Unterstützung für „Heute Abend: Lola Blau“

27. und 28. Juni 2024 ,Atze Musiktheater

Da meine Kulturförderung abgelehnt wurde, möchte ich es auf diese Weise versuchen, Unterstützung zu finden, dieses wichtige Thema auf die Bühne zu bringen. Dieses Musiktheater ist zeitlos und kann auch auf heute übertragen werden. https://www.startnext.com/heute-abend-lola-blau-kreisler

Lola Blau, eine junge jüdische Schauspielerin, freut sich auf ihr erstes Festengagement in Linz. Doch der Einmarsch Hitlers zerstört ihre Träume. Sie flieht in die Schweiz, wo sie sich als Nachtclubsängerin durchschlägt, und bekommt schließlich eine Einreisegenehmigung in die USA. Auf dem Weg nach Amerika berührt das Schicksal der anderen jüdischen Emigranten sie nur am Rande. Dort angekommen wird Lola Blau ein viel umjubelter Star, ihre Einsamkeit verdrängt sie jedoch mit Alkohol und Tabletten. https://www.startnext.com/heute-abend-lola-blau-kreisler. Nach Ende des Krieges erhält sie einen unerwarteten Anruf von ihrer Jugendliebe Leo, von der sie seit ihrer Flucht nichts mehr gehört hat. Ihr politisches Bewusstsein ist erwacht. Sie kehrt am Ende nach Österreich zurück, wendet sich von der unkritischen Bühne ab und geht zum Kabarett. Jedoch Ihre Hoffnung, die Menschen mit ihren Mitteln zu nachhaltiger Besinnung zu bringen endet in Resignation.

Der sprachmächtige Grandseigneur des hintergründigen, oft apokalyptischen Chansons, der Kabarettist, begnadete Dichter, Meister des schwarzen Humors und Musiker Georg Kreisler (1922-2011) schrieb 1971 seine Lola. Unterhaltsam und bitterböse übt er Kritik an den politischen Zuständen und beschreibt die Realität der Künstler im 3. Reich in seinem Werk. Das Thema hat nichts von seiner Aktualität verloren.

Szene aus dem Musiktheaterstück

Magische Theater und Filmproduktionen, -das seine ersten Schritte macht, die zum Lachen und Weinen bringen werden, vielleicht sogar zum Umdenken und Handeln.

Kontakt

Mulilingual Films & Theater Productions

Melanie Kutschera

Mariendorfer Damm 45

12109 Berlin

015204397626



http://berlin-multilingual-theater.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.