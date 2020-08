Unterhalt eines Hundes kostet rund 3.200 Euro im Jahr

Fast 50 Prozent betreffen Betreuung und Training

Wieviel Geld geben Tierfreunde pro Jahr für ihre treuen Begleiter aus und wofür genau? Die Experten von ProntoPro.de, dem Portal für die Vermittlung von Dienstleistungen, haben jetzt errechnet, was der Unterhalt eines Hundes im Jahr kostet. Das Ergebnis: Rund 3.200 Euro müssen Hundehalter pro Jahr ausgeben, wenn sie die Betreuung ihres Vierbeiners sehr ernst nehmen. Fast 50 Prozent des Budgets werden für Tagesbetreuung und Training veranschlagt. Außerdem hat ProntoPro analysiert, welche Dienstleistungen für Haustiere generell am gefragtesten sind. Die Ergebnisse sind auf der Website ” ProntoTrends” zusammengefasst.

Die Gesamtkosten von durchschnittlich 3.202 Euro für einen Hund pro Jahr wurden wie folgt errechnet:

Tierarzt: 53 Euro

Ernährungsberatung: 58 Euro

Impfungen: 150 Euro

Grundversorgung: 300 Euro

Nahrung: 960 Euro

Hundesitter: 1.248 Euro

Hundepflege/-kosmetik: 106 Euro

Hundetraining: 327 Euro

Summe: 3.202 Euro

(Die Kosten der Dienstleistungen ergeben sich aus den durchschnittlichen Kosten der Anbieter auf ProntoPro.de)

Meist nachgefragten Services für Haustiere

Für die Analyse der meist nachgefragten Services für Haustiere hat ProntoPro die Dienstleistungen in drei Kategorien unterteilt: Tierärztliche Leistungen, Hygiene sowie Training und Tagesbetreuung. Innerhalb der Kategorie “Tierärztliche Leistungen” betrifft die am meisten nachgefragte Dienstleistung allgemeine tierärztliche Untersuchungen. Sie machen 41 % aus. In der Kategorie Training und Tagesbetreuung liegt die Dienstleistung “Hundetraining” mit 75 % der Anfragen vorn. In der Kategorie Hygiene ist die am häufigsten nachgefragte Dienstleistung das Waschen von Haustieren mit 38 %.

Tierärztliche Leistungen

Bei den tierärztlichen Leistungen kostet eine Impfung im Durchschnitt 53 Euro, ebenso eine allgemeine Untersuchung. Eine Ernährungsberatung für Haustiere liegt mit 58 Euro ein wenig höher. Die Kosten für die Sterilisation einer Katze belaufen sich durchschnittlich auf 129 Euro und die eines Hundes auf 292 Euro.

Der Vergleich der tierärztlichen Leistungen zeigt kaum Abweichungen bei den immer wiederkehrenden Behandlungen, wie Impfungen und Ernährungsberatungen, aber einen auffälligen Anstieg bei Tiersterilisationen. Dieser Eingriff wurde im Verhältnis zu allgemeinen Untersuchungen deutlich vermehrt durchgeführt. Aufgrund der Tatsache, dass im Jahr 2020 deutlich mehr Tiere aus dem Tierheim in ein eigenes Zuhause vermittelt werden konnten, kann dies den verhältnismäßigen Anstieg der Sterilisation-Eingriffe erklären.

Hygiene

Im Hygiene-Bereich liegt der Durchschnittspreis bei 53 Euro für eine komplette Pflege bestehend aus waschen, Fell und Krallen. Höher liegt der Preis für spezielle Ausstellungsvorbereitungen von Rassehunden. Hier sind die Preise vergleichbar mit einer umfassenden Zahnreinigung, die im Schnitt etwa 117 Euro kosten.

Beim Vergleich der Hygiene-Maßnahmen für Haustiere zeichnen sich dagegen nur wenig Unterschiede ab. Notwendige, immer wiederkehrende Behandlungen, wie Krallen schneiden, sind nahezu gleichgeblieben. Die Nachfrage für einen Hundefriseur hat sich dahingehend verschoben, dass mehr allgemeine Pflegearbeiten wie Baden und Alltagspflege nachgefragt werden. Auf der anderen Seite werden weniger spezielle Anwendungen gebucht, wie sie für die Vorbereitungen für Ausstellungen und Zuchtveranstaltungen notwendig sind, bei denen bestimmte Rassen sehr aufwendig gestylt werden.

Betreuung und Training

Nachdem der Bedarf für Hundeausführer und Hundesitter von 2018 zu 2019 etwas erhöht hat, ist die Nachfrage im Jahr 2020 erkennbar zurückgegangen. Umgekehrt verhält es sich mit der Nachfrage im Bereich der Ausbildung. Diese war von 2018 zu 2019 leicht rückläufig und ist im Jahr 2020 wieder angestiegen, sogar über den Wert aus 2018.

Die Kosten im Betreuungsbereich sind sehr unterschiedlich, je nachdem ob es sich um einen Ausführservice für Hunde handelt, eine Betreuung im Haushalt des Tierhalters, wie es zum Beispiel bei Katzen häufig nachgefragt wird, oder um eine Unterbringung in einer Hundetagesstätte oder einer Tierpension. Die Dienstleistungen, die nur stundenweise erfolgen, werden im Schnitt mit etwa 12 Euro pro Stunde berechnet. Ein Hundetraining hingegen kostet etwa 327 Euro für einen 10-Stunden-Kurs.

