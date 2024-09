Umweltbewusst festgehalten – Natur Pur Kalender® sind da

Seit dem 11. September 2024 sind die neuen Natur Pur Kalender® in vier Varianten erhältlich! Diese nachhaltigen Kalender, gedruckt auf 100 % Blauer Engel zertifiziertem Recyclingpapier, bieten unseren Handelspartnern umweltfreundliche Optionen in den Bestseller-Fotokalender-Formaten. Nach der positiven Resonanz auf unser Natur Pur Fotobuch®, das weltweit erste Fotobuch mit Blauer Engel Zertifizierung, passen wir unser Sortiment mit diesen neuen, hochwertigen Kalendern in der Natur Pur Linie an, um die Bedürfnisse unserer Handelspartner und ihrer umweltbewussten Kundschaft noch stärker in den Fokus zu rücken. Pünktlich vor Weihnachten bieten diese Produkte eine ideale Option für Kunden, die auf nachhaltigere Geschenke umsteigen möchten.

Die neuen Produkte im Überblick:

-Natur Pur Kalender® A4 hoch (Wandkalender)

-Natur Pur Kalender® A4 quer (Wandkalender)

-Natur Pur Tischkalender 15×15 cm mit Holzfuß

-Natur Pur Tischkalender 15×15 cm ohne Holzfuß

Blauer Engel zertifiziertes Recyclingpapier

Unsere Kalender zeichnen sich durch eine stabile Aluminium-Ringbindung und 13 Seiten aus 100 % Recyclingpapier mit Blauer Engel Zertifizierung aus. Das Recyclingpapier entspricht höchsten Umweltstandards und trägt zu einem nachhaltigen Produkterlebnis bei.

Ebenfalls neu: Unser quadratischer Tischkalender im beliebten 15×15 cm Format, digital gedruckt mit matter Oberfläche, ist ab sofort auch ohne den robusten Holzfuß bestellbar.

Für jeden Tisch und jede Wand – immer nachhaltig

Unsere Tischkalender bieten die Option, mit oder ohne Holzfuß bestellt zu werden. Ideal für alle, die für das neue Jahr nur Ihre Kalenderblätter aktualisieren möchten. Damit leisten wir auch bei diesem Produkt einen Beitrag zur Ressourcenschonung und unterstützen eine umweltbewusste Nutzung.

Die Wandkalender im gefragten A4 Hoch- oder Querformat bieten reichlich Platz, um Ihre persönlichen Highlights des Jahres festzuhalten und zu organisieren – und das alles auf umweltfreundlichem Recyclingpapier.

„Mit den Natur Pur Kalendern führen wir unsere nachhaltige Sortimentsvision, die mit dem Natur Pur Fotobuch® begann, konsequent fort. Ebenso stolz sind wir auf die neue Tischkalender 15×15 Variante, die jetzt auch ohne Holzfuß bestellt werden kann – eine einfache, aber wirkungsvolle Maßnahme, um Ressourcen zu schonen, die Produktlebenszeit zu verlängern und noch flexibler auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen.“ – Andreas Schätzle, CCO bei allcop.

Feiern Sie mit uns – Nachhaltigkeit, die Freude macht! Die Natur Pur Kalender® sowie der Tischkalender 15×15 cm ohne Holzfuß sind auf allcopSTORE und i-Port sowie beim Handelspartner dm drogerie-markt auf fotoparadies.de erhältlich. Weitere Handelspartner folgen, um rechtzeitig zur Kalendersaison die umweltbewusste Kundennachfrage zu bedienen.

Natur Pur Kalender®

Download-Link Druckdaten: https://we.tl/t-MMsonLJR26

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

Kontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

+49 8381 503-1919



http://www.allcop.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.