United Airlines feiert Jubiläum: 35 Jahre New-York-Flüge ab Frankfurt

Über 5,78 Millionen Passagiere in dreieinhalb Jahrzehnten: Seit 35 Jahren verbindet United Airlines die Bankenstadt Frankfurt am Main mit New York. Was im Juni 1991 mit einer McDonnell Douglas DC-10 und mehr als 6.000 Fluggästen allein im ersten Monat begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Rund 27.800-mal hat United seitdem diese Strecke zwischen den Flughäfen Frankfurt und Newark/New York bedient und dabei neben den Gästen auch 260.000 Tonnen Fracht befördert. Die Flüge gehörten außerdem zu den ganz wenigen in Deutschland, die auch während der Corona-Pandemie mit großer Regelmäßigkeit durchgeführt wurden.

Heute fliegt United täglich mit einer modernen Boeing 777-300ER von Frankfurt nach Newark/New York. Nach dem planmäßigen Abflug um 11:10 Uhr erreicht die Maschine ihr Ziel bereits um 13:40 Ortszeit, so dass den Passagieren ausreichend Zeit bleibt, noch am gleichen Tag damit zu beginnen, die Stadt zu erkunden oder Geschäftstermine wahrzunehmen. Ab dem Flughafen Newark/New York haben sie außerdem sehr viele Anschlussmöglichkeiten innerhalb des United-Streckennetzes, das über 280 Ziele in Nord-, Süd- und Mittelamerika beinhaltet.

„New York ist und bleibt eine der dynamischsten und faszinierendsten Metropolen der Welt, die bis heute nichts an ihrer großen Beliebtheit eingebüßt hat“, sagt Reto Schneider, Senior Country Sales Manager Germany & Switzerland bei United Airlines. „Die 35 Jahre, die wir diese Verbindung ab Frankfurt nun offerieren, sind ein echter Meilenstein, und wir freuen uns darauf, diese Erfolgsgeschichte zusammen mit unserem Partner, dem Flughafen Frankfurt, fortzuführen.“

United fliegt ab Frankfurt täglich neunmal nonstop in die USA; neben Newark/New York unter anderem auch nach Chicago, San Francisco und Washington, DC. Auf allen Flügen haben die Gäste die Wahl zwischen den Serviceklassen und Komfortangeboten United Polaris Business Class für ein besonders hochwertiges Reiseerlebnis, United Premium Plus, United Economy Plus sowie United Economy.

„Good Leads The Way.“ Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.

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