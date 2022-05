Umzugsmaestro aus München

Bequem, sicher und schnell umziehen mit dem Umzugsservice von Umzugsmaestro.

Umzüge können mit viel Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden sein. Deshalb bietet Ihnen Umzugsmaestro einen Komplettservice für Ihren Privat- oder Firmenumzug. Wir übernehmen alle anfallenden Tätigkeiten und sorgen für einen zügigen und reibungslosen Ablauf. Als erfahrenes Umzugsunternehmen führen wir Privat- und Geschäftsumzüge mit gut ausgebildetem Personal sowie modernen Fahrzeugen und Hilfsmitteln durch. Alle Arbeiten werden gründlich, umsichtig und pünktlich erledigt. Unseren Komplettservice für Ihren Umzug können Sie nicht nur an unserem Hauptsitz in München buchen, sondern auch in Bayern und ganz Deutschland. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen von Umzugsmaestro.

Der Komplettservice für Ihren Umzug!

Umzugsmaestro bietet sämtliche Dienstleistungen für einen Privat- oder Geschäftsumzug aus einer Hand. Der Komplettservice beinhaltet alles – vom Packen der Umzugskisten über den Transport bis hin zu fachgerechten Montagen von Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Wir nutzen geeignete Hilfsmittel sowie Umzugsfahrzeuge in der passenden Größe. Wir stellen das nötige Packmaterial wie Kartons, Klebebänder, Seidenpapier, Luftpolsterfolien, Umzugsdecken und Matratzenhüllen. Wir bereiten Möbel und Einrichtungsgegenstände für den Transport vor und sichern sie professionell ab. Auf diese Weise vermeiden wir Transportschäden. Am Ausgangspunkt wie am Zielort erledigen wir sämtliche Möbelmontagen. Auch komplexe Montagen, wie zum Beispiel Einbauküchen, werden professionell durchgeführt. Mit modernen und geeigneten Hilfsmitteln können wir auch große und sperrige Möbelstücke, so zum Beispiel Klaviere, sicher transportieren. Nach Abschluss des Umzugs versetzen wir die alte Wohnung mit einer Endreinigung in einen besenreinen Zustand.

Einzelleistungen oder alles aus einer Hand.

Neben unserem Komplettservice können Sie bei uns auch verschiedene Einzelleistungen für Ihren Privat- oder Geschäftsumzug buchen. So zum Beispiel Neumöbeltransport, Küchenmontage, Demontage und Entsorgung. Darüber hinaus bieten wir die Vermittlung von Maler- und Reparaturarbeiten. Außerdem verleihen wir für Umzüge und sonstigen Bedarf Transportmittel (3,5 t und 7,5 t Anhänger).

Umzugsfirma aus Bayern

Kontakt

Umzugsmaestro München

Dmitry Nosov

Wemdingerstr. 22

81671 München

08920174033

info@umzugsmaestro.de

https://umzugsmaestro.de

