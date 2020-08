Umwelt-Lieblinge: Interdental-Bürsten aus Birkenholz

Gutes Gewissen für Umwelt und gesunde Zähne von Mara Expert

Ab September können Verbraucher nicht nur ihren Zähnen, sondern auch der Umwelt Gutes tun: mit den Interdental-Bürsten “ecosmile” aus Birkenholz. Die neuen Bürsten verbinden ein strahlendes Lächeln mit dem guten Gefühl, einen persönlichen Beitrag für die Umwelt zu leisten – rechtzeitig vor dem Tag der Zahngesundheit am 25. September.

Vor dem Hintergrund Kunststoff-überfluteter Meere und der Diskussion über Einwegplastik handelt Mara Expert proaktiv für die Zukunft. In Zusammenarbeit mit Zahnärzten und Experten aus Hochschulen entwickelte das Team Interdental-Bürsten aus Birkenholz in Profi-Qualität. Sie sind ergonomisch geformt, und die Borsten bestehen aus einem neuartigen, chirurgischen, nickelarmen Feindraht mit biobasierter Kunststoff-Ummantelung. Die “ecosmile” Bürsten sind mehrfach verwendbar, da die Borsten und der Hartholz-Griff aus Birke haltbar und formstabil sind. Eine Kappe aus biobasiertem Kunststoff schützt die Bürste als steten Begleiter. Das Holz und die Verpackung stammen aus FSC-zertifizierten Quellen.

Die Interdental-Bürsten aus Birkenholz sind eine echte Alternative zu Kunststoff- und Bambus-Bürsten. Bambus-Bürsten weisen im Gegensatz zu Birkenholz eine unvorteilhafte Öko-Bilanz auf. Sie werden mit viel Energie unter hohem Druck sowie mit Leim zusammengepresst. Bei Birkenholz-Interdental-Bürsten benötigt man lediglich Energie für den Betrieb eines Sägeblatts. Die Stielstabilität ist auch bei erhöhter Luftfeuchtigkeit nicht beeinträchtigt, während Bambus zur Wassereinlagerung neigt. Die “ecosmile” Interdental-Bürsten stehen für eine neue Dimension der Ökologie in der Zahnpflege. Sie sind ab September 2020 in den Iso Stärken 0 bis 4 zunächst bei dm erhältlich.

Basierend auf langjährigem Know-how in der Dental-Branche entwickeln Marco Quast und Patrick Hager unter der Marke “Mara Expert” professionelle Mundpflege. Sie berücksichtigen dabei die Anforderungen der europäischen zahnmedizinischen Wissenschaft. Die innovativen Produkte werden von der HBI Health & Beauty International GmbH über Drogeriemärkte vertrieben.

Marco Quast war 40 Jahre im internationalen Marketing und Wissenschaft aktiv für Konzerne wie Block Drug oder GlaxoSmithKline. Er führte bekannte Marken wie Sensodyne, Correga Tabs und Parodontax. Patrick Hager entwickelt und vertreibt in seinem Unternehmen Hager & Werken Produkte für Zahnarztpraxen und Zahntechnik-Labore und Apotheken.

