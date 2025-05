United Airlines feiert 35 Jahre Flüge zwischen Deutschland und den USA

Seit 1990 mehr als 50 Millionen Passagiere und über 1,8 Millionen Tonnen Luftfracht auf mehr als 240.000 Flügen – United bietet ab und nach Deutschland mehr Flüge und Sitze als jede andere US-Fluggesellschaft

United Airlines feiert 35 Jahre Nonstopflüge zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. Seit Aufnahme der ersten Flüge im Jahr 1990 hat die Fluggesellschaft zwischen den beiden Ländern mehr als 50 Millionen Passagiere und über 1,8 Millionen Tonnen Luftfracht auf mehr als 240.000 Flügen befördert.

United führte die ersten beiden Flüge ab Deutschland am 16. Mai 1990 mit zwei Maschinen vom Typ Boeing 767-200 mit insgesamt 336 Plätzen durch. Diese flogen von Frankfurt nach Chicago und Washington, D.C. Heute offeriert United ab und nach Deutschland mehr Flüge und Sitze als alle anderen US-Fluggesellschaften zusammen. Insgesamt gibt es pro Tag bis zu 17 United-Flüge ab Frankfurt, München und Berlin mit bis zu 4.740 Plätzen an Bord.

„Wir freuen uns sehr, dass wir über das weltweite United-Netzwerk seit 35 Jahren Deutschland mit den USA und vielen weiteren Zielen verbinden“, sagt Thorsten Lettnin, Director Sales Continental Europe, Middle East, Africa, India and Israel bei United. „Dadurch, dass wir mehr Flüge und Sitze zwischen Deutschland und den USA als jede andere US-Fluggesellschaft durchführen, bieten wir unseren Kunden sehr viele Reisemöglichkeiten, da sie über unsere Drehkreuze in den USA zu über 300 Zielen in Nord-, Mittel- und Südamerika weiterfliegen können.“

„Im aktuellen Sommerflugplan bietet United Airlines ab Frankfurt rund 70 wöchentliche Verbindungen zu sechs Zielen in den USA an. Seit nunmehr 35 Jahren ist die Airline für uns ein wichtiger Partner und aus dem Flugplan in Frankfurt nicht mehr wegzudenken. Wir gratulieren zum Jubiläum und freuen uns auf viele weitere Jahre der guten Zusammenarbeit“, sagt Pierre Dominique Prümm, Executive Director und Infrastruktur der Fraport AG.

Auf den ganzjährigen Verbindungen ab Deutschland bietet United den Gästen die Wahl zwischen United Polaris Business Class, United Premium Plus, United Economy Plus und United Economy.

Die United Polaris Business Class steht für ein hochwertiges Reiseerlebnis, bei dem Erholung und Komfort ganz im Mittelpunkt stehen. Dazu gehören exklusive kulinarische Kreationen, exzellente Pflege und Produkte von Therabody und Saks Fifth Avenue sowie 180-Grad-Flatbed-Sitze, die stets am Gang liegen.

United Premium Plus präsentiert geräumigere Sitze mit mehr Beinfreiheit und Platz in der Breite sowie einem größeren Neigungswinkel. Zudem gibt es ein Amenity Kit sowie eine Decke und ein flauschiges Kissen von Saks Fifth Avenue.

United Economy Plus steht für mehr Beinfreiheit und Platz. Die Sitze befinden sich im vorderen Bereich der Economy-Kabine, so dass die Fluggäste die Maschine nach der Landung schneller verlassen können. Economy Plus gibt es auf allen Transatlantikflügen.

United Economy bietet kostenfreie Speisen, Softdrinks, Säfte, Bier und Wein, Tee, Kaffee und Unterhaltungsprogramm. In den meisten Flugzeugen stehen an den Sitzen verstellbare Kopfstützen sowie das individuell bedienbare Unterhaltungsprogramm zur Verfügung.

United in Deutschland

United Airlines bedient Deutschland seit 1990. Ganzjährig offeriert die Fluggesellschaft ab Frankfurt und München tägliche Flüge an die Drehkreuze in New York/Newark, Chicago, Washington, D.C., Houston, Denver and San Francisco. Hinzu kommt die Verbindung von Berlin nach New York/Newark. Alle Flüge erreichen die USA so, dass die Gäste an den Drehkreuzen bequem zu Weiterflügen innerhalb des umfassenden Netzwerks von United in den USA sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika umsteigen können. Buchungen können unter united.com, telefonisch unter 069 50 985 051 oder im Reisebüro vorgenommen werden.

„Good Leads The Way.“ Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.

