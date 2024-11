Universitätsmedizin Essen setzt für IT-Sicherheit auf NoSpamProxy

Klinikverbund begegnet den stetig steigenden Herausforderungen in der E-Mail-Sicherheit mit der BSI-zertifizierten Lösung von Net at Work. Damit wird er seinen höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht und kann die IT deutlich entlasten.

Paderborn, 14. November 2024 – Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Suite für E-Mail-Sicherheit NoSpamProxy, berichtet in einer aktuellen Case Study darüber, wie die Universitätsmedizin Essen (UME) ihre IT-Security mit NoSpamProxy neu aufgestellt hat.

Die Universitätsmedizin Essen ist ein Klinikverbund, zu dem neben dem Universitätsklinikum Essen 15 Tochterunternehmen gehören. Mit etwa 11.000 Beschäftigten und 1.700 Betten ist die UME das führende Gesundheitszentrum im Ruhrgebiet.

Die E-Mail ist für den Klinikverbund nach wie vor das bedeutendste Kommunikationsmedium, insbesondere in der externen Kommunikation. Mit täglich über 45.000 eingehenden E-Mails sah sich die interne IT-Abteilung einer Vielzahl von Cyber-Gefahren ausgesetzt, insbesondere durch Anhänge und raffinierte Angriffsformen. Eine weitere enorme Herausforderung für das Unternehmen ist die Diskrepanz zwischen verschiedenen bindenden Compliance-Anforderungen wie Regularien des Gesundheitswesens beispielsweise im Hinblick auf Vertraulichkeit, die DSGVO oder auch KRITIS-Vorgaben, und andererseits den unterschiedlichsten Einsendern von E-Mails mit Anhängen unterschiedlichster Formate und im Ausland geltenden anderen Regularien.

Um den stetig wachsenden Herausforderungen der digitalen Kommunikation und den steigenden Compliance-Anforderungen gerecht zu werden, wollte die UME ihre IT-Security komplett neu aufsetzen und erstellte dafür eine E-Mail-Policy, die unternehmensweit wie ein Gesetz gelten soll. Da sich mit NoSpamProxy Server alle Teile dieser Policy umsetzen ließen, entschied sich die interne IT des Klinikverbunds für die vom Bundesamt in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Lösung. NoSpamProxy erwies sich für die UME als ein flexibles Instrument, um Sicherheitsrichtlinien effizient umzusetzen.

Besonders vorteilhaft für den Klinikverbund ist die Abschaffung der Quarantäne-Ordner. Dank des konsequenten Ansatzes werden E-Mails entweder zugestellt oder abgelehnt, was sowohl die Benutzer als auch die IT-Administratoren erheblich entlastet. Wenn eine E-Mail nicht zugestellt wurde, erhält der Absender eine Information darüber und kann reagieren. Ein weiterer Meilenstein sind die Partnereinstellungen: Durch maßgeschneiderte Regeln für einzelne Kommunikationspartner kann die IT der UME genau steuern, welche Dateiformate und Inhalte von wem akzeptiert werden. So wird das Risiko potenziell schädlicher Inhalte minimiert und gleichzeitig die Compliance sichergestellt. Die Inhaltsfilterung, die auf den Empfehlungen des BSI-Grundschutzkatalogs basiert und vorgibt, wie mit verschiedenen Dateiformaten umgegangen werden sollte, ist ebenfalls ein wichtiger Baustein für das IT-Security-Konzept der Universitätsmedizin Essen.

„Mit Net at Work haben wir einen Partner an unserer Seite, der alle unsere Anforderungen an eine zuverlässige und umfassende E-Mail-Lösung erfüllt. Dabei ist NoSpamProxy auch für ein Unternehmen unserer Größe einfach zu administrieren, was unsere IT spürbar entlastet“, fasst Markus Bitter, Leiter der Stabsstelle Collaboration Software der Universitätsmedizin Essen, zusammen. Der zuverlässige Support von Net at Work und die schnelle Reaktionszeit des deutschen Herstellers schaffen zusätzlich Vertrauen und Sicherheit – entscheidende Kriterien für ein Unternehmen im KRITIS-Umfeld.

Mit NoSpamProxy kann die Universitätsmedizin Essen nun nicht nur ihre selbstgewählte E-Mail Policy vollumfänglich umsetzen, sondern profitiert von dem Experten-Know-how eines Herstellers, der die Sicherheitslage und Compliance-Auflagen im Krankenhausumfeld in Deutschland sehr gut kennt.

Mehr über E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“ mit NoSpamProxy on-premises oder als Cloud Service:

https://www.nospamproxy.de/de?utm_source=pr

Die ausführliche Case Study zur Einführung von NoSpamProxy bei der Universitätsmedizin Essen:

https://www.nospamproxy.de/de/produkt/referenzen?utm_source=pr

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung. Weltweit vertrauen mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – 7-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking und regelmäßig nachgewiesenem VBSpam+ Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: https://www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner erste Wahl, wenn es um Modern Work mit Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur oder SOC. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise CLAAS, Diebold-Nixdorf, fischer group, Miele, Lekkerland, LVM, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. https://www.netatwork.de

