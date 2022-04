Umfassendes Wissen bei der Ladezone

Extraausgabe am 7. April von 10 -16:00 Uhr/ informationsgeladenes Online-Format / Schwerpunkt auf Elektromobilität und Nachhaltigkeit / aktuelle Fragen des Fuhrparkmanagements /

Mannheim, im April 2022. Das Online-Format „Ladezone“ des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. (BVF) geht in eine neue Runde – und dieses Mal mit einer Extraausgabe. „Am 7. April erwartet Interessierte die Ladezone mit umfassendem Wissen zu den Themen Elektromobilität, Nachhaltigkeit und Mobilitätswende. In 14 Vorträgen zu je 15 Minuten gibt es spannende Impulse für das Fuhrparkmanagement“, erläutert Axel Schäfer, Geschäftsführer des BVF, „alle Teilnehmenden können nach dem Hopp-on/Hopp-off-Prinzip alle oder einzelne Beiträge anschauen“.

Elektromobilität ist nach wie vor ein wichtiger Schritt in Richtung Mobilitätswende. Nicht immer gelingt der Umstieg des Fuhrparks auf Anhieb – im Vorfeld gibt es viele Aspekte zu planen und zu klären. Eine Aufklärung bezüglich des Themas ist deshalb unabdingbar. In der Extraausgabe der Ladezone stehen dieses Mal besonders die Themen Elektromobilität, Nachhaltigkeit und Mobilitätswende im Fokus. Nach einer kurzen Einführung durch Axel Schäfer dürfen sich die Teilnehmenden auf Vorträge zur UVV und Arbeitssicherheit speziell bei Elektromobilität, zur Umsetzung im Unternehmen und zum richtigen Management freuen. Außerdem gibt es Impulse zur Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote), mit der sich Dank der Einführung von E-Autos und Ladinfrastruktur im Unternehmen Geld verdienen lässt. Die Vortragenden bieten außerdem Best-Practice-Beispiele, um einen Einblick in die Praxis zu gewähren. „Bei der Planung des Programms war uns Abwechslung und Vielseitigkeit wichtig. Außerdem setzen wir nicht nur auf trockene Theorie, sondern auch praktische Umsetzungsbeispiele. So bieten wir Mobilitäts- und Fuhrparkmanagerinnen und -managern den größtmöglichen Nutzwert“, unterstreicht Schäfer.

Am 7. April geben die Referent:innen von 10 bis 16 Uhr zahlreiche Impulse und Einblicke in die aktuellen Themen des Fuhrparkmanagements. Der BVF lädt Mobilitäts- und Fuhrparkverantwortliche und alle weiteren Interessierten herzlich ein, bei der Extraausgabe der Ladezone dabei zu sein. Die Teilnahme ist kostenlos und wird live über die Plattform GoToWebinar übertragen. Eine Anmeldung ist über die Homepage des Verbandes möglich. Die Anmeldefrist endet am 6. April, 17 Uhr. Das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung unter https://www.fuhrparkverband.de/online-seminare/ladezone-extraausgabe-informationen-und-impulse.html

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement wurde im Oktober 2010 als Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder, die Fuhrparks zwischen 5 und 50.000 Fahrzeugen betreiben und stellt seine Expertise für betriebliche Mobilität bereit. Mitglieder sind unter anderem Unternehmen wie Axel Springer Services & Immobilien GmbH, ING Diba, KPMG AG, CANCOM IT, KAEFER SE & Co. KG, SEG Sparkassen Einkaufs-Gesellschaft mbH, SAP, Boehringer Ingelheim, Deutsche Bahn Fuhrparkservice oder Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH. Der Verband ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Klaus Bockius (stv. Vorsitzender, Leiter Mobility Solutions & Services, Boehringer Ingelheim GmbH & Co KG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze) und Claudia Westphal (stv. Vorsitzende, Fuhrparkleiterin Beiersdorf AG). Geschäftsführer ist Axel Schäfer. Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

