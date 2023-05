Umsatz auf Vor-Corona-Niveau: TA Triumph-Adler schließt Geschäftsjahr erfolgreich ab und setzt Wachstumskurs fort

Nürnberg, 24. Mai 2023 – Die TA Triumph-Adler GmbH hat das Geschäftsjahr 2022/2023, das am 31. März 2023 zu Ende gegangen ist, mit einem Gesamtumsatz von 306,4 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Trotz der anhaltend schwierigen weltweiten Rahmenbedingungen erwirtschaftet das Unternehmen ein Wachstum von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein gesteigertes Umsatzergebnis, das TA Triumph-Adler in ähnlicher Höhe zuletzt zu Beginn der Pandemie erzielt hat (Umsatz FY20: 303,1 Mio. Euro). Unter dem Strich steht erneut ein Gewinn.

„Unsere Ergebnisse zeigen: TA Triumph-Adler kann Krise“, sagt Christopher Rheidt, Geschäftsführer TA Triumph-Adler. „Gestörte Lieferketten oder erhöhte Transport- und Rohstoffkosten haben uns, wie die gesamte Branche, im zurückliegenden Geschäftsjahr weiterhin beschäftigt. Trotz allem ist es uns gelungen, auch in schwierigen Zeiten unser Kerngeschäft zu stärken und darüber hinaus die Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben. Ein Kraftakt aller Kolleginnen und Kollegen und eine Entwicklung, die nicht zuletzt nur durch die Unterstützung und dem Verständnis unserer Kunden und Partner möglich war. Heute können wir sagen, diese gemeinsame Anstrengung hat sich gelohnt. Das gesteckte Ziel, schnell wieder auf ein gewohntes Level zu gelangen, wurde erreicht. Jetzt befinden wir uns erneut auf Vor-Corona-Niveau und haben darüber hinaus strategische Initiativen auf den Weg gebracht, um auch langfristig weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher blicken wir optimistisch in die Zukunft“, so Rheidt.

Wachstum in beiden Vertriebskanälen

TA Triumph-Adler profitiert auch im Geschäftsjahr 2022/2023 (Zeitraum: 1. April 2022 bis 31. März 2023) von seiner dualen Vertriebsstruktur. So erzielt der Direktvertrieb ein leichtes Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich. Beide Bereiche – Hardware und Professional Service – überzeugen durch eine gute Performance. Gerade im öffentlichen Sektor wird eine deutliche Umsatzsteigerung erreicht. Zudem erzielen die TA-Tochterfirmen in der Schweiz, in Österreich und in Tschechien allesamt ein Umsatzwachstum und einen Gewinn. Vor allem die TA Schweiz wächst deutlich und übertrifft die gesteckten Ziele. Darüber hinaus ist die Anzahl der „Machines in Field“ (MiF), der vertraglich gebundenen Druck- und Kopiersysteme, die bei Kunden im Einsatz sind, im Geschäftsjahr 2022/2023 erneut leicht gestiegen – gerade im Bereich der Farbsysteme. Auch das Printvolumen bleibt stabil auf dem Niveau der beiden Vorjahre.

Der indirekte Kanal zeigt sich ebenfalls stabil: Die UTAX-Gruppe wächst leicht im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021/2022. Als Wachstumstreiber zeigt UTAX Export starke Aufholeffekte. Aber auch UTAX Inland festigt sein gutes Umsatzniveau.

Softwarelösungen und Produktionsdruck im Aufwind

Als gutes Zeichen für die Innovationsfähigkeit des Unternehmens ist zu werten, dass die neueren Geschäftsbereiche ECM & ICT sowie der Produktionsdruck ihre erfolgreiche Entwicklung über einen wachsenden Anteil am Unternehmenserfolg bestätigen. Beide Geschäftsbereiche überzeugen wiederholt durch einen starken Auftragseingang. ECM & ICT schafft ein spürbares Umsatzwachstum. Gerade in Bezug auf das Anfang des Jahres vorgestellte Cloud-ECM yuuvis® RAD as a Service verzeichnet das Unternehmen innerhalb kurzer Zeit eine hohe und stetig wachsende Nachfrage. Auch der Bereich Production Printing erhöht den Absatz seiner Systeme und steigert seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 70 Prozent.

Christopher Rheidt: „Jetzt gilt es, die Zukunft weiter in den Blick zu nehmen“

Die positiven Ergebnisse des zurückliegenden Geschäftsjahres sind für TA-Geschäftsführer Christopher Rheidt Grund genug, ab sofort konsequent nach vorne zu schauen: „Nach drei stark von externen Einflüssen bestimmten Geschäftsjahren heißt es nun für uns: Raus aus dem Krisenmodus. Zwar wollen wir die Learnings der letzten Jahre mitnehmen und auch zukünftig weiter flexibel auf Herausforderungen reagieren. Jetzt gilt es aber, vor allem unsere mittel- bis langfristigen Ziele wieder verstärkt in den Blick zu nehmen. Wir verstehen uns als Vertriebs- und Serviceunternehmen, wollen ambitioniert bleiben und die hohe Kundenzufriedenheit nicht nur erhalten, sondern gezielt auszubauen. Nicht zuletzt möchten wir die erfolgreiche Entwicklung zum Managed Service Provider weiter vorantreiben und unsere Attraktivität als Arbeitgeber weiterhin stärken. Selbstverständlich werden wir dafür auch in Zukunft nicht damit aufhören, kreative Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln“, betont Rheidt.

Diese Pressemeldung finden Sie auch online unter: https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/presse/pressemitteilungen

Die TA Triumph-Adler GmbH ist ein deutscher Spezialist im Bereich Multifunktionssysteme und digitale Bürolösungen. Mit mehr als 120 Jahren Historie gehört das Unternehmen heute zu den traditionsreichsten Marken in der Branche der Informationstechnologie und Telekommunikation (ITK). TA Triumph-Adler entwickelt und liefert ganzheitliche Lösungen, die den vollständigen Bearbeitungsprozess von Dokumenten abdecken. Die Leistungen beinhalten unter anderem die individuelle Beratung von Geschäftskunden, die Implementierung von IT-basierten Dokumenten-Workflows und die kontinuierliche Prozessoptimierung – beispielsweise anhand der eigenen Asset- und Systemmanagementlösung TA Cockpit®.

In Deutschland ist die TA Triumph-Adler Gruppe mit einer professionellen Direktvertriebsorganisation mit 29 Niederlassungen vertreten. In Europa bestehen TA Triumph-Adler Vertriebsorganisationen in Österreich, der Schweiz, Tschechien und UK. Die TA Triumph-Adler Gruppe beliefert darüber hinaus noch weitere Distributoren in mehr als 25 Ländern in EMEA mit Produkten der Marken TA Triumph-Adler und UTAX. Seit Oktober 2010 gehört die TA Triumph-Adler GmbH mit der eingetragenen Marke UTAX zu 100 Prozent zur Kyocera Document Solutions Inc. mit Sitz in Osaka, Japan. Der Sitz der Gesellschaft ist in Nürnberg, mit dem operativen Headquarter in Hamburg.

Kontakt

TA Triumph-Adler GmbH

André Gensch

Haus 5 Deelbögenkamp 4c

22297 Hamburg

+49 (0) 40/ 52 849-0



http://www.triumph-adler.net