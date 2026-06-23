Unabhängige Payment-Beratung für Liechtensteiner Händler

SwiPay und Wirtschaftskammer Liechtenstein gehen Partnerschaft ein

23. Juni 2026, Baar/Schaan Die Wirtschaftskammer Liechtenstein erweitert ihr Dienstleistungsangebot im Bereich Payment und Zahlungsverkehr: Den Mitgliedsunternehmen steht ab sofort mit der SwiPay AG ein unabhängiger Payment-Stratege zur Seite, der die Lösungen auch operativ für den Händler umsetzt.

Konkreter Mehrwert für rund 900 Unternehmen

Die Wirtschaftskammer Liechtenstein bietet ihren Mitgliedern bereits heute umfassende Dienstleistungen und attraktive Konditionen im Zahlungsverkehr. „Mit SwiPay eröffnen wir den Mitgliedern eine unabhängige und zugleich umsetzungsstarke Alternative“, sagt stv. Geschäftsführerin Isabell Schädler. „Gerade im komplexer werdenden Zahlungsverkehr ist es für den Handel entscheidend, fundierte Entscheidungen treffen und diese effizient umsetzen zu können.“

Unabhängig, ohne Interessenkonflikt

SwiPay tritt nicht selbst als Zahlungsdienstleister auf. Das Unternehmen berät, vergleicht und begleitet Händler bei der Auswahl und Implementierung der passenden Lösung – ohne versteckte Provisionen oder Anbieterabhängigkeiten.Sven Simonis, Inhaber des Simonis Sehcentrum in Vaduz, ist bereits Kunde: „SwiPay hat für unsere Anforderungen die perfekte Lösung für faire Konditionen zusammengestellt und umgesetzt.“

Kooperationen stärken Händler

„Die Partnerschaft mit der Wirtschaftskammer Liechtenstein ermöglicht es, Zahlungsvolumen zu bündeln und gemeinsam deutlich bessere Konditionen auszuhandeln“, erklärt CEO Hartmut Eisele. Mitgliedsunternehmen profitieren so von erheblicher Marktmacht gegenüber Paymentanbietern – mit messbaren Ergebnissen: Transaktionskosten lassen sich in der Regel um 20 Prozent, oft sogar um bis zu 50 Prozent senken. Einsparungen, die direkt auf die Marge wirken und die Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Fair und unabhängig

SwiPay berät, vergleicht und begleitet Händler bei der Auswahl der passenden Zahlungslösungen und unterstützt sie individuell bei der technischen Implementierung – ohne selbst als Zahlungsdienstleister aufzutreten. Dadurch entstehen keine Interessenkonflikte, keine Anbieterabhängigkeiten und keine versteckten Provisionen. Mitglieder erhalten eine unabhängige Entscheidungsbasis, operative Unterstützung bei der Implementierung sowie Zugang zu optimierten Konditionen und individuellen Lösungen.

Mitgliedsunternehmen der Wirtschaftskammer Liechtenstein können sich ab sofort für eine kostenlose Erstberatung melden.

Kontakt

SwiPay AG

Martina Schaba

Oberneuhofstrasse 3

6340 Baar

01703479412



http://www.swipay.com

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