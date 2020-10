Unisys bringt seine ClearPath Forward® Softwareumgebung in die Public Cloud

Die ClearPath® MCP Software-Serie für Microsoft Azure macht es möglich, auch geschäftskritische Business-Apps transparent und sicher in der Public Cloud bereitzustellen – ohne Geschäftsstrategien zu ändern, ohne teure Neuentwicklungen & Codeänderung

Der weltweit tätige IT-Dienstleister Unisys (NYSE: UIS) hält ab sofort die ClearPath® MCP Software-Serie für Microsoft Azure bereit. Das Angebot beinhaltet die erste vollständige Verfügbarkeit der bewährten Unisys Flagship-Softwareumgebung in der Public Cloud. Anwender haben so die Möglichkeit, beim Umzug zu Microsoft Azure noch mehr Geschäftsnutzen aus den komplementäre Unisys CloudForte® Hybrid- und Multicloud-Services sowie aus der Unisys Stealth® Cybersecurity-Lösung zu ziehen.

Mit der aktuellen Initiative ist Unisys nicht nur den nächsten Schritt in Richtung Plattform-Unabhängigkeit für eine leistungsstarke, sichere Enterprise-Computing-Umgebung gegangen. Kunden erhalten nun auch neue Möglichkeiten, ihre IT-Infrastruktur in die Cloud zu migrieren, wobei langfristige Software-Investitionen nach wie vor nutzbringend erhalten bleiben. Zusätzlicher Investitionsbedarf – etwa durch Kosten für Serverplattformen – entfällt.

Bekannte Frontends – beschleunigte Funktion

Anwender von ClearPath MCP können jetzt auch geschäftskritische Anwendungen in der Public Cloud bereitstellen. Und das, ohne ihre Geschäftsstrategien und -modelle zu ändern, ohne sich neu zu konstruieren oder zum Beispiel Code-Änderungen vorzunehmen. Erprobte und etablierte Prozesse und Workloads können ebenso erhalten bleiben wie dazugehörige Datenbanken. Bewährte und benachbarte Unisys-Technologien wie die Data Exchange Datenintegrations-Software (voraussichtlich ab 2021) oder die ClearPath Forward ePortal Microservices-Entwicklungssoftware können mit vertrauten Frontends weiter betrieben werden – beschleunigt durch den Umzug der nativen Apps zu Microsoft Azure.

“Die ClearPath MCP Software-Serie für Azure bietet Unternehmen einen nahtloseren Übergang zu Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen mit reduziertem Risiko und weniger Zeitaufwand, um echten Geschäftswert aus den Cloud-Möglichkeiten zu realisieren”, so Vishal Gupta, Senior Vice President für Produkte und Plattformen sowie Chief Technology Officer bei Unisys. “Es ermöglicht ihnen auch, den alltäglichen Betrieb noch reibungsloser zu gestalten und die damit verbundenen Kosten langfristig zu senken.”

Betriebskosten senken und neue Marktchancen nutzen

In dem neuen Unisys-Modell wird das MCP-Betriebssystem direkt auf Azure ausgeführt, so dass die entsprechenden Clients ihre Anwendungen ohne Unterbrechung in der Cloud-Umgebung durchführen können. Microsoft Windows und Hyper-V unterstützen MCP seit langem. Daher erweitert die neue Lösung die Microsoft-Umgebung nun noch nachhaltiger, was MCP-Anwendern deutlichen Mehrwert verschafft.

“Microsoft freut sich, Kunden von ClearPath Forward die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Azure-Cloud zur Verfügung zu stellen”, so Bob Ellsworth, Director Mainframe Transformation bei Microsoft Corp. Softwarelösungen. “Durch die Bereitstellung von ClearPath in Azure können sie ein neues Cloud-Computing-Modell nutzen, um Betriebskosten maßgeblich zu senken und neue Marktchancen schnell zu nutzen.”

CloudForte-Beratungsdienste unterstützen Kunden zudem bei der Umstellung ihrer Anwendungen auf Azure. Im Laufe des vierten Quartals 2020 plant Unisys außerdem, CloudForte Navigator™ zur Verfügung zu stellen. ClearPath MCP für Azure erhält damit einen automatisierten Leitfaden für die Entscheidungsfindung bei der Einführung und Steuerung von Clouds – basierend auf Best Practices. Eine vorab durchgeführte Navigator-Bewertung stellt sicher, dass alle internen Teams gemeinsam die positiven Effekte einer Cloud-Implementierung im Hinblick auf Kosten, Sicherheit, Leistung, Zuverlässigkeit und Betrieb verstehen. Darüber hinaus wird dokumentiert, wie die zugrunde liegende Cloud-Umgebung für ClearPath Forward ordnungsgemäß konfiguriert wird. Bereitstellungs- und Konfigurationsprüfungen wichtiger Zusatzkomponenten der Softwareumgebung stehen automatisiert zur Verfügung.

Die ClearPath Forward Betriebsumgebung ist bekannt dafür, dass noch nie gewaltsam Daten aus ihr entwendet wurden und steht daher für herausragende Sicherheit. Organisationen, die auf die ClearPath MCP Software-Serie für Azure setzen, können auch die bewährte Unisys-Lösung Stealth integrieren. Diese nutzt Mikrosegmentierung, Verschlüsselung und Dynamic Isolation™, um Bedrohungen abzuwehren und öffentliche, private, hybride und Multi-Cloud-Umgebungen abzusichern sowie Rechenzentren zu schützen.

Microsoft hat Unisys bereits 2015 und 2017 als Azure Innovation Partner of the Year ausgezeichnet. Unisys ist darüber hinaus ein Microsoft Azure Expert MSP Partner sowie Microsoft Gold Partner. Das Unternehmen steht für elf Microsoft Gold- und Silber-Competencies, darunter Cloud Productivity, Cloud Platform und Application Development.

