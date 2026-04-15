Unsere Kinder werden immer leiser

Und genau das überhören wir

Sie sitzen am Tisch, schauen aufs Handy, sagen „alles gut“.

Und wir glauben ihnen.

Doch während Erwachsene funktionieren, funktionieren Kinder längst mit – bis sie irgendwann nicht mehr können. Rückzug, Wut, Essstörungen, totale Erschöpfung: Was nach Einzelfällen klingt, ist für viele Familien längst Alltag geworden.

Warum sehen wir das so spät?

Genau diese unbequeme Frage stellt Jennifer Floris mit ihrem Podcast „Brückenbauer“ – und trifft damit einen Nerv, den viele lieber verdrängen. Die Expertin für pädagogisch-psychologisches Mentoring spricht über das, was hinter verschlossenen Türen passiert: Kinder, die sich anpassen, statt sich zu zeigen. Jugendliche, die sich selbst verlieren, während sie nach außen „ganz normal“ wirken.

„Das größte Problem ist nicht, dass es unseren Kindern schlecht geht“, sagt Floris. „Das größte Problem ist, dass wir gelernt haben, die Zeichen zu übersehen.“

Der Podcast geht dahin, wo klassische Ratgeber aufhören. Statt oberflächlicher Tipps geht es um echte Zusammenhänge: Warum ADHS oft falsch verstanden wird. Weshalb digitale Medien nicht das eigentliche Problem sind. Und wieso Essstörungen oder Rückzug häufig ein Ausdruck von Überforderung sind – nicht von Schwäche.

Jennifer Floris bringt dafür nicht nur fundiertes Fachwissen mit, sondern jahrelange Erfahrung aus der direkten Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Ihre Arbeit in der Praxis und der Kinder- und Jugendhilfe zeigt täglich, wie groß die Lücke zwischen Theorie und Realität ist.

„Wir versuchen Kinder zu korrigieren, statt sie zu verstehen“, so Floris. „Dabei liegt genau dort die Lösung.“

„Brückenbauer“ richtet sich an Eltern, die spüren, dass etwas nicht stimmt – auch wenn sie es nicht sofort benennen können. An diejenigen, die nicht länger nur reagieren wollen, sondern wirklich begreifen möchten, was in ihren Kindern vorgeht.

Der Podcast fordert heraus. Er rüttelt wach. Und er gibt etwas zurück, das in vielen Familien verloren gegangen ist: echte Verbindung.

Denn am Ende geht es nicht um perfekte Erziehung.

Es geht darum, Kinder wieder zu erreichen, bevor sie sich ganz zurückziehen

Spotify: https://open.spotify.com/show/5fkrCdXwW1ZIRQcLqden71?si=ec016a4d5e0b483a

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/at/podcast/br%C3%BCckenbauer/id1847740913

Podcast.de: https://www.podcast.de/podcast/3674973/brueckenbauer

Youtube: https://www.youtube.com/@praxisfloris/podcasts

Jennifer Floris ist Expertin für pädagogisch-psychologisches Mentoring und Gründerin der Praxis Floris sowie des Floris Instituts. Seit fast zwei Jahrzehnten arbeitet sie als Dozentin für Psychologie und Pädagogik, ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und verfügt über Zusatzausbildungen in Kunsttherapie, Traumatherapie und Hypnose. Mit ihrem innovativen Mentoring-Ansatz unterstützt sie Fachkräfte, Eltern und Betroffene bei Themen wie ADHS, Mobbing, Autismus und Digital Detox.

Die Praxis Floris bietet deutschlandweit Seminare und Schulungen für Fachkräfte und Quereinsteiger, während das Institut durch digitale Innovationen, wie die kommende App und den Podcast Brückenbauer, neue Maßstäbe setzt. Ihr Fokus liegt auf praktischen, inklusiven Lösungen und der Förderung eines bewussten Umgangs mit Kindern und Jugendlichen.

Website: www.praxis-floris.de

www.floris-institut.de

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Praxis Floris / Institut Floris

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