Unerwartete Vorteile des Kaufs von Uhren bei autorisierten Händlern und Markenboutiquen

Wussten Sie, dass der Kauf von Uhren bei autorisierten Händlern und Markenboutiquen wertvolle Vorteile bietet, die normalerweise nicht beworben werden und die Sie vielleicht gar nicht kennen? Es ist wahr, und obwohl es nicht unser Ziel ist, den Leuten zu sagen, wo sie ihre Uhren kaufen sollen, gibt es hier eine selten diskutierte Geschichte, die wir mit Uhrenliebhabern teilen möchten.

Als Verbraucher ist es Ihre Aufgabe, den größten Wert für Ihr Geld zu erhalten. Kluge Verbraucher geben weniger aus, um mehr zu bekommen, und wenn Menschen zu viel bezahlen, schauen wir auf sie herab. Diese natürlichen Tendenzen des Verbraucherverhaltens werden nicht aufgegeben, wenn es um den Kauf von Luxusgütern wie Uhren geht. In diesem Artikel geht es darum, bestimmte „verborgene Wertbereiche“ aufzuzeigen, die sehr wohl dazu führen könnten, dass die Menschen ihre Kaufentscheidungen für Uhren anders treffen. Zunächst möchte ich den gesamten Artikel in einen Kontext stellen, denn Menschen, die nicht viel Erfahrung mit dem Kauf von Uhren haben, verstehen vielleicht nicht alle Orte, an denen Uhren erhältlich sind, und ihre verschiedenen Vor- und Nachteile.

Es gibt offizielle und inoffizielle Möglichkeiten, eine Uhr zu erwerben. Zu den offiziellen Orten, an denen man neue Uhren kaufen kann, gehören autorisierte Händler, die eine Reihe von Marken führen, sowie Markenboutiquen, die nur Produkte einer einzigen Marke führen. Einige Uhrenhersteller bieten ihre Uhren „offiziell“ zum Online-Kauf an (entweder direkt auf ihrer Website oder über autorisierte Drittanbieter), andere nicht. Zu den inoffiziellen Möglichkeiten, Uhren zu kaufen, gehört eine Vielzahl von Händlern auf dem „grauen Markt“, die keine autorisierten Händler sind, aber Zeitmesser auf verschiedene Weise erwerben.

Eine Erörterung des grauen Marktes und der Gründe für seine Existenz ist eigentlich ein Thema für einen anderen Artikel. Im aBlogtoWatch Watch Buying Guide werden jedoch die Grundlagen des Kaufs von Zeitmessern besprochen. Da Graumarkthändler nicht an die Preispolitik der Marken gebunden sind, können sie große Rabatte gewähren. Es sollte beachtet werden, dass Graumarkthändler sich von Händlern für gebrauchte Uhren unterscheiden, die sich auf den Wiederverkauf gebrauchter Uhren spezialisiert haben. Viele Uhrenkäufer sind der Meinung, dass Graumarkthändler zwei Hauptvorteile haben. Zum einen ist es einfacher, Uhren zu kaufen, da sie meist über Websites operieren und man daher von überall aus kaufen kann. Der zweite ist der Preis. Graumarkthändler bieten oft Preise an, die autorisierte Händler nicht unterbieten können.

Preisnachlässe bei Vertragshändlern gibt es zwar häufig, aber sie sind nicht sehr hoch. Außerdem sind in den meisten Markenboutiquen keine Preisnachlässe seitens der Marke erlaubt. Wenn man also davon ausgeht, dass die Produkte bei Graumarkthändlern erhältlich sind und alle Dinge gleich sind, macht es durchaus Sinn, warum die Verbraucher ihre Uhren oft bei Graumarkt-Uhrengeschäften kaufen wollen. In der Tat ist einer der einzigen „veröffentlichten“ Gründe, die Uhrenmarken anbieten, um die Leute zu ermutigen, bei autorisierten Händlern und Boutiquen zu kaufen, die Garantie. Uhren, die bei Graumarkthändlern gekauft werden, haben keine offizielle Garantie, was bedeutet, dass der Verbraucher im Falle von Problemen mit der Uhr gezwungen ist, für Reparaturen zu zahlen, die ansonsten unter die Garantie fallen würden – oder, in einigen Fällen, bietet der Graumarkthändler seine eigene Garantie an.Um ehrlich zu sein, sind die meisten Uhrengarantien gar nicht so toll, um damit zu beginnen. Sie können Sie in vielen Fällen „retten“, aber die Kundenzufriedenheit bei Garantien und Serviceleistungen von Uhrenmarken ist nicht besonders hoch – aber das hängt natürlich auch von der Marke ab… und die Dinge werden besser. Wenn Sie jedoch eine gute Beziehung zu einem autorisierten Händler haben, bei dem Sie eine Uhr gekauft haben, und Sie haben ein legitimes mechanisches Problem mit Ihrer Uhr, dann wird man sich gut um Sie kümmern“.Ist die Garantie der einzige Vorteil, wenn man den vollen oder fast den vollen Preis für eine Uhr bezahlt? Nein. Im Laufe der Jahre habe ich viele andere interessante Vorteile kennengelernt, die Uhrenkunden beim Kauf von Zeitmessern bei autorisierten Händlern und/oder Boutiquen einzelner Marken genießen. Diese Vorteile sind von Geschäft zu Geschäft, von Stadt zu Stadt und von Marke zu Marke unterschiedlich… und auch vom Verbraucher. Ich kann Ihnen also nicht versprechen, dass alle diese Vorteile auch auf Sie zutreffen, wenn Sie eine Uhr direkt bei einer Marke oder in einer Markenboutique kaufen, aber es besteht eine gute Chance, dass zumindest einige der hier beschriebenen Vorteile eine willkommene Überraschung sein werden, wenn Sie eine Uhr über einen „offiziellen Kanal“ kaufen.

Bei der Vorbereitung dieses Artikels habe ich Fragen verschickt und viele Leute befragt. Ich wollte konkrete Beispiele für die unerwarteten Vorteile nennen, die sich aus dem Kauf von Uhren bei autorisierten Händlern oder in Markenboutiquen ergeben können. Viele Marken waren zwar gerne bereit, inoffiziell mit mir darüber zu sprechen, wollten aber nicht ausdrücklich erwähnt werden oder von mir erfahren, was sie für ihre Kunden in diesem Artikel tun. Das erscheint zunächst seltsam, hat aber in Wirklichkeit mit dem Schutz der Exklusivität ihrer Veranstaltungen und Dienstleistungen zu tun und damit, dass sie ihren Vertragshändlern nicht auf die Füße treten wollen. Sie sehen, einige Vorteile gibt es nur, wenn Sie eine Uhr in einer Markenboutique kaufen, während andere unabhängig davon bestehen, ob Sie die Uhr in einer Markenboutique oder bei einem autorisierten Händler kaufen.

Das bringt mich zum zweiten wichtigen Grund, warum die Marken nicht bereit sind, diese Vorteile öffentlich zu machen – sie gelten nicht für alle Verbraucher oder in allen Geschäften. Wir können zwar keine Versprechungen machen, aber ich möchte einige der Dinge erörtern, die Sie wahrscheinlich erwarten können, wenn Sie sich für den Kauf von Uhren bei autorisierten Händlern oder in Markenboutiquen entscheiden. Der Wert dieser Dinge variiert, ist aber nicht unerheblich – und kann in vielen Fällen den vollen Einzelhandelspreis wieder wettmachen.Erweiterte Garantien

Neben der Grundgarantie von 1 bis 3 Jahren, mit der die meisten Zeitmesser ausgestattet sind, kann der Kauf von Uhren bei autorisierten Händlern und in bestimmten Markenboutiquen mit erweiterten Garantien verbunden sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Käufer von Uhren aus High-End-Markenboutiquen Garantien von bis zu 5 Jahren Länge erhalten. Diese Garantien decken oft nur das Uhrwerk oder größere Defekte ab, aber je nach Beziehung zu den Händlern können die Garantien sehr wertvoll sein. Im schlimmsten Fall kann ein defekter Zeitmesser vollständig durch einen brandneuen ersetzt werden. Vergleichen Sie das mit den fehlenden Garantien bei Graumarkthändlern, die oft auch keine Rückgabe gewähren, was Käufer, die problematische Uhren erhalten, verärgern kann. Die meisten Marken bieten Verbrauchern, die sich bei ihnen beschweren, nachdem sie Probleme mit Graumarkthändlern hatten, keinerlei Regressmöglichkeiten.Gelegenheit zum Erstkauf

Möchten Sie so schnell wie möglich eine neue Uhr kaufen? Sind Sie daran interessiert, einen schwer erhältlichen Zeitmesser aus einer limitierten Produktion in die Hände zu bekommen? Einzelhändler verfolgen in der Regel, was ihren Kunden gefällt, und führen auch Wartelisten. Sie können auch spezielle Anfragen an die Zentrale einer Marke richten, wenn einer ihrer Kunden deutlich macht, dass er ein bestimmtes Modell so schnell wie möglich haben möchte. Dies gilt nicht nur für den Fall, dass ein ungeduldiger Kunde ein neues Modell wünscht, sondern auch für den Fall, dass ein Modell in limitierter Auflage nur sehr schwer zu bekommen sein wird. Marken wie Patek Philippe sind bekanntlich sehr wählerisch, wenn es darum geht, wem sie ihre „Grand Complication“-Modelle verkaufen – und in vielen Fällen müssen sie „wissen“, wer ihre Kunden sind. Andere Marken wollen einfach ihre Stammkunden belohnen, die sie direkt oder über autorisierte Händler beliefern. Wenn Sie also auf der Suche nach einer schwer erhältlichen neuen Uhr sind oder zu den Ersten gehören wollen, die eine Uhr direkt aus der Produktion erhalten, sollten Sie die Uhren auf offiziellem Weg kaufen.

