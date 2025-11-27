Unternehmenstransformationen mit dem „Leading Transformation-Modell 4+1“ planen und gestalten

Das IfUS-Institut, die Unternehmensberatung Kraus & Partner sowie der Transformations- und Leadership-Experte Ali Boujataoui haben gemeinsam ein adaptives Modell für erfolgreiche Unternehmenstransformationen entwickelt. Dieses hilft Unternehmen, Transformationsprojekte zu planen und zu realisieren, die außer ihrer Strategie auch ihre Struktur und Kultur tangieren.

Für tiefgreifende Unternehmenstransformationen – wie digitale Transformationen, strategische Neuausrichtungen und Restrukturierungen – gibt es keine Patentrezepte und -lösungen, denn: Jedes Unternehmen hat seine eigene Historie und Kultur sowie Kompetenzen, weshalb es auch vor speziellen Herausforderungen steht. Das macht jede Transformation einzigartig.

Dessen ungeachtet stehen aktuell jedoch viele Unternehmen vor der Frage: Wie gelingt es uns, den aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen erforderlichen Wandel zu vollziehen und die hierbei angestrebten Entwicklungsziele und betriebswirtschaftlichen Ziele zu erreichen?

Bei der geplanten Transformation die nötige Flexibilität bewahren

Deshalb haben die Unternehmensberatung Kraus & Partner, Bruchsal, das IfUS-Institut für Unternehmenssanierung an der SRH University Heidelberg sowie der Transformations- und Leadership-Experte Ali Boujataoui das „Leading Transformation-Modell 4+1“ entwickelt, das Unternehmen sozusagen als Kompass beim Planen und Managen komplexer Change- und Transformationsprozesse dient. Dies unter anderem, weil es ihnen hierbei laut Prof. Dr. Henning Werner, dem Leiter des IFUS-Instituts, mit seinen 4+1 Erfolgsdimensionen „ein strukturiertes Vorgehen ermöglicht, das alle erfolgsrelevanten Faktoren berücksichtigt, ohne ihnen ein standardisiertes Verfahren aufzuzwingen“.

Die Erfolgsdimensionen des Transformationsmodells

Die 4+1-Erfolgsdimensionen dieses adaptiven Transformationsmodells sind:

Dimension 1: Shape the Business – Sie zielt darauf ab, Klarheit darüber zu gewinnen, was genau am Geschäftsmodell verändert werden soll. Dies ist speziell bei historisch gewachsenen Unternehmen nicht trivial. „Shape the Business“ fokussiert auf eine strategische Neuausrichtung zur verbesserten Wertschöpfung. Hierbei werden unter anderem die vier Ebenen „(Kern-)Problem“, „Standortbestimmung“, „Vision/Strategie“ und „Geschäftsmodell“ adressiert.

Dimension 2: Design the Organization – Sie trägt der Tatsache Rechnung, dass

jede Transformation auch die Art, wie

-Leistungen erbracht,

-Entscheidungen getroffen und

-Menschen befähigt werden,

auf den Prüfstand stellt; des Weiteren, dass jede Organisation, die in einem dynamischen Umfeld bestehen möchte, ein intelligentes Zusammenspiel von Leistungs- und Anpassungsfähigkeit braucht. Sie zielt darauf ab, die erforderlichen Strukturen zu schaffen, dass die operative Performance optimiert und die künftig benötigten Kompetenzen aufgebaut werden können; des Weiteren die Strukturen existieren, die Innovation ermöglichen und ein Governance gelingt, das Orientierung bietet, ohne zu lähmen.

Dimension 3: Win People – Sie trägt der Tatsache Rechnung, dass Transformationen stets Personen erfordern, die diese mittragen und -gestalten und Veränderung nicht durch Anweisungen, sondern nur durch Überzeugung, Beteiligung und Dialog gelingt; des Weiteren, dass es gerade in unsicheren Phasen einer Führung bedarf, die Orientierung gibt, und einer Kommunikation, die Vertrauen schafft. Sie zielt darauf ab, das Zusammenspiel der vier Elemente Führung, Kommunikation, Empowerment und Stakeholder-Einbindung so zu gestalten, dass der angestrebte Wandel ermöglicht wird und die Veränderung tragfähig ist.

Dimension 4: Deliver Value – Diese Dimension zielt darauf ab, die Transformation so umsetzen, dass die angestrebten Entwicklungsziele und betriebswirtschaftlichen Ziele nachhaltig erreicht werden. Dies setzt einen Dreiklang aus

-einer geeigneten Umsetzungsstruktur,

-einer klaren Performanceorientierung und

-einem starken Transformationsteam

als Treiber der Veränderung voraus. Zudem gilt es im Prozessverlauf regelmäßig zu prüfen, ob der eingeschlagene Weg zum Ziel (noch) richtig ist oder dieser aufgrund veränderter Rahmenbedingungen oder neuer Erkenntnisse angepasst werden muss.

Dimension 4+1: Lead Yourself – Diese Dimension zielt auf eine bewusste Selbstführung der Personen ab, die die Transformation so maßgeblich (mit-)gestalten wie die Top-Führungskräfte, da sie

-die sichtbaren Treiber der Veränderung sind und

-durch ihr Verhalten außer den Entscheidungen, auch das Tempo sowie den Tiefgang der Transformation prägen.

Das setzt bei ihnen außer einem entsprechenden Selbst-Bewusstsein auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion und die Bereitschaft zum Lernen voraus. Zudem müssen sie, da das Führen in Transformationsprozessen stets fordernd ist, wissen, was ihre Energiequellen sind, und dafür sorgen können, dass diese nicht versiegen. Außerdem ist eine innere Klarheit darüber nötig „Wo liegt mein persönlicher Wirksamkeitsschwerpunkt in der Transformation?“, um im Transformationsprozess die angestrebte Wirkung zu entfalten.

Das Leading Transformation-Modell 4+1 hat sich in Projekten bewährt

Das inzwischen in zahlreichen Projekten praxiserprobte „Leading Transformation-Modell 4+1“ kann laut Prof. Dr. Georg Kraus, dem Inhaber der Unternehmensberatung Kraus & Partner, Unternehmen, die vor der Notwendigkeit einer Transformation stehen, „als Kompass bzw. Masterplan bei Planen und Managen der damit verbundenen Changeprozesse dienen, und somit einen fundamentalen Beitrag zum Erreichen ihrer Ziele leisten.

Nähere Info über das Transformationsmodell erhalten interessierte Personen und Organisationen, sofern gewünscht, auf Anfrage vom IfUS-Institut für Unternehmenssanierung (www.ifus-institut.de), der Unternehmensberatung Kraus & Partner (www.kraus-und-partner.de ) oder dem Transformations- und Leadership Experten Ali Boujataoui

Die Unternehmensberatung Kraus & Partner, Bruchsal, unterstützt Unternehmen weltweit beim Planen, Durchführen, Steuern und Evaluieren von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen. Die Change Management-Experten vermitteln den Mitarbeitern von Unternehmen außerdem die erforderliche Haltung sowie die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die aus Wandel resultierenden Herausforderungen mit Erfolg zu meistern.

Für die Unternehmensberatung Kraus & Partner arbeiten über 100 Trainer, Berater und Projektmanager weltweit. Ihr geschäftsführender Gesellschafter ist der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dr. Georg Kraus, der an der TH Karlsruhe zum Thema Projektmanagement promovierte und seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-provence und der technischen Universität Clausthal ist.

Firmenkontakt

Kraus & Partner

Vanessa Griebel

Werner-von-Siemens-Str. 2-6

76646 Bruchsal

0049-7251-989034



http://www.kraus-und-partner.de

Pressekontakt

Die PRofilBerater GmbH

Bernhard Kuntz

Kranichsteiner Str. 105

64289 Darmstadt

06151/89659-0



http://www.die-profilberater.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.