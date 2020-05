Umfassendes ISO-Wendeplatten-Sortiment, auch für “neue Materialgenerationen”

Neu: Schwartz – tools + more GmbH & Co.KG bietet Programmerweiterung der ISO-Line

Mit der Erweiterung der leistungsstarken Serie ISO-Line bietet Schwartz – tools + more GmbH & Co.KG, deutsche Generalvertretung des Schweizer Werkzeugherstellers Applitec, ein umfassendes Programm, welches alle Anforderungen an ISO-Wendeplatten abdeckt. Mit zusätzlichen Geometrien, Eckenradien und Hartmetallsorten können auch die “neuen Materialgenerationen” ideal bearbeitet werden. Die besondere ISO-Auswahl ist nicht nur für das Langdrehen, sondern auch für feine Drehoperationen in Kurzdrehautomaten, Mehrspindelmaschinen und konventionellen Drehmaschinen eine hervorragende Wahl.

Die Anforderungen an die Bearbeitung der Drehteile werden immer komplexer. Auch Materialien der neuen Generationen, wie bleiarme Legierungen, Titanlegierungen, hochlegierte rostfreie Stähle, Aluminiumlegierungen, martensitische und austenitische Stähle oder Superlegierungen, machen die Verarbeitung nicht leichter. Anforderungsgerechte Werkzeuge sind ausschlaggebend, damit die jeweilige Drehbearbeitung optimal ausgeführt werden kann. Und das bei gleichzeitig hohen Standzeiten.

“Applitec bietet mit den Erweiterungen der ISO-Line für jedes Material und jede Zerspanungsaufgabe eine optimierte Geometrie, in Verbindung mit einer entsprechenden Beschichtung und Hartmetallsorte. Dabei wird dem Anwender die Auswahl der idealen Wendeplatte vereinfacht; er kann nicht nur aus einer breiten Palette an Geometrien auswählen, sondern es werden ihm gleichzeitig passend zu seinem Material die jeweils idealen Beschichtungs- und Hartmetallkombinationen angeboten” so Jörg Schwartz, Geschäftsführer der Schwartz – tools + more.

Neben neuen Geometrien, zusätzlichen geschliffenen Eckenradien von 0,05 mm bis 0,8 mm mit hochpositiven Spanwinkeln, bietet die erweiterte ISO-Line-Serie auch Geometrien mit feinster Schneidkantenverrundung. Die polierten Schneidkanten beziehungsweise feinsten Schneidkantenverrundungen bieten ab einem Vorschub von 0,03 mm die Möglichkeit einer weiteren Standzeitoptimierung. Speziell für Titan und Superlegierungen wurden Geometrien mit 20° Spanwinkel entwickelt, die mit entsprechend angepassten Geometrien, Hartmetallsorten und Beschichtungen verfügbar sind. Zusätzlich wurden für die “neuen” Materialgenerationen und hochlegierten Stahlsorten entsprechende Kombinationen von Geometrien mit unterschiedlichen Spanwinkeln, Hartmetallsorten, Oberflächenpräparationen und Beschichtungen entwickelt. Des Weiteren steht für die gesamte ISO-Line-Wendeplatten Serie eine umfangreiche Auswahl aktueller PVD- und CVD-Beschichtungen zur Verfügung.

Mit dem außergewöhnlich breiten Portfolio der ISO-Line Wendeplatten stehen speziell für Langdrehmaschinen entwickelte rechte und linke Halter bereit. Zur weiteren Optimierung der Zerspanung und der Standzeit werden in der ISO-Line-Serie alle Halter auch mit integrierter Kühlmittelzufuhr angeboten.

“Geänderte Materialeigenschaften und steigende Anforderungen in der Qualität verändern die Wirtschaftlichkeit in der Drehbearbeitung. Mit den Entwicklungen für die “neuen Materialien” bietet die ISO-Line ein nochmal erweitertes Spektrum an Wendeplatten, um auch effizient und mit einem optimalen Bearbeitungsergebnis zu zerspanen”, so Jörg Schwartz. “Dabei wird es immer wichtiger, die jeweilige Aufgabe klar zu analysieren und zu benennen, um das optimale Ergebnis ohne hohen Zeitaufwand und prozesssicher zu erzielen. Dabei helfen wir unseren Kunden: mit einer fundierten Beratung für eine gezielte Auswahl aus einem professionellen und umfangreichen Werkzeugportfolio”, ergänzt Jörg Schwartz.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Dreh- und Automatentechnik bietet Schwartz – tools + more eine umfangreiche und ausgewählte Produktpalette sowie umfassenden Service. Das inhabergeführte Unternehmen legt höchsten Wert auf eine kompetente Beratung. Neben dem ausgewählten Sortiment fertigt Schwartz – tools + more in der eigenen Produktion Überdrehwerkzeuge, Sonderwerkzeuge nach Kundenwunsch sowie Automatendrehmeissel und führt kurzfristig Modifikationen an Standardwerkzeugen durch.

Firmenkontakt

Schwartz – tools + more

Jörg Schwartz

Gewerbestr. 26

76327 Pfinztal

0721 / 915 684-0

0721 / 915 684-22

info@schwartz-tools.de

https://www.schwartz-tools.de/

Pressekontakt

KOKON – Marketing Profiling PR

Marion Oberparleiter

Lindenstraße 6

72666 Neckartailfingen

0711 52855500

0711 52855509

oberparleiter@kokon-marketing.de

http://www.kokon-marketing.de/

Bildquelle: @Schwartz – tools + more