfurt zu ermöglichen. Die Organisatoren betonen den integrativen Ansatz und bieten Kunstschaffenden eine Plattform zur Präsentation ihrer Arbeiten.

Das Internationale Theater Frankfurt, ein bekanntes Veranstaltungszentrum am Main, öffnet seine Räume für die Ausstellung und die Theateraufführung. Besucher haben die Möglichkeit, die Künstlerinnen persönlich zu treffen und im Dialog mehr über Hintergründe, Intentionen und Stilrichtungen zu erfahren. Die Veranstaltung soll zur Stärkung des interkulturellen Miteinanders beitragen.

Kultureller Dialog im Fokus des Programms

Im Mittelpunkt steht der interkulturelle Austausch. Der direkte Kontakt zwischen Künstlerinnen und Besuchern spielt eine zentrale Rolle. Neben der Ausstellung „Energie der Farbe, Sprache der Symbole“ bietet die Theaterpremiere von Elena Petrovska einen weiteren künstlerischen Zugang zur ukrainischen Kulturszene.

Bedeutung der ukrainischen Kunstszene in Frankfurt

Das Internationale Theater Frankfurt sieht in diesen Veranstaltungen eine Chance, die ukrainische Kunstszene stärker bekannt zu machen. Frankfurt bietet als Austragungsort gute Rahmenbedingungen für den Kulturaustausch. Die Veranstalter heben hervor, dass ukrainische Künstlerinnen einen wichtigen Beitrag zum europäischen Kulturleben leisten.

Nata Statzner lebt im Rheingau und ist durch ihre Biografie eng mit der Region verbunden, während ihre Verwurzelung in der ukrainischen Kulturlandschaft in ihrer Arbeit sichtbar bleibt. Elena Petrowska bringt mit ihrer Inszenierung von „Fische weinen nicht“ eine neue Perspektive auf die Frankfurter Theaterbühne.

„Die Veranstaltung im Internationalen Theater Frankfurt bietet ukrainischen Künstlern eine wichtige Plattform für Austausch und Inspiration. Kultur baut Brücken und fördert das Verständnis zwischen Menschen verschiedener Herkunft.“ – Nata Statzner

Key Facts

Theaterpremiere: 31.05.2026, 17 Uhr – „Fische weinen nicht“, Regie: Elena Petrowska

Ausstellung: 01.05.2026 – 15.07.2026 – „Energie der Farbe, Sprache der Symbole“ von Nata Statzner (Rheingau)

Veranstaltungsort: Internationales Theater Frankfurt

Ziel: interkultureller Austausch und Dialog

Die Veranstaltungen stärken die Sichtbarkeit der ukrainischen Kunstszene in Frankfurt und der Rhein-Main-Region

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Ukrainische Kùnstlerin, Begrùnderin von NeoMythArt

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