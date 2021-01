Unterrichtskreis: Onlineunterricht als Halt gebende Stütze

Für Schüler und ihre Familie in Zeiten von Lockdown und Isolation

Seit dem 16. Dezember 2020 erleben wir eine deutliche Verschärfung des Lockdowns in fast allen Bereichen unseres Lebens.

Was dieses für einen Erwachsenen bedeutet, ist ein Gefühl der Verunsicherung und oft auch beruflich eine größere Gefahr, als Angestellter mit vielen Unbequemlichkeiten konfrontiert zu werden oder sogar, z.B. als Selbstständiger, mit dem beruflichen Aus rechnen zu müssen. Aber wie ergeht es erst unseren lieben Kindern und Jugendlichen, den Schülern und Schülerinnen?

Die Schule ist etwas, das Halt gibt. Man mag sich über sie ärgern oder sie lieben, aber als Schüler gehört die Schule zum Leben dazu. Sie hilft dabei, alles, was einem in dieser bewegenden Zeit als Kind und Jugendliche/r passiert, unter einen Hut zu bringen und dem Ganzen Sinn zu verleihen.

Geschichten von Freundschaften, der ersten Liebe, von schulisch brillantem Erfolg oder dem Überwinden von ersten fachlichen Herausforderungen, alles dies vereint sich in und um die Schule herum – zumindest im Normalfall.

Doch normal gibt es seit März 2020 nicht mehr für unsere Schüler, unsere Helden von morgen und übermorgen. Und manch einer findet sich da verloren im Vakuum zwischen Maskenpflicht und Onlineunterricht am Laptop. Da fehlt doch etwas ganz Wertvolles im Leben eines jungen Menschen:

Der soziale, der emotionale, der sinnstiftende Halt, den eine schulische Regelmäßigkeit vermittelt. Deshalb haben wir im ersten Lockdown im März 2020 sehr schnell und konsequent unsere schulischen Unterstützungsangebote auf Onlineunterricht erweitert. Und wir haben bald gemerkt,

wie wichtig dies für unsere Schüler und auch für die Eltern ist. Gerade in der Isolation des Lockdowns ist der Onlineunterricht, wie wir ihn gestalten, eine emotionale Säule, die einen Rest an Normalität und Stabilität für Schüler und Eltern bringt – damit sie nicht alleine gelassen werden mit lieblos

vorgegebenen Heimarbeiten, wie sie derzeit von vielen Lehrern nach dem Gießkannenprinzip über der Klasse ausgeleert werden. Dies geschieht aus einer Not eines überforderten Systems heraus, in dem sich auch die Lehrerkollegien oft allein gelassen fühlen.

Gerade aus diesem Grund haben wir früh angefangen, unsere Lehrkräfte im Unterrichtskreis methodisch, didaktisch und psychologisch zu schulen, wie sie am besten mit der Situation ihrer Schüler umgehen können. Von Eltern und Schülern erfahren wir dafür viel Zuspruch und Dankbarkeit.

Deshalb gilt: Ob im Präsenz- oder im Onlineunterricht – wir sind für unsere Schüler und Schülerinnen da! Wir geben ihnen in diesen unsicheren und verwirrenden Zeiten auch im virtuellen Raum Halt, bieten Struktur über einen regelmäßigen persönlichen und wertschätzenden Austausch mit ihnen und sorgen somit dafür, dass ein Teil der wertvollen Erfahrung, jung sein zu dürfen, erhalten bleibt.

Weitere Infos direkt unter www.unterrichtskreis.de

Der Unterrichtskreis ist eine private und staatlich anerkannte Nachhilfe- und Fördereinrichtung im Rhein-Neckar-Raum. Seit 1994 werden Schüler und Eltern auf dem Weg durch das schulische Leben als ein kompetenter und verlässlicher Partner mit qualifizierten Lehrkräften und sozialer Verantwortung begleitet. Das Ziel dabei ist nicht nur die Vorbereitung der nächsten Klassenarbeit, sondern auch die nachhaltige Entwicklung und Festigung des Leistungsniveaus der anvertrauten Schüler.

