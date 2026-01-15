Unternehmensinhalte intelligent in verwertbare Daten umwandeln: Box gibt Verfügbarkeit von Box Extract bekannt

-Box Extract ermöglicht Unternehmen, inhaltsgesteuerte Workflows zu automatisieren, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und Erkenntnisse aus unstrukturierten Inhalten zu gewinnen.

-Feature auf Basis mehrerer führender KI-Modelle

Box, Inc. (NYSE:BOX), die führende Plattform für intelligentes Content-Management (ICM), gibt heute die Verfügbarkeit von Box Extract bekannt. Box Extract basiert auf führenden generativen KI-Modellen von Unternehmen wie Google, Anthropic oder OpenAI und kombiniert diese mit fortschrittlichen, agentenbasierten Funktionen. Mit Box Extract können Unternehmen auf intelligente und sichere Weise die wertvollsten Informationen aus ihren Inhalten extrahieren und als Metadaten innerhalb von Box speichern. Dadurch wird es für Unternehmen einfacher denn je, Workflows zu automatisieren, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen sowie einen schnelleren Zugriff auf Informationen und Erkenntnisse zu ermöglichen.

Unstrukturierte Inhalte intelligent erschließen und für KI nutzbar machen

Unternehmenswissen steckt in Verträgen, Produktspezifikationen, Richtlinien, Diagrammen und zahlreichen anderen unstrukturierten Inhalten. Diese Informationen sind der entscheidende Kontext für KI-Modelle und -Agenten, um im Tagesgeschäft konkreten Mehrwert zu schaffen. Häufig war der Zugriff auf dieses Wissen bislang jedoch auf manuelle Prozesse oder schwer skalierbare Altsysteme beschränkt.

Box Extract eröffnet an dieser Stelle einen neuen Ansatz: Die Lösung zielt darauf an, komplexe Dokumente präzise zu verstehen und relevante Informationen automatisiert zu extrahieren. Dafür kombiniert sie verschiedene führende KI-Modelle wie Google Gemini 3, Anthropic Claude Opus 4.5 und OpenAI GPT-5.2 mit agentenbasierter Intelligenz. Statt reiner Texterfassung analysiert Box Extract dabei Struktur und Bedeutung von Inhalten, zerlegt sie in Absätze, Tabellen oder Diagramme und macht somit zentrale Informationen nutzbar. Zudem können Unternehmen eigene Extract Agents definieren und strukturierte Daten sicher als Metadaten weiterverwenden oder auch in Analyseplattformen wie Databricks oder Snowflake integrieren.

Diese von Box Extract extrahierten Informationen werden zusammen mit den Inhalten dann innerhalb von Box gespeichert und ermöglichen Unternehmen:

-Schnelle Entscheidungsfindung mithilfe von metadatengestützten Dashboards und Darstellungen in Box-Apps;

-End-to-End-Automatisierung von Workflows in Box. Aktuell mittels Box Relay, künftig mit Box Automate;

-Optimieren der Inhaltserkennung und schnellere Suche für jeden Nutzer von Box;

-Nutzung und Erweiterung der Metadaten-Verwendung in Anwendungen von Drittanbietern und benutzerdefinierten Anwendungen.

Beispiele für das Potenzial von Box Extract:

-Finanzdienstleister können Box Extract für die Kreditvergabe nutzen, um Fälligkeitstermine oder Kreditbedingungen zu extrahieren und dadurch Zahlungen, Abstimmungen und die Kreditbearbeitung zu beschleunigen.

-Behörden und öffentliche Einrichtungen können Box Extract beispielsweise für Genehmigungen, amtliche Unterlagen, Zuschüsse, Verträge und Leistungsdokumente einsetzen. So lassen sich wichtige Details wie Genehmigungsarten, Gebühren und Inspektionstermine extrahieren, was die Compliance optimiert und das Erbringen von Dienstleistungen abteilungsübergreifend beschleunigt.

-Teams aus den Bereichen Medien und Unterhaltung können mit Box Extract automatisch Informationen wie Titel, Autoren, Versionen, Rechteinhaber und Szenen-Schlüsselwörter aus Produktionsdateien und kreativen Assets extrahieren. Wird ein Skript hochgeladen, verarbeitet Box Extract dieses, extrahiert Daten und wendet diese schließlich als Metadaten an. Dadurch können Teams sofort nach bestimmten Szenen suchen und digitale Assets verwalten.

-Versicherungsgesellschaften können mit Box Extract wichtige Informationen aus Schadensmeldungen und Krankenhausrechnungen automatisch extrahieren und als Metadaten in Box verwenden. Dies hilft Gutachtern, schneller voranzukommen, manuelle Überprüfungen zu reduzieren und die Erstellung von Schadensfällen zu beschleunigen.

-Rechtsabteilungen können Box Extract verwenden, um lange Verträge zu verarbeiten und verschiedene Sprachen und Klauseln zu identifizieren. Box Extract erfasst automatisch wichtige Vertragsdetails wie Namen der Vertragspartner, Ablaufdaten, Verlängerungsbedingungen, Klauseln und Verpflichtungsfristen und wendet sie als Metadaten an, was eine verbesserte Vertragsverwaltung ermöglicht.

„Unternehmen sitzen mit ihren ungenutzten Inhalten auf einer Goldmine aus Daten“, sagt Aaron Levie, Mitbegründer und CEO von Box. „Mit Box Extract werden diese Informationen nun erschlossen und verändern die Art und Weise, wie Unternehmen Informationen analysieren und Entscheidungen treffen können. Durch das Umwandeln unstrukturierter Inhalte in strukturierte und nutzbare Daten können Unternehmen echten Mehrwert schaffen, indem sie ihre Inhalte aktiv für ihre wichtigsten Geschäftsbereiche einsetzen.“

Verfügbarkeit von Box Extract

Mit Box Extract können Box-Kunden im Enterprise-Advanced-Tarif nun eigene Extract Agents erstellen und steuern. Zur Auswahl stehen ein Standard Extract Agent für schnelle, kosteneffiziente Datenerfassung sowie ein Enhanced Extract Agent, der mithilfe multimodaler Dokumentanalyse auch große, komplexe oder stark variierende Inhalte präzise auswertet und tiefere Erkenntnisse liefert.

Weitere Informationen zu Box Extract und dazu, wie die Möglichkeit der Datenextraktion die Art und Weise verändern wird, wie Teams mit ihren Inhalten arbeiten, finden Sie im Box-Blog.

Nutzerstimmen:

„In der Finanzdienstleistungsbranche arbeiten wir mit hochsensiblen Daten, die ein Höchstmaß an Sicherheit erfordern“, sagt Geoff Moore, CIO der Valmark Financial Group. „Box Extract verbindet Sicherheitskontrollen auf Unternehmensniveau mit dem Fachwissen unserer Mitarbeiter, um Daten aus unstrukturierten Quellen sicher in verwertbare Erkenntnisse zu überführen. Durch Informationen aus Kontoformularen, Versicherungsunterlagen und Provisionsabrechnungen erzielen wir deutliche Effizienz- und Präzisionsgewinne.“

„Jeden Tag verarbeiten wir große Mengen unstrukturierter Inhalte, die für die Betreuung der Einwohner von Texas entscheidend sind“, sagt Wendy Barron, CIO beim Texas Department of Motor Vehicles. „Mit Box AI können wir wichtige Informationen automatisch aus Formularen und Dokumenten extrahieren, manuelle Prüfungen reduzieren und Abläufe beschleunigen, während wir gleichzeitig die für eine Behörde erforderlichen Sicherheits- und Compliance-Standards einhalten. So kann sich unser Team stärker auf die zeitnahe Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen konzentrieren.“

„Auf dem heutigen Markt bestimmt die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung die Geschäftsergebnisse. Durch die Integration von Googles Gemini in Box Extract helfen wir Kunden dabei, riesige Mengen an Inhalten sofort in strukturierte, verwertbare Informationen umzuwandeln“, so Matt Renner, President und Chief Revenue Officer bei Google Cloud. „Dank der Fähigkeit von Gemini, komplexe Datenmengen zu verarbeiten und zu verstehen, können Kunden über das einfache Scannen hinausgehen und echte Workflow-Automatisierung erreichen, wodurch wichtige Prozesse wie Kreditgenehmigungen und Vertragsmanagement erheblich beschleunigt werden.“

Über Box:

Box (NYSE:BOX) ist der führende Anbieter für intelligentes Content Management. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu sichern und Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für führende globale Unternehmen wie AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Der Hauptsitz von Box befindet sich in Redwood City, Kalifornien, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

