Unger & Fiedler expandiert in Sachen Bewegtbild

Produzentenduo Jana Günther und Kaspar van Treeck neu an Bord

(Mönchengladbach, 15. März 2021) Unger & Fiedler wächst weiter und expandiert in Sachen Bewegtbild. Als transmediales Entwicklungsstudio entstehen Inhalte über einzelne Medien hinweg. Dazu investiert das zur Wegesrand-Gruppe gehörende Unternehmen in Sachen Bewegtbild und verstärkt sich namhaft.

“Wir entwickeln Projekte und erzählen Geschichte über alle Genres hinweg. Dafür brauchen wir zunehmend crossmediale Kompetenzen und insbesondere Expertise für das bewegte Bild”, begründet der geschäftsführende Gesellschafter Thorsten Unger die jüngste Verstärkung.

Mit Jana Günther und Kaspar van Treeck haben sich zwei profilierte Film-Expert:innen dem Studio angeschlossen. Film spielt heute nicht nur im TV- und Kinoumfeld eine große Rolle, auch in den sozialen Medien, als Webformate, aber auch als Marketingtool zur Vermarktung von Games und anderen Medien ist Bewegtbild von großer Relevanz. “Gerade für den Games-Bereich sehen wir noch großes Potential. Ob in Escape-Room-Formaten, als Realfilmtrailer oder als Einbindung in Spiele selbst – wir sind davon überzeugt, dass Film eine der Schlüsselkompetenzen auch bei der Entwicklung und Vermarktung von Games und Social Media sein werden”, erläutert Thorsten Unger weiter. “Von dem Ausbau der Unit Film & Fiction innerhalb von Unger & Fiedler werden auch andere Bereiche von Wegesrand, etwa der Bildungsbereich oder der Gamesbereich, deutlich profitieren.

Jana Günther wird als Creative Producer und Projektleiterin den Ausbau des Filmgeschäfts vorantreiben. Sie ist am Standort in Ludwigsburg ansässig. Die Diplom-Produzentin mit Abschluss in Ludwigsburg für Film und Medien hat unter anderem für Constantin Television, UFA-Grundy oder die BBC gearbeitet. Als Producerin hat sie ein Dutzend Produktionen verantwortlich begleitet, darunter Werbe- und Experimentalfilme, aber auch klassische Spielfilme und Serien, u.a. für das ZDF. In ihren früheren beruflichen Stationen war sie außerdem in verantwortlichen Positionen in den Bereichen Marketing, Eventmanagement und Kommunikation tätig und hat ihr Wissen in zahlreichen Lehrveranstaltungen weitergegeben.

“Jana Günther verfügt im besten Sinne über ein breitgefächertes Kompetenz-Portfolio. Besonders ihre Qualifikationen für Stoffentwicklung, Scripting, Konzeption, Kalkulation, Finanzierung werden unseren transmedialen Projekten zugutekommen. Gleichzeitig ist sie im Marketing von audiovisuellen Inhalten und im Projektmanagement versiert. Dazu passt sie einfach gut ins Team. Wir freuen uns, dass sie bei uns ist”, begründet der geschäftsführende Gesellschafter Jens Fiedler die Personalie.

“Unger & Fiedler möchte das Geschäftsfeld Film in all seinen Facetten auf- und ausbauen. Gerade die Vielschichtigkeit und die unfassbare Diversität der Mitarbeiter:innen auch in den anderen Wegesrand-Gesellschaften, hat mich begeistert und ich bin daher sehr froh darüber, das nächste Kapitel dieser Geschichte mitschreiben zu dürfen”, so Jana Günther.

Kaspar van Treeck leitet als Creative Director die Geschäftseinheit Film & Fiction bei Unger & Fiedler GmbH vom Standort Berlin aus. Als Creative Director und Konzepter, Filmemacher und Webdesigner verfügt Kaspar van Treeck über vielfältige Erfahrungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Medien. Er ist Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg in den Studiengängen Drehbuch und Interaktive Medien und war zuletzt Creative Director bei der Webedia Group (u.a. Gamestar) tätig. Weitere berufliche Stationen waren seine Beschäftigungen bei der News-Redaktion von RTL, dem Delphi Filmverleih und dem Spieleentwickler pixeltamer.net.

Ferner hat er sich als Gründer des Online-Startups “ChawaChawa” intensiv mit Serious Gaming und Charity auseinandergesetzt. Für das innovative Browsergame wurde er von der Bundesregierung mit dem Titel “Kultur und Kreativpilot” ausgezeichnet. Zu seinem Schaffen zählen zahlreiche Online-Teaser für audible.de, eine Comedy-Serie im Auftrag von ARTE und mehrere Dutzend Webseiten.

“Kaspar van Treeck ist ein guter Freund des Hauses. Bereits seit ChawaChawa-Zeiten sind wir bestens bekannt. Als sich ein Korridor auftat, Kaspar für unsere Idee zu begeistern, mussten wir handeln. Insofern freuen wir uns ungemein, Kaspar mit all seinem Talent bei uns zu haben”, so Thorsten Unger.

“Ich freue mich auf die anspruchsvolle und gleichzeitig herausfordernde Aufgabe, Unger & Fiedler als Teil von Wegesrand in Bezug auf audiovisuelle Inhalte mit gestalten zu dürfen. Hier entsteht etwas, und ich bin froh, Teil dieser Entwicklung sein zu dürfen”, ergänzt Kaspar van Treeck.

Seit 2018 werden bei Unger & Fiedler medienübergreifende Inhalte konzipiert. Dabei stehen vor allem die audio-visuelle Ausarbeitung und der kreative Schaffensprozess im Mittelpunkt.

“Unger & Fiedler löst sich von konzeptionellen Mustern. Wir denken nicht in Film, Buch oder Spiel. Wir denken in Welten und wie sich die Handlung in Bezug auf die jeweiligen Stärken der Formate erzählen lässt. Geschichten sind Welten und Medien berichten als Reisen, Erfahrungen und Emotionen von dort”, beschreibt Gründer Thorsten Unger die Unternehmensphilosophie. Thorsten Unger ist ein vielfach ausgezeichneter Medienunternehmer. Er ist unter anderem CEO des auf digitale Innovationen spezialisierten Expertennetzwerkes Wegesrand. Jens Fiedler ist seit über 10 Jahren als Concept Artist, Lead Artist und Art-Director an zahlreichen erfolgreichen Browser-, Mobile-, Computer- und Konsolenspielen beteiligt.

