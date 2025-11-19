Unternehmen der Region Reutlingen aufgepasst! Wettbewerb Unternehmer des Jahres 2026 startet

Der Zuspruch zur Auszeichnung „Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen“ ist bemerkenswert. Nun geht der, in der Region Reutlingen, gefragte Wettbewerb in die nächste Runde. Die diesjährigen Sponsoren freuen sich auf viele Bewerbungen und die erneute Prämierung von außergewöhnlichen Unternehmen. Auch in 2026 winken den Gewinnern ein begehrter Titel, hohe Transparenz und Preise in Höhe von 3.000 Euro.

Mit der begehrten Urkunde für besondere Leistungen als Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen, wird die außergewöhnliche Arbeit engagierter Unternehmen gewürdigt. Seit knapp 8 Jahren bewerben sich Unternehmen der Region. Die Bewerberzahl wächst stetig weiter. Es wird nicht nur ein begehrter Titel verliehen, sondern sind auch wieder Preise in Höhe von circa 3.000 Euro ausgeschrieben. Die teilnehmenden Unternehmen treten in zwei Kategorien an. Es werden besondere unternehmerische Leistungen bei „Strategie & Marketing“ und im Bereich „Soziales Engagement“ gewürdigt. Gewinner erzielen eine hohe Transparenz, eine besondere Image-Wahrnehmung als „Unternehmer des Jahres“.

Die Teilnehmer aus verschiedensten Branchen und unterschiedlicher Unternehmensgröße und die erfahrene Jury machen diesen Wettbewerb so einzigartig. Initiiert und gegründet wurde der Wettbewerb und seine Prozesse – gemeinsam mit den Unternehmerrunden Reutlingen und Eningen – von der Unternehmensberatung, Werbe- und Presseagentur APROS Consulting & Services GmbH aus Reutlingen. Geschäftsführer und Juryleiter Volker Feyerabend betreut den Bewerbungs-, Auswahl- und Gewinnprozess mit seinem Team.

Mit dem Start im November 2025 sind die Veranstalter auf die neuen Bewerber der Runde des Jahres 2026 gespannt. In den letzten Jahren waren 250 Unternehmen der Unternehmerrunden, des Managerbund Reutlingen, des Gesundheitsforums der Region und Firmen der TOP Sozial Charta im Teilnehmerkreis. In der nächsten Wettbewerbsrunde können sich alle Firmen der Region Reutlingen bewerben.

Die Jury um den Vorsitzenden Volker Feyerabend mit Hansjörg Schühle, Vorsitzender des Mangerbundes Reutlingen und Alexander Jehle, Beirat für Wirtschaft & Soziales der TOP Sozial Charta, wird in dem bewährten anonymen Prozess voraussichtlich wieder viele Bewerbungen auswerten müssen. Eine hochkarätige Jury mit einschlägigen Fachkenntnissen aus verschiedenen Gebieten.

In der Region Reutlingen ist der Wettbewerb ein fester Baustein im Markt und starker Anreiz für die Unternehmen, sich zu engagieren – das zeigte auch die Resonanz in den letzten Jahren. Gut zu wissen- wer in den letzten Runden nicht gewonnen hat, kann es mit einer erneuten Bewerbung wieder versuchen. „Immer wieder erstaunlich, wie viele innovative, leistungsstarke und sozial engagierte Unternehmen in der Region Reutlingen aktiv sind“ unterstrich Volker Feyerabend.

Hauptsponsoren des Wettbewerbes wird das SPARTANER-Team.de der Unternehmensberatung, Werbe- und Presse-Agentur APROS Consulting & Services GmbH und die BMW ahg Autohandelsgesellschaft mbH aus Eningen sein.

Alexander Faul, Filialleiter Vertrieb betont „Im Rahmen unserer regionalen Engagements, zum Beispiel mit dem AK Gesunde Gemeinde und der intensiven Zusammenarbeit in der Unternehmerrunde, unterstützen wir das Leuchtturmprojekt sehr gerne, denn die Auszeichnung für die Gewinner hat eine immense Außenwirkung“- sicher auch für den Motorrad- und PKW-Händler aus Eningen.

Einer der diesjährigen Preissponsoren aus der Region Neckar-Alb, die Möbel Rogg Reutlingen GmbH & Co.KG, ist im Bereich in der Möbel-, Bau, Küchenbranche unterwegs und leistet einen erstaunlichen Beitrag zu den Preisen. „Es wird uns eine Freude sein, die Gewinner wertzuschätzen. Wir sind schon gespannt, wer das sein wird“, so Geschäftsführe Alexander Ast.

Weiterer Preissponsor, die Gesundheitspraxis Emrich, ist kompetenter Ansprechpartner für Osteopathie und funktionelle Medizin in Reutlingen. Praxisinhaber Tobias Emrich als Osteopath, Physiotherapeut und Heilpraktiker und sein Team stehen voll und ganz hinter der Ausschreibung. „Ein anonymer und unabhängiger Bewertungsprozess ist eine stabile Basis. Wir unterstützen die Auszeichnung sehr gerne.“

Mit der Initiative „Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen“ werden Kooperationen und Netzwerke gestärkt, die Wirtschaftsentwicklung und das intensive Engagement der Firmen gefördert und transparent gemacht. Der nachhaltige Erfolg, der bisher ausgezeichneten Teilnehmer, ist bemerkenswert. Und daher wird, so hofft man, der Wettbewerb auch in der diesjährigen Runde sicherlich weiteren Zulauf finden. Die Vorbildfunktion ist beispielhaft.

Weitere Informationen:

www.Unternehmer-Reutlingen.de/Initiativen/Unternehmer-des-Jahres

www.Managerbund-Reutlingen.de

www.TOP-Sozial.de

www.Gesundheitsforum-Eningen.de

www.ahg-mobile.de

www.moebel-rogg.de

www.gesundheitspraxis-emrich.de

www.APROS-Consulting.com

APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen.

Seit mehr als 25 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

