Universal Robots baut sein Vertriebsnetz weiter aus

Neue Integrationspartner in Deutschland für Robotikanwendungen

München, 07. August 2023 – Der Weltmarktführer für kollaborative Robotik Universal Robots (UR) weitet sein Vertriebsnetz abermals aus. Drei Partner aus Deutschland haben in den vergangenen Wochen das Siegel als sogenannte Certified System Integrators des Unternehmens erhalten. Dabei handelt es sich um die moduco GmbH aus dem niedersächsischen Lingen (Ems), die LuWe Solutions GmbH aus dem ebenfalls niedersächsischen Zetel-Neuenburg sowie ZEBRA Engineering aus Talheim in Baden-Württemberg.

„Es ist wichtig, Unternehmen mit dem anhaltenden und sich zunehmend verschärfenden Arbeitskräftemangel nicht allein zu lassen. Deswegen ist es uns ein großes Anliegen, unseren Interessenten in allen Gebieten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz gleichermaßen kompetente Integrations- und Ansprechpartner zu bieten. Aus diesem Grund bauen wir unser Netzwerk kontinuierlich aus“, erklärt Andrea Alboni, General Manager Western Europe bei Universal Robots. „Uns ist es ein großes Anliegen, Betrieben den Schritt in die Automatisierung so einfach wie möglich zu machen. Erfahrene Systemintegratoren und Vertriebspartner vor Ort spielen für uns daher eine wichtige Rolle. Sie sind es, die unseren Kunden jeden Tag mit viel Know-how und Leidenschaft für unsere Robotertechnologie zur Seite stehen.“

Automatisierungsbaukasten für den Mittelstand

Kompetente Beratung, schnelle Problemlösung und erstklassiger Service stehen auch für die moduco GmbH an erster Stelle: Das Unternehmen wurde 2020 im Rahmen des begehrten EXIST Gründungsstipendiums des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gegründet und bietet seinen Kunden ein breites Leistungsportfolio an schlüsselfertigen, kundenindividuellen Anlagen. Anwender profitieren dabei vom Baukasten-Prinzip. Dank vorgefertigter Module erhalten Kunden ihre Lösung schneller und günstiger als für Sondermaschinen üblich. „Als junges, innovatives Unternehmen waren wir auf der Suche nach einem starken Partner im Bereich der kollaborativen Robotik. UR hat sich mit einem umfassenden Hardware- und Software-Angebot für eine große Auswahl von Anwendungen bewährt, da fiel uns die Wahl sehr leicht“, sagt Stephan Feldker, Geschäftsführer bei moduco. „Das gemeinsame Ziel, den Menschen durch Technologie zu unterstützen, indem gefährliche, monotone und nicht ergonomische Tätigkeiten automatisiert werden, verbindet uns mit Universal Robots. Wir freuen uns daher sehr, mit UR einen zuverlässigen Partner an unserer Seite zu haben, der perfekt zu uns und unserer Unternehmenskultur passt“, erklärt Feldker weiter.

Individuelle Automatisierungslösungen für den Laborbereich

Der zweite neue Certified System Integrator LuWe Solutions GmbH mit Sitz in Zetel-Neuenburg ist auf maßgeschneiderte Automatisierungslösungen für den Laborbereich und die Qualitätssicherung spezialisiert und bietet ihren Kunden ein breites Leistungsportfolio in den Bereichen Robotik, Automatisierung und Datenmanagement an. Das Leistungsspektrum reicht dabei von der Erstellung von Automatisierungskonzepten über die Durchführung von Machbarkeitsstudien und die Konstruktion sowie Softwareentwicklung bis hin zu Schulungen für Mitarbeiter sowie Wartung und Service. „Als Experte im Bereich Laborautomatisierung bieten wir unseren Kunden vielfältige Lösungsmöglichkeiten mit Robotern. Die Spanne reicht dabei von einfachen Pick-and-Place-Lösungen bis hin zu komplexen integrierten Lösungen. Unsere Wahl fiel dabei schnell auf Roboter von Universal Robots, weil die Produkte genau das bieten, was wir und unsere Kunden brauchen: Schnelle und universelle Cobots, die effizientere und sicherere Arbeitsprozesse ermöglichen und durch ihre einfache Implementierung eine hohe Flexibilität bieten“, sagt Jens Wessels, Geschäftsführender Gesellschafter bei LuWe Solutions.

Individuelle Automatisierungslösungen für verschiedene Branchen

Auch die Firma ZEBRA Engineering GmbH aus Talheim in Baden-Württemberg fertigt für ihre Kunden Automatisierungslösungen für zahlreiche Branchen, darunter Automotive, die Verpackungsindustrie, die Textilbranche und die holzverarbeitende Industrie. Schwerpunkte des Unternehmens liegen auf Montage-, Prüf- und Verpackungsmaschinen, aber auch Sicherheitstechnik, Robotik, Produkttransport und Bildverarbeitung. Das Leistungsspektrum ist breit und deckt, angefangen bei der Erstellung von Automatisierungskonzepten über Planung, Beratung und Konstruktion bis hin zu Schulungen zu produktrelevanten Themen, alle erforderlichen Bereiche ab. „Unter unserem Credo „Es gibt für alles eine elegante Lösung“ entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für die vielseitigen Herausforderungen unserer Kunden. Wir freuen uns sehr, mit Universal Robots ab sofort einen starken Partner in Sachen kollaborativer Robotik an unserer Seite zu wissen, mit dessen Produkten wir unseren Kunden eine noch größere Vielfalt an Lösungen zur Verfügung stellen können“, sagt Benjamin Bessert, Geschäftsführer bei Zebra Engineering. „Der große Vorteil der Cobots ist, dass sie sich schnell implementieren lassen und auch ohne Robotikerfahrung einfach bedienbar sind“, ergänzt Bessert.

Partnernetzwerk unterstützt mit der Integration von Cobots bei Personalnot

Universal Robots möchte mit der Erweiterung seines Partnernetzwerks insbesondere Unternehmen unterstützen, die aufgrund fehlender Arbeitskräfte nicht mehr effizient produzieren können. „Der Arbeitskräftemangel wird immer drastischer und lässt sich in absehbarer Zeit nicht abschwächen. Um auch in Zukunft gewinnbringend zu agieren, ist die Automatisierung für viele Unternehmen mittlerweile unverzichtbar geworden“, sagt Alboni. „Eines unserer Ziele ist, gängige Bedenken und Vorurteile gegenüber Robotern auszuräumen und über die vielfältigen Vorteile von Cobots aufzuklären. Wir freuen uns über unsere neuen Integratoren, die unser Netzwerk mit ihren Kompetenzen optimal ergänzen und heißen sie herzlich willkommen.“

Über moduco

Die moduco GmbH wurde 2020 im Rahmen des EXIST Gründungsstipendiums des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) durch ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter und Experten für Industrie-Automation gegründet. Seither entwickelt und fertigt das neunköpfige Team am Standort in Lingen (Ems) Automatisierungs- und Robotik-Lösungen. Das Unternehmen unterstützt den deutschen Mittelstand aus Industrie und Handwerk beim Thema Automatisierung. Anwender profitieren dabei von einem Baukastensystem, das eine schnelle und kostengünstige technische Lösung für verschiedenste Anwendungen ermöglicht. Die moduco GmbH liefert schlüsselfertige, individuelle Automatisierungslösungen u.a. für die Anwendungen Schleifen/Entgraten sowie Beladen von Maschinen. Mehr erfahren Sie unter: https://moduco.de/.

Über LuWe Solutions

LuWe Solutions GmbH aus Zetel-Neuenburg in Niedersachsen wurde 2016 gegründet und beschäftigt ein Team aus hochqualifizierten Ingenieuren, Technikern und Experten auf dem Gebiet der Robotik. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Automatisierungslösungen und ist auf den Laborbereich und die Qualitätssicherung spezialisiert.

Die Leistungen von LuWe Solutions umfassen die Analyse der spezifischen Kundenanforderungen, die Konzeption maßgeschneiderter Lösungen, Durchführung von Machbarkeitsstudien, die Entwicklung und Integration von Robotersystemen, die Programmierung und Inbetriebnahme sowie Schulungen und Wartungsdienstleistungen. Die Lösungen des Unternehmens zeichnen sich durch hohe Präzision, Zuverlässigkeit und Effizienz aus. Ziel ist es, stets den Kunden dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, Kosten zu senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu stärken. Mehr erfahren Sie unter: https://www.luwe-solutions.de/.

Über Zebra Engineering

Zebra Engineering wurde 2020 im baden-württembergischen Talheim gegründet und beschäftigt derzeit 20 Mitarbeitende. Das Unternehmen hat sich auf maßgeschneiderte Automatisierungslösungen für zahlreiche Branchen spezialisiert, darunter Automotive, die Verpackungsindustrie, die Textilbranche und die holzverarbeitende Industrie. Die Schwerpunkte von Zebra Engineering liegen dabei auf Montage-, Prüf- und Verpackungsmaschinen, aber auch Sicherheitstechnik, Robotik, Produkttransport und Bildverarbeitung. Das Leistungsspektrum reicht von der Erstellung von Automatisierungskonzepten über Planung, Beratung und Konstruktion bis hin zu Schulungen zu produktrelevanten Themen. Mehr erfahren Sie unter: https://www.zebra-engineering.de/.

Über Universal Robots

Universal Robots ist ein führender Anbieter von kollaborierenden Robotern (Cobots), die in einer Vielzahl von Branchen und im Bildungswesen eingesetzt werden. Universal Robots wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz im dänischen Odense. Das Unter-nehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Welt zu schaffen, in der Menschen mit Robotern arbeiten, nicht wie Roboter. Die Mission des Unternehmens ist einfach: Automatisierung für jeden. Überall.

Seit der Einführung des weltweit ersten marktfähigen Cobots im Jahr 2008 hat Universal Robots ein Produktportfolio entwickelt, das eine Reihe von Reichweiten und Nutzlasten widerspiegelt. Universal Robots hat weltweit bereits mehr als 75.000 Cobots verkauft. Um die Cobot-Technologie des Unternehmens hat sich ein umfangreiches Ökosystem entwickelt, das Innovationen, Auswahlmöglichkeiten für Kunden und eine breite Palette von Komponenten, Kits und Lösungen für jede Anwendung bietet.

Weitere Informationen unter www.universal-robots.com/de.

