Unser Bestreben besteht darin, machbare Lösungen anzubieten.

Drahtbiegeteile sind kaum weg zu denken aus fast jeder Branche

Neben technischen Branchen wie etwa der Automobilindustrie und dem Messe- und Möbelbau gehören auch Unternehmen aus dem Bereich Gartenbau zu wichtigen Abnehmern von Drahtbiegeteilen. Armin Zecevic, Geschäftsführer des Michelauer Spezialisten für DrahtbiegeteileDBS Drahtbiege Solutions GmbH weiß, wofür die spezialgefertigten Metall- und Drahtvorrichtungen in der grünen Branche eingesetzt werden.Zu den gängigsten Anwendungen von Drahtbiegeteilenim Garten -und Landschaftsbau gehören:Verwendung als Pflanzenstützen: Standfeste Drahtbiegeteile wie Drahtgitter oder -stäbe stützen hochwachsende Zier- und Nutzpflanzen.Verwendung als Rankhilfen: Zahlreiche Kletterpflanzen wie u.a. Weinreben oder starkwüchsige Rosen benötigen meist Rankhilfen, um zielgerichtet nach oben zu wachsen. Drahtgitter oder -stäbe bietet ihnen den nötigen Halt. An Hauswänden befestigte Rankhilfen bieten einen effektiven Schutz für das Mauerwerk.Einsatz im Pflanzenschutz: Um Jungpflanzen vor Tierfraß oder Verbiss zu schützen, werden Drahtgitter eingesetzt, die Fressfeinde auf Abstand halten.Werkzeug in der Obstbaumerziehung: Spezialgefertigte Drahtbiegeteilelenken

Äste von jungen Obstbäumen in die gewünschte Richtung. So wird die Baumform und damit der Ertrag der Bäume positiv beeinflusst.Teil der Gewächshauskonstruktion: Drahtbiegeteile sind wichtige Bestandteile bei der Konstruktion von Gewächshäusern. Sie dienen als Rahmenstrukturen und können auh dazu verwendet werden, Pflanzen im Gewächshaus zu stützen.Die DBS Drahtbiege Solutions GmbH und Geschäftsführer Armin Zecevic beraten ihre Kunden gerne und finden reative Lösungen für jede Herausforderung rund ums Thema Drahtbiegen. Ein Anruf genügt! Armin Zecevic, Geschäftsführer des Michelauer Spezialisten für Drahtbiegeteile, legt großen Wert auf Qualität und Präzision. Sein Unternehmen setzt

modernste Technologien und hochqualifizierte Fachkräfte ein, um die Drahtbiegeteileso zu fertigen, dass sie den hohen Anforderungen ihrer vielfältigen Anwendungen gerecht werden. Dabei werden strengste Qualitätsstandards eingehalten, um die zuverlässige Funktion der Produkte im Einsatz zu gewährleisten.Je nach Kundenwunsch werden verschiedene Endenbearbeitungen realisiert. Das Verschweißen der zwei- und dreidimensionalen Drahtbiegeteile im MIG- oder MAG-Verfahren oder mittels Widerstandspunktschweißen mit eigenem Vorrichtungsbau gehört ebenso zum Serviceangebotwie die finale Oberflächenbearbeitung. Ob pulverbeschichtet, verzinkt, verchromt oder durch Tauchlackierung (KTL) veredelt: Armin Zecevic ist als Industriemeister in Lackiertechnik ein kompetenter Ansprechpartner für jeden Wunsch rund um die Oberflächenbehandlung hochwertiger Drahtbiegeteile.Der Service perfekt machen die schnellen Fertigungszeiten von meist weniger als 10 Tagen und die im Marktvergleich günstigen Preise. Drahtbiegeteilevon DBS Drahtbiege Solutions GmbH: Das ist Qualität Made in Germany. Hochwertig. Langlebig. Und schnell beim Kunden. Und wenn es Fragen oder

Wünsche gibt, ist Armin Zecevic jederzeit persönlich für seine Kunden erreichbar. Nur einen Anruf entfernt. Ohne Warteschleife und wechselnde Ansprechpartner.Als erfahrener Spezialist für Drahtbiegeteilejeder Art,

weiß Armin Zecevic, was seine Kunden von ihm verlangen: Perfekt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmte Produkte in höchster Qualität, mit langer Lebensdauer, zu einem günstigen Preis und in möglichst kurzer

Zeit.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

Kontakt

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095746522910



http://www.drahtbiegeteile-dbs.de

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