Universität Koblenz und Insiders Technologies starten strategische Kooperation im Bereich Künstliche Intelligenz

Entwicklung von KI erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis. Mit ihrer Kooperation wollen die Universität Koblenz und Insiders Technologies die technologische Entwicklung vorantreiben.

Kaiserslautern, 13. März 2025 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für Intelligent Automation (IA), und der Fachbereich 4: Informatik der Universität Koblenz intensivieren ihre Zusammenarbeit in Forschung und Lehre. Die in dieser Woche neu geschlossene Kooperation läuft zunächst über einen Zeitraum von vier Jahren und erstreckt sich auf zentrale Anwendungsgebiete der Künstlichen Intelligenz, insbesondere im Kontext „Data Intelligence“ und „Cognitive Process Automation“. Durch eine enge Verzahnung von universitärer Forschung und industrieller Praxis sollen neue Lösungen entwickelt und Talente gezielt gefördert werden.

„Die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und unternehmerischer Praxis ist der Schlüssel zu einer innovationsgeleiteten Wirtschaft“, betont Werner Weiss, Geschäftsführer von Insiders Technologies. „Mit der Eröffnung unseres neuen Standorts in Koblenz und der Vertiefung unserer bereits seit Jahren gelebten Kooperation mit dem Fachbereich Informatik an der Universität Koblenz schaffen wir eine noch engere Verbindung zwischen Forschung und Praxis. So fördern wir Talente, treiben technologische Entwicklungen voran und stärken nicht nur Insiders, sondern auch den Innovationsstandort Koblenz nachhaltig.“

Die künftige Zusammenarbeit umfasst verschiedene Initiativen zur Talentförderung und zum Ausbau der forschungsorientierten Lehre, darunter gemeinsame Lehrveranstaltungen, Forschungspraktika, Promotionsprojekte und die Einführung eines AI Research Awards. Darüber hinaus ist die Förderung einer Stiftungsprofessur sowie die Beantragung gemeinsamer Forschungsprojekte geplant.

„Als Fachbereich 4: Informatik der Universität Koblenz sind wir sehr an Kooperationen in Forschung und Lehre mit Unternehmen interessiert“, erklärt Fachbereichs-Dekan Prof. Dr. Ralf Lämmel. „Im Falle von Insiders Technologies ist es beiden Seiten erfreulich gut gelungen, die wechselseitigen Interessen bzw. Erwartungen so zu matchen, dass sich daraus eine andauernde Kooperation ergeben kann. Wir schauen bereits auf gemeinsame Abschlussarbeiten, von Insiders angebotene Lehrveranstaltungen und einen besonders interessanten KI-zentrierten Workshop für Studierende zurück. Nun wollen wir verstärkt bei Forschungspraktika, Projektanträgen und Promotionsvorhaben zusammenarbeiten. Es gibt eine hervorragende Passung von Insiders mit unserem Profilthema ‚(Health) Data Intelligence‘.“

Ein weiterer wichtiger Baustein der Kooperation ist das geplante „Innovation Lab“ in unmittelbarer Nähe zum Campus der Universität Koblenz. Dieses soll als Anlaufpunkt und Begegnungsraum für Studierende, Forschende und Vertreterinnen und Vertreter von Insiders Technologies dienen und praxisnahe Forschungsarbeiten sowie gemeinsame Innovationsprojekte erleichtern.

Weitere Informationen über die Universität Koblenz: https://www.uni-koblenz.de/de

Weitere Informationen über Insiders Technologies, den Hersteller intelligenter Software für Prozessautomatisierung auf Basis von KI: https://www.insiders-technologies.com/

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen (Intelligent Automation, IA). Mehr als 5.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit. https://www.insiders-technologies.com/

