Unternehmergespräch mit Arne Weinig: „Ich möchte Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit vereinen“

Weilburg, Februar 2025. Im Unternehmergespräch bei Themen-Radio berichtet Arne Weinig, Geschäftsführender Gesellschafter der Tauber-Gruppe, über die Umstände seiner Gründung, über Zufälle, Geschichten und Entscheidungen, die das Unternehmen zum heutigen Entwicklungsstand geführt haben.

Weinig ist erfahrener Finanzexperte mit einer langen Erfolgsbilanz im Aufbau und der Transformation von Geschäftsbereichen sowohl in Banken als auch als Unternehmer. In der neusten Folge von Das Unternehmergespräch auf Themen-Radio berichtet Arne Weinig auch über die Gründung der TAUBER SOLAR Holding GmbH im Januar 2022. Hier ist er einer der vier Inhabern und leitet die Bereiche Business Development und Personalentwicklung. Weinigs Anspruch ist es, die Herausforderungen der Energiewende zu begleiten, Verantwortung zu übernehmen und gestalten zu können. „Das muss man wollen“, sagt er im Hinblick auf die Personalverantwortung, die mit seiner Position einhergeht. Wichtig findet er, Dinge auszuprobieren und sich stetig weiterzuentwickeln.

Mit seinem Unternehmen verfolgt er das Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung, plant, baut und wartet Energiekonzepte für unterschiedlichste Kunden. Ein Fokus liegt auf Batteriespeicherlösungen sowie PV-Anlagen für Gewerbe und Industrie. „Ich möchte Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit vereinen“, so der Unternehmer.

Nachhaltige Energie ist in der heutigen Zeit entscheidend, um den Klimawandel zu bekämpfen, Ressourcen zu schonen und eine zukunftsfähige, umweltfreundliche Energieversorgung zu gewährleisten. Er gewährt dazu im Gespräch spannende Einblicke in die Trends und Herausforderungen der Energieversorgung. Mit über 25 Jahren Erfahrung im PV-Markt erläutert er, wie die Tauber-Gruppe Unternehmen dabei seine Kunden unterstützt, durch innovative Gesamtlösungen nachhaltiger und effizient zu werden. Der Unternehmer geht auch auf die Herausforderungen der Energiewende ein, insbesondere auf die Notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen aktiv mitzugestalten. Zu den zentralen Themen gehören:

-Nachhaltigkeit im Fokus: Wie Solar- und Batteriespeicherlösungen Unternehmen bei der Energiewende unterstützen.

-Integrierte Systeme: Warum die Bündelung von Planung, Bau und Betrieb essenziell für langfristigen Erfolg ist.

-Zukunft der Energie: Welche Rolle Stadtwerke, Gewerbekunden und Investoren bei der Gestaltung einer nachhaltigen Energiezukunft spielen.

Im Gespräch teilt er zudem seine Erfahrungen, wie er maßgeblich zum erfolgreichen Aufbau der Geschäftsbereiche für großformatige Batteriespeicherlösungen (BESS) und Solar-PV-Lösungen für Gewebe- und Industriekunden beigetragen hat und beantwortet die Frage, ob er es bereut, nicht schon früher Unternehmer geworden zu sein.

