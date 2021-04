Universalmessgerät mit Rogowski-Bändern

Die Anschlussmöglichkeit von Rogowski-Bändern und die neuen Funktionen Zeigerdiagramm und Oszilloskop machen das multimess F96 von KBR zum wahren Multitalent.

Die bekannte und bewährte multimess F96 Messgeräteserie für den Schalttafeleinbau hat mit der aktuellen Version weitere zukunftsweisende Funktionen bekommen.

Ab sofort können Rogowski-Bänder an die multimess F96 angeschlossen werden. Dies ist besonders für Nachrüstungen in bestehenden Schaltanlagen (Retrofit) richtungsweisend. Der Aufwendige Einbau von Stromwandlern und die Frage, ob vorhandener Platz für Umbaustromwandler ausreichend ist, gehören nun der Vergangenheit an. Selbst der schwierige Einbau von Wandlern an Stromschienen oder mehreren parallel verlaufenden Kabeln verliert jetzt seinen Schrecken. Auf Grund ihrer flexiblen und schmalen Bauform sind die Rogowski-Bänder in so gut wie jeder Verteilung einsetzbar.

Der von allen Rogowski-Bänder benötigte externe Integrator wurde von KBR in das multimess F96 integriert. Dadurch wird für diesen weder Platz in der Schaltanlage noch eigene Energieversorgung benötig. Dies macht diese Lösung einfach, schnell und unschlagbar günstig.

Die Aufgabenstellung “nachträglicher Einbau eines Messgerätes” kann durch den Einsatz eines multimess F96 mit Rogowski-Bändern einfach und effizient gelöst werden.

In die Messung und Messanzeige wurden zudem ein Zeigerdiagramm, sowie eine Oszilloskop-Funktion integriert. Beide Funktionen sind bereits im günstigsten Einstiegsgerät zu einem unschlagbaren Preis/Leistungsverhältnis verfügbar.

Zusammen mit den bereits bekannten Balkendiagramm für Spannungs- und Stromoberschwingungen kann der Anwender mit dem preiswerten Messgerät sogar Netzqualitäts-Bewertungen vornehmen. Störungen in der Spannung werden gemäß EN 61000-4-3 grafisch gespeichert.

Wie gewohnt sind die Farben für Hintergrund, Schrift und Anzeigen frei wählbar und Schnittstellen mit unterschiedlichen Busanschlüssen nachrüstbar.

Weitere Informationen unter: https://www.kbr.de/de/produkte/energie-messgeraete-messtechnik

Strategischer Erfolgsfaktor Energiemanagement

Wofür verwenden wir Energie? Und warum? Diese Fragen klingen nur scheinbar philosophisch. In der Praxis spielen Sie eine zentrale Rolle für die aktuellen Herausforderungen in der Industrie, Gewerbe, und gewerblichen Objekten.

ENERGIEFFIZINZ HAT KEINEN PREIS, NUR EINE RENDITE!

EINSPARUNGEN erreicht man, indem man die verbrauchte Energiemenge nachhaltig reduziert. In jedem Objekt schlummern erhebliche Potentiale von NUTZLOS VERBRAUCHTER ENERGIE. Finden Sie zuverlässig echte EINSPARPOTENTIALE im Energieverbrauch, sparen Ressourcen, schonen die Umwelt und sichern nachhaltig ihren WETTBEWERBSVORTEIL.

Das KBR-Energiemanagementsystem, mit einem aufeinander abgestimmtem Produktspektrum, umfasst das Managen von Energiedaten, Leistungsspitzen, Blindarbeit, sowie der Netzqualität und hat für Ihre erfolgreiche Zertifizierung nach ISO 50001 und dem Energieaudit alles an Bord.

Mit uns können Sie ihre ENERGIEKOSTEN SENKEN und einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Starten Sie jetzt mit uns Ihre “Mission Energie”: BLICKEN SIE IN EINE ENERGIEEFFIZIENTE ZUKUNFT!

