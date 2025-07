United Airlines feiert 20 Jahre Flüge zwischen Berlin und New York

Seit 2005 mehr als 1,7 Millionen Passagiere auf über 11.000 Flügen – United ist die einzige Airline, die die deutsche Hauptstadt ganzjährig mit den USA verbindet

United Airlines feiert ein denkwürdiges Jubiläum: Auf den Tag genau seit 20 Jahren verbindet die US-amerikanische Fluggesellschaft Berlin mit New York/Newark. Seit dem ersten Flug am 1. Juli 2005 mit einer Boeing 757-200 und 172 Sitzplätzen hat United zwischen der deutschen Hauptstadt und dem Flughafen Newark mehr als 11.000 Flüge durchgeführt und dabei über 1,7 Millionen Gäste befördert. Heute setzt United auf der Strecke Flugzeuge vom Typ Boeing B767-400ER mit 231 Sitzen in verschiedenen Serviceklassen an Bord ein.

„Wir sind stolz darauf, seit 20 Jahren von Berlin nach New York/Newark zu fliegen – das Jubiläum zeigt wie wichtig, die deutsche Hauptstadt im globalen Streckennetz von United ist“, betont Thorsten Lettnin, Director Sales Continental Europe, Middle East, Africa, India and Israel bei United Airlines. „Als einzige Fluggesellschaft, die Berlin ganzjährig mit den USA verbindet, offerieren wir unseren Kunden zahlreiche Reiseoptionen. Sie können mit uns nicht nur von der deutschen Hauptstadt nach New York/Newark reisen, sondern über unser Drehkreuz weiter zu 50 Zielen innerhalb der USA, darunter San Francisco, Las Vegas und Chicago.“

„Wir gratulieren United Airlines herzlich zu 20 Jahren kontinuierlichem Engagement in der Hauptstadtregion. Was 2005 in Berlin-Tegel begann, hat sich zu einer stabilen, langjährigen Partnerschaft entwickelt. Die ganzjährige Verbindung nach New York/Newark ist ein bedeutender Pfeiler unseres Langstreckennetzes. Gemeinsam haben wir 1,7 Millionen Passagiere über den Atlantik bewegt“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Wir freuen uns darauf, diese Erfolgsgeschichte auch in Zukunft gemeinsam fortzuschreiben.“

Auf der ganzjährigen Verbindung zwischen Berlin und New York/Newark setzt United eine Boeing 767-400ER ein, die über 34 Plätze in United Polaris® Business Class, 24 United Premium PlusSM, 48 United Economy Plus® und 125 United Economy® Sitzplätze verfügt.

Die United Polaris Business Class steht für ein hochwertiges Reiseerlebnis, bei dem Erholung und Komfort ganz im Mittelpunkt stehen. Dazu gehören exklusive kulinarische Kreationen, exzellente Produkte von Therabody und Saks Fifth Avenue sowie 180-Grad-Flatbed-Sitze, die stets am Gang liegen.

United Premium Plus präsentiert geräumigere Sitze mit mehr Beinfreiheit und Platz in der Breite sowie einem größeren Neigungswinkel. Zudem gibt es ein Amenity Kit sowie eine Decke und ein flauschiges Kissen von Saks Fifth Avenue.

United Economy Plus steht für mehr Beinfreiheit und Platz. Die Sitze befinden sich im vorderen Bereich der Economy-Kabine, so dass die Fluggäste die Maschine nach der Landung schneller verlassen können. Economy Plus gibt es auf allen Transatlantikflügen.

United Economy bietet kostenfreie Speisen, Softdrinks, Säfte, Bier, Wein sowie Kaffee und Tee. In den meisten Flugzeugen stehen an den Sitzen verstellbare Kopfstützen sowie das individuell bedienbare Unterhaltungsprogramm zur Verfügung.

United in Deutschland

United Airlines bedient Deutschland seit 1990. Ganzjährig offeriert die Fluggesellschaft ab Frankfurt und München tägliche Flüge an die Drehkreuze in New York/Newark, Chicago, Washington, D.C., Houston, Denver and San Francisco. Hinzu kommt die Verbindung von Berlin nach New York/Newark. Alle Flüge erreichen die USA so, dass die Gäste an den Drehkreuzen bequem zu Weiterflügen innerhalb des umfassenden Netzwerks von United in den USA sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika umsteigen können. Buchungen können unter united.com, telefonisch unter 069 50 985 051 oder im Reisebüro vorgenommen werden.

United in New York/Newark

Der Newark Liberty International Airport liegt nur 23 Kilometer von Manhattan entfernt und bietet die schnellste Anbindung in viele Teile der Stadt, unter anderem geht es mit dem AirTrain in weniger als 30 Minuten zur New York Penn Station in Midtown Manhattan. In der Sommersaison 2025 plant United von Newark Flüge zu über 150 Destinationen in 47 Ländern. Das Drehkreuz ist das größte transatlantische Gateway mit Services zu 38 Zielen in Europa, Indien, Afrika und dem Nahen Osten. United Airlines hat den Restaurantbereich der United Polaris Lounge am Newark Liberty International Airport erweitert und bietet nun mehr Sitzgelegenheiten, ein verbessertes Speisenangebot und einen Blick auf die Skyline von New York City.

„Good Leads The Way.“ Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.

Firmenkontakt

United Airlines, Inc.

Dani Tanner

Frankfurt Airport Center 1

60549 Frankfurt

+49 (0) 69 50985051



http://www.united.com

Pressekontakt

Claasen Communication

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 68781



http://www.claasen.de

Bildquelle: Günter Wicker / Flughafen Berlin Brandenburg GmbH