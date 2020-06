Universell einsetzbare RFID Embedded Module für HF-Technologien

iDTRONICs RFID OEM HF Module

Unsere RFID Embedded HF Module M890 | M900 | R835 sind für eine Vielzahl an Anwendungen im RFID HF Frequenzbereich geeignet. Die RFID HF Module sind für über 100 Transpondertypen diverser Standards anwendbar. Sie unterstützen ISO 14443 A/B, ISO 15693, ISO 18000-3M3 und ISO 7816 kompatible RFID Tags und Transponder. Bei der Entwicklung jedes einzelnen RFID OEM Modul stand neben einer schnellen, effizienten und sicheren Lese- und Datenübertragung, die einfache Integration in bestehende Systeme im Fokus. Die flexiblen Hardwareschnittstellen für Industrie 4.0 und IoT Umgebungen ermöglichen Ihnen eine einfache Anbindung in Ihre individuelle Anwendung. Wir liefern unsere RFID Embedded HF Module inklusive eines Software Entwicklungs-Kits. Dieses beinhaltet Hardwarebeschreibungen, Demo Software, Spezifikationen und Abmessungen, REACH, RoHS, RED Zertifikate und Installationsbeschreibungen.

RFID Embedded HF Modul Serie M900

Die RFID Embedded HF Modul Serie M900 besticht durch seine kleine und kompakte Bauweise. Es eignet sich für Anwendungen mit wenig Platzbedarf. Durch die einseitig bestückten Komponenten und der TTL-Schnittstelle ist es anwendbar für SMD-Bestückungssysteme. Es ist in vier verschiedenen Konfigurationen verfügbar: DESFire, ISO 18000-3, HF und MIFARE. Das macht das RFID Embedded HF Modul M900 flexibel einsetzbar für unterschiedlichste Anwendungen.

Anwendungsbeispiel: Schließfachschloss-Systeme

Schließfachsysteme für Produktionsmitarbeiter in großen Firmen benötigen besonderen Schutz vor Missbrauch. Durch die Integration von RFID-Technik in vorhandene Schließanlagen kann das Schließfach mit einem RFID Tag oder Transponder geöffnet werden. Der personalisierte RFID Chip auf dem Transponder enthält eine eindeutige UID, die zu dem jeweiligen Mitarbeiter zugeordnet ist.

Anwendungsbeispiel: Gesundheitsdiagnostische Systeme

OP-Geräte in Operationssälen benötigen valide Auswertungen des aktuellen Gesundheitszustands des Patienten. Die Integration von dem RFID OEM M900 Modul hilft dabei, dass nur authorisiertes Personal Zugriff auf die Steuerung der Geräte hat. Mit Hilfe eines speziellen RFID Tags kann die Benutzung freigeschaltet werden.

RFID Embedded HF Modul Serie M890

Die RFID Embedded HF Modul Serie M890 besticht durch seine verschiedenen Schnittstellenoptionen. Es eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen. Das RFID Modul ist verfügbar mit TTL, USB VCP, USB HID, RS232/485 und PC/SC Schnittstelle. Das macht es flexibel einsetzbar in unterschiedliche Hardware. Es ist in vier verschiedenen Konfigurationen verfügbar: DESFire, ISO 18000-3, PSAM, HF und MIFARE.

Anwendungsbeispiel: Maschinen-Authentifizierung

Maschinen in großen Produktionen für Anlagen erfordern einen authorisierten Zugriff. Die Integration des M890 Moduls in das Steuerungs-Panel einer Maschine schützt die Maschinen-steuerung vor unbefugten Zugriffen. Der zuständige Mitarbeiter loggt sich mit Hilfe seines RFID Tags in das Panel ein. Das Steuerungs-Panel gibt dann die Steuerungselemente frei und der Mitarbeiter kann die Maschine bedienen.

Anwendungsbeispiel: Patienten im Behandlungszimmer identifizieren

Die richtige Identifikation des Patienten im Krankenzimmer ist wichtig für die Behandlung durch das medizinische Personal. Durch die Einbettung des RFID OEM Moduls M890 in den Geräten des Krankenzimmers, erhält der behandelnde Arzt oder die Krankenschwester eine genaue Übersicht über die Daten des Patienten.

RFID Embedded HF Modul Serie R835

Die RFID Embedded HF Modul Serie R835 besticht durch seine integrierte Antenne. Das R835 RFID Modul eignet sich für viele Anwendungsmöglichkeiten innerhalb des medizinischen Bereichs, in Verkaufsautomaten zur Bezahl-abwicklung oder auch im Rahmen des Zutrittsmanagements. Es ist verfügbar mit einer TTL-Schnittstelle und in vier verschiedenen Konfigurationen: DESFire, ISO 18000-3, PSAM, HF und MIFARE.

Anwendungsbeispiel: Verkaufsautomaten

Verkaufsautomaten in großen Kantinen, Mensen oder Firmen sind heutzutage ein wesentlicher Bestandteil. Die Bezahlabwicklung kann durch die Integration des R835 Moduls vereinfacht werden. Mit Hilfe von personalisierten Mitarbeiterkarten oder Transpondern kann der Mitarbeiter direkt durch Ranhalten der Karte bezahlen.

Anwendungsbeispiel: Ladestationen für Elektroautomobile

Elektrische Mobilitätsfahrzeuge werden immer mehr gefahren. Die zukunftsweisende Technik hat sich bereits am Markt etabliert. Die Ladezapfsäulen stehen oft an öffentlichen Parkplätzen. Um unbefugten Zugriff zu vermeiden, bietet sich die Einbindung des R835 Moduls an. Durch eine authorisierte Chipkarte tanken nur befugte Personen an der Zapfsäule.

Kundenspezifische Anpassungen an Modulen und Software

Wir bieten zusätzlich kundenspezifische Anpassungen an der Hard- und Software je nach individuellen Bedarf an. Es ist möglich, das Modul von den Abmessungen und den Steckplätzen anders zu konzipieren. Außerdem sind die Module individuell erweiterbar mit weiteren Funktionen. Zur Sicherstellung der Funktionalität entwickeln wir zunächst Prototypen für die Testphase. Teilen Sie uns Ihre anspruchsvollen Anforderungen an Auto-ID-/RFID-Produkte mit. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Grenzen heutiger Technologien zu durchbrechen und neue Maßstäbe zu setzen. Wir sind bereit, mit Ihnen bei der Entwicklung der richtigen Hardware für Ihre Anwendung und Produktidee zusammenzuarbeiten. Zusammen mit Ihnen implementieren wir Ihre individuelle Anforderung in kürzester Zeit.

Weitere Informationen zu unseren RFID Embedded Modulen finden Sie hier:

M900: https://en.idtronic-rfid.com/embedded-rfid-modules/hf/module-m900

M890: https://en.idtronic-rfid.com/embedded-rfid-modules/hf/module-m890

R835: https://en.idtronic-rfid.com/embedded-rfid-modules/hf/reader-r835

iDTRONIC Professional RFID ist einer der führenden Hersteller und Entwickler hochwertiger RFID Hardware für den Auto-ID Markt. Produkte von iDTRONIC garantieren eine schnelle und sichere Identifikation beweglicher und unbeweglicher Güter.

Angeboten werden Geräte für alle gängigen RFID Standards und die Frequenzen LF125kHz, HF13.56MHz sowie UHF865 -928 MHz.

Das Produktportfolio passt perfekt zu den Bedürfnissen von System-Integratoren.

iDTRONIC Professional RFID bietet:

Industrietaugliche RFID Systeme bestehend aus Lese- und Schreibgeräten sowie RFID Portalen

RFID Antennen für stationäre und Embedded Lesegeräte

Handheld Computer und Datenlogger mit integrierter RFID-Technologie

Embedded RFID Module und Leser

RFID Leser und Schreiber

Spezielle RFID Tags

Dank eines starken, technischen Teams für Entwicklung und Unterstützung, sind wir in der Lage hochwertige RFID-Geräte zu entwickeln und anzubieten, welche unseren Kunden folgendes garantieren:

Hohe-Leistungsfähigkeit

Zuverlässige Qualität

Schnelle Produkteinführungszeit

Exzellenter Wert

Innovatives Design

Wir sind in Ludwigshafen ansässig, nahe des internationalen Frankfurter Flughafens. Damit sind wir leicht auch für unsere internationalen Kunden erreichbar.

