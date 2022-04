Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen 2022

Außergewöhnlich engagierte und erfolgreiche Unternehmen wurden ausgezeichnet

Aus der gesamten Region bewerben sich Unternehmen um die begehrte Auszeichnung, die es bereits seit 2018 gibt. Von Jahr zu Jahr werden es mehr. Im Wettbewerb werden besondere unternehmerische Leistungen der Unternehmen in den Kategorien „Strategie & Marketing“ und „Soziales Engagement“ ausgezeichnet. Und den beiden Gewinnern wurde nun der mit 4.000 Euro dotierte Preis übergeben.

„Wir freuen uns jedes Jahr solch engagierte und erfolgreiche Unternehmer in Reutlingen und Umgebung wertschätzen zu können“, freute sich Volker Feyerabend Präsident der Unternehmerrunde Reutlingen, Eningen und Vorsitzender der 3-köpfigen Jury des Wettbewerbs.

Jurorin Christiane Koester-Wagner, Vorsitzende des Reutlinger Spendenparlaments, bringt Erfahrung aus dem Gesundheitsbereich, der Verwaltung und dem sozialen Bereich ein. Durch die Arbeit mit bald dreihundert sozialen Projekten des Spendenparlaments und der Beurteilung dieser hat sie auch im gemeinnützigen Bereich einschlägige Erfahrungen.

Vorstand des Managerbundes Reutlingen, Hansjörg Schühle, mit einem eigenen Maler und Ausbau Handwerksbetrieb für den Großraum Reutlingen, Ludwigsburg und Stuttgart, selbst Unternehmer, weiß, worauf er als Juror bei den Bewerbungen schauen muss.

Die Unternehmerrunden unterstützen seit 2006 nicht nur Jungunternehmer, die sich am Markt etablieren wollen, sondern netzwerken, teilen Wissen und „best practices“. Um unternehmerische und soziale Höchstleistungen anzuerkennen, wurde der Wettbewerb gemeinsam mit APROS Consulting & Services ins Leben gerufen. Feyerabends Team der Unternehmensberatung, Werbe- und PR-Agentur APROS ist Hauptsponsor, unterstützt die Infrastruktur, begleitet und vermarktet die Preisträger im Rahmen des Wettbewerbs.

Landgraf Ihr Immobilienmakler, seit 1969 mit Sitz in Reutlingen, als weiterer Preissponsor, unterstützt die Arbeit der lokalen Wirtschaft gern und ist überzeugt von der Nachhaltigkeit des Wettbewerbs. „Die Gewinner beider Kategorien bekommen über diesen Weg eine besondere Anerkennung mit Stellenwert“, so Christoph Landgraf.

Die diesjährigen Preisträger freuen sich darüber hinaus über einen ergänzenden Preis-Baustein im Innenausbau und bei Laden-, Büro- und Möbelunikaten. Marc Weiss von weissGeschreinert steht den Gewinnerfirmen als Spezialist im Austattungsbereich zur Verfügung.

Doch damit nicht genug. Auch Gesundheitsgutscheine der Hautzeit Eningen konnten überreicht werden. „Die Mitarbeiter der Gewinnerfirmen freuen sich über Behandlungen für Kosmetik, Wellness und Therapie für Haut, Körper und Fuß“, so die Expertin für Kosmetik und Haut, Melanie Schütt.

Apropos Anerkennung der Gewinner: „Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen“ in der Kategorie „Strategie und Marketing“, wurde Michael Bayer der Bayer Optik aus Reutlingen. Im vergangenen Jahr wurden nicht nur vier weitere Standorte übernommen, sondern durch neue Prozesse und ein neues Marktmodel eine konsequente und rasante Entwicklung vorgelegt. Die frische Unternehmensstrategie, die Etablierung einer neuen Plattform und Kooperationen mit der Industrie erschlossen dem Unternehmen weitere Geschäftsfelder und ein außerordentliches Wachstum. Da war der Ausbau der Bayer Optik in Reutlingen auf ein weiteres Stockwerk und die Mitarbeit im interdisziplinären Team des Gesundheitsforums Eningen -der Kopfweh Konferenz Reutlingen- nur ein I-Tüpfelchen. Und die Entwicklung geht weiter. Derzeit werden fünf weitere Standorte validiert, die Vorsorge für die Augengesundheit ausgebaut und das Fortbildungskonzept entwickelt.

Der Preis in der Kategorie „Soziales und regionales Engagement“ für besonderen Einsatz im gemeinnützigen Bereich ging an Albrecht Bühler, Geschäftsführer der Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH aus Nürtingen. „Seit vielen Jahren bauen wir das soziale Engagement stetig aus […] und leben es aktiv vor. So wurde im letzten Jahr das Unternehmen nicht nur mit dem familyNET Award als einzige Firma in BW aus dem Handwerk und dem Prädikat „familienbewusstes Unternehmen“ ausgezeichnet, sondern auch die Zusammenarbeit mit Vereinen, wie beispielsweise dem Spendenparlament Reutlingen, ausgebaut. Die Jury war von den Investments im sozialen Bereich, seinen Projekten zur Digitalisierung, Flexibilisierung von Arbeit und der Vielfalt an sozialen Projekten beeindruckt. Auch wurden die Bildungspartnerschaften mit verschiedenen Schulen ausgebaut und beispielsweise ehrenamtliche Baumkontrolle und -pflege beim Sozialpartner Brückenhaus e. V. oder dem SNEG, dem Südstadt-Erlebnis-Garten einem Projekt für Kinder eingeführt. Radio, Zeitungen und ein Filmteam des SWR berichteten ausgiebig.

Das Teilnehmerfeld wird von Jahr zu Jahr größer und hochwertige Bewerbungen aus den unterschiedlichsten Branchen werden miteinander verglichen. Der Wettbewerb soll Anreiz bieten, sich für die Region zu engagieren und verzeichnet regen Zulauf, denn der Ruf ist beispielhaft. „Und wer bisher nicht gewinnen konnte, kann es in den kommenden Jahren erneut versuchen „, so die Jury um Volker Feyerabend „und der Erfolg der ausgezeichneten Teilnehmer regt zur Nachahmung an.“

Weitere Informationen:

www.Unternehmer-Reutlingen.de/Initiativen/Unternehmer-des-Jahres

www.bayeroptik.de

www.baum-und-garten.de

