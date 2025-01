Ultimatives Eishockey-Erlebnis gewinnen!

Am 15. Februar wartet auf die Gewinnerin oder den Gewinner ein unvergesslicher Tag auf dem Eis mit den Profis des EC Peiting

Seefeld, 27. Januar 2025: Die TQ-Group, einer der führenden Technologiedienstleister Deutschlands ist aktiver Partner vieler Vereine im Leistungs- wie im Breitensport. Das Unternehmen ist mit seinem Firmenhauptsitz in Seefeld am Ammersee sowie weiteren Niederlassungen in Inning und in Peiting fest im bayerischen Fünfseen- und Oberland verwurzelt und bestrebt, diese Regionalität aktiv mit Leben zu füllen. Als langjähriger Partner der Eishockeymannschaft EC-Peiting bietet TQ deshalb der Region am 15. Februar die einmalige Chance, einen unvergesslichen Trainingstag mit den Spielern zu erleben. Das Event ist die perfekte Gelegenheit, Eishockey hautnah mitzuerleben, von den Profis zu lernen und mit anderen Eishockey-Begeisterten einen unvergesslichen Tag zu verbringen.

Der EC Peiting steht für spannendes Eishockey und echte Leidenschaft im bayerischen Oberland. Mit großem Einsatz und Teamgeist mischen die Spieler in der Oberliga kräftig mit und sorgen in der dritthöchsten Spielklasse regelmäßig für packende Duelle auf dem Eis. Mit TQ hat der Traditionsverein einen starken und langjährigen Partner an seiner Seite, der ihn tatkräftig auf seinem Weg durch die Oberliga unterstützt. Und auch die angrenzenden Gemeinden profitieren von TQ und ihrem Ziel, mit Veranstaltungen und besonderen Erlebnissen aktiv etwas für die Region und die Bevölkerung zu tun.

Für das Erlebnis öffnet der Verein seine Tore und ermöglicht der Gewinnerin oder dem Gewinner ein gemeinsames Training mit den Profis. Dabei ist es ganz egal, ob schon Erfahrung auf dem Eis besteht oder nur die Lust darauf, etwas Neues auszuprobieren.

Der Tag auf dem Eis umfasst ein Stationstraining zur Verbesserung der Stick-Handling-Fähigkeiten, eine Messung der eigenen Schussgeschwindigkeit, Penalty-Schießen sowie ein Abschlussspiel, bei dem das Gelernte gleich in einer spannenden Spielsituation umgesetzt wird. Im Anschluss gibt es einen gemeinsamen, gemütlichen Ausklang mit den Spielern und anderen Teilnehmenden.

Der Erlebnistag mit dem EC Peiting am 15. Februar im Überblick:

13:30 – 15:00 Uhr: Einblicke in die Trainingseinheit sowie gemeinsame Übungen und Spiel mit den Profis des EC Peiting (bitte eigene Ausrüstung bzw. Schlittschuhe, Helm, Handschuhe sowie ggf. Ellbogenschoner und Schläger mitbringen. Letzterer kann in Ausnahmefällen ausgeliehen werden)

Ab 15:00: Gemütlicher Ausklang mit den Spielern und anderen Teilnehmenden

Teilnahmebedingungen und Bewerbung

Die Teilnahmebedingung und weitere Informationen zum Event sowie das Bewerbungsformular gibt es hier

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.100 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

