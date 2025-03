Unternehmenserfolg beginnt mit Vertrauen

Lea Simone Bogner zeigt, wie Führungskräfte Vertrauen etablieren und nachhaltige Mitarbeiterbindung schaffen.

Fehlendes Vertrauen in Unternehmen ist kein Randproblem – es ist ein Alarmsignal mit gravierenden Folgen. Studien zeigen, dass mangelndes Vertrauen die Fluktuation erhöht, das Engagement der Mitarbeitenden verringert und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Unternehmen untergräbt. Lea Simone Bogner, Expertin für Führungskräfteentwicklung und Kommunikation, ist überzeugt: „Vertrauen ist keine nette Zusatzoption, es bildet die Grundlage für langfristigen Erfolg. Ohne eine vertrauensvolle Führungskultur brennt die Hütte.“

Eine Untersuchung von Ernst & Young ergab bereits 2016, dass nur 47 Prozent der Mitarbeitenden ihren Vorgesetzten vertrauen. Gleichzeitig gaben 42 Prozent an, über einen Jobwechsel nachzudenken. Ein massives Problem in Zeiten des Fachkräftemangels und steigender Fluktuationskosten, findet auch Lea Simone Bogner: „Es reicht nicht, Mitarbeitende mit Incentives zu motivieren – wenn das Fundament aus Misstrauen besteht, verpuffen solche Maßnahmen oder wirken im schlimmsten Fall manipulativ“.

Sie führt weiter aus: „Gute Führungskräfte wissen, dass Vertrauen auf konkreten Handlungen basiert.“ Sie verweist auf Fredmund Malik, der vier essenzielle Elemente beschreibt, die Vertrauen aufbauen: Transparenz, Konsistenz, Verantwortungsübernahme und Respekt. „Führungskräfte müssen sich bewusst machen, dass Vertrauen nicht durch Titel oder Position entsteht, sondern täglich erarbeitet wird.“

„Mitarbeitende merken sehr genau, ob sie ernst genommen werden oder nur als Ressourcen betrachtet werden“, erklärt die Expertin weiter. „Wer sich als Führungskraft vor schwierigen Gesprächen drückt, Verantwortung abwälzt oder inkonsistente Entscheidungen trifft, untergräbt Vertrauen – und das ist schwer wiederherzustellen.“

Unternehmen, in denen Misstrauen herrscht, stehen vor massiven Herausforderungen: sinkende Produktivität (fast 30 Prozent der Mitarbeitenden mit mangelndem Vertrauen geben an, sich bewusst weniger zu engagieren), erhöhte Fluktuation und Reputationsschäden. Die Studie ergab: Ein Viertel der Mitarbeitenden mit wenig Vertrauen spricht negativ über das Unternehmen – eine gefährliche Entwicklung in Zeiten von Arbeitgeberbewertungsplattformen. „Wer glaubt, dass Vertrauen eine weiche, unwirtschaftliche Größe ist, macht einen folgenschweren Fehler“, betont Lea Simone Bogner. „Es entscheidet darüber, ob ein Unternehmen langfristig erfolgreich bleibt oder schleichend an Substanz verliert.“

Wenn das Vertrauen im Team bröckelt, ist es Zeit für eine ehrliche Selbstreflexion. Lea Simone Bogner empfiehlt Führungskräften, sich folgende Fragen zu stellen: Habe ich in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die Misstrauen erzeugt haben? Kommuniziere ich offen und klar oder entstehen Unsicherheiten? Übernehme ich Verantwortung für meine Fehler? Bin ich konsistent in meinen Aussagen und Handlungen? Nehme ich meine Mitarbeitenden wirklich wahr und ernst?

„Vertrauen lässt sich nicht über Nacht reparieren, aber es kann gezielt wieder aufgebaut werden“, so Bogner. „Der Schlüssel liegt in Ehrlichkeit, Verbindlichkeit und vor allem in der Bereitschaft, zuzuhören.“ Konkrete Maßnahmen wie transparente Kommunikation, klare Vereinbarungen und echtes Interesse an den Anliegen der Mitarbeitenden würden dabei helfen, eine stabile Vertrauensbasis zu schaffen. Eine starke Unternehmenskultur, motivierte Teams und nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg – all das steht und fällt mit Vertrauen. Lea Simone Bogner unterstützt Führungskräfte dabei, eine Kultur des Vertrauens aufzubauen und langfristig zu etablieren.

„Wer das Gefühl hat, dass Misstrauen in seinem Team zu einem echten Hindernis wird, sollte nicht zögern, aktiv zu werden“, rät Bogner. „Vertrauen ist kein Zufallsprodukt – es ist das Ergebnis bewusster Führung.“ Für ein unverbindliches Erstgespräch oder weitere Informationen steht Lea Simone Bogner unter www.leasimonebogner.com zur Verfügung.

Lea Simone Bogner ist Expertin für Führungskräfteentwicklung und Kommunikation. Mit fundiertem Know-how unterstützt sie Führungskräfte mit Personalverantwortung dabei, Herausforderungen wie die Stärkung der Führungskompetenz, effiziente Selbstführung, Konfliktmanagement und dynamische Arbeitsumfelder souverän zu meistern. Mit ihrem Drei-Schritte-Prozess – Erkennen, Ausrichten, Wirken – hilft sie, Blockaden zu lösen, Klarheit zu gewinnen und eine nachhaltige Teamdynamik zu schaffen. Ihre Arbeit basiert auf Empathie, Wertschätzung und langjähriger Erfahrung, um Führungskräfte in ihrer Authentizität und Wirksamkeit nachhaltig zu stärken.

