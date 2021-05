Universal Flugreisen AG startet Partnerschaft mit freshcells systems engineering

Technologie-Partnerschaft zur vollständigen Erneuerung der digitalen Vertriebskanäle mit freshcells systems engineering gestartet

Der Schweizer Reiseanbieter Universal Flugreisen AG entscheidet sich für die vollständige Erneuerung der digitalen Vertriebskanäle und setzt auf die TravelSandbox® QuickStart der Düsseldorfer Web-Software Experten der freshcells systems engineering GmbH.

Das Schweizer Familienunternehmen Universal Flugreisen AG mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein, setzt in ihrem Produktangebot stark auf den Vertrieb von Pauschalreisen in die eigenen Universal Hotels in Mallorca, und möchte sich zukünftig auch mit den Online-Reiseportalen universaltravel.ch und universaltravel.de etablieren.

Das vollständige Technologie-Update mit dem Wechsel zu der TravelSandbox® QuickStart soll die Marke zukunftsfest machen und bietet Optionen für neue Geschäftsbereiche.

“Die QuickStart ist für uns eine stabile Basis und bietet ideale Flexibilität für neue Geschäftsmodelle im Online-Vertrieb”, erklärt Manuel Posch, Direktor Marketing und IT bei Universal. “Ich kenne freshcells schon seit vielen Jahren und weiß, dass ich mich auf die Qualität, die innovativen Konzepte mit modernster Technologie und die professionelle Projektabwicklung verlassen kann.” ergänzt Posch.

Die Konzeption für die zusätzlichen Features, allen voran die Möglichkeit, Zimmernummern in den meisten Universal-Hotels zu buchen, haben bereits begonnen. Die neue Vertriebsplattform soll noch vor den Herbstferien in Betrieb gehen.

Weiterführende Links

https://www.freshcells.de/de/products/quickstart

https://www.freshcells.de/de/newsroom

Die freshcells systems engineering GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist seit 2007 spezialisiert auf die Analyse und Optimierung von Systemlandschaften und entwickelt Systemarchitekturen zur Kombination zumeist heterogener Datenquellen und -services auf Enterprise-Niveau. Die One-Platform-Lösung TravelSandbox® zur Realisierung von Vertriebsplattformen in der Touristik wurde bereits in über 100 Online-Reiseplattformen eingesetzt und wird seit 2010 kontinuierlich erweitert und optimiert. Mit der mittlerweile fünften Generation TravelSandbox® QuickStart sind die Vorlaufzeiten und Investments für neue Vertriebsplattformen signifikant reduziert worden.

Kontakt

freshcells systems engineering GmbH

Stefan Müller

Burghofstr. 40

40223 Düsseldorf

+49 211 93301-30

post@freshcells.de

https://www.freshcells.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.