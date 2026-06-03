Untersuchung von Censys: 6.502 Tankfüllstandsmesser in Tankstellen öffentlich über das Internet erreichbar

Mitte Mai hat CNN über einen Verdacht von US-Behörden berichtet. Demnach sollen Akteure, die mit dem Iran in Verbindung stehen, automatische Tankfüllstandsmesser (Automatic Tank Gauges, ATGs) an Tankstellen in den USA angegriffen haben. Dadurch konnten die Angreifer auf Geräte zugreifen, die über das Internet erreichbar und nicht durch Passwörter geschützt waren, und angezeigte Werte verändern. Zwar konnten sie nicht den physischen Kraftstoffstand verändern, aber der Zugriff könnte beispielsweise dazu führen, dass ein Leck unentdeckt bleibt.

Censys, einer der führenden Anbieter von Internet Intelligence, Attack Surface Management und Threat Hunting, hat diesen Bericht zum Anlass für eine Analyse genommen. Das Ergebnis: Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren noch 6.502 ATG-Dienste auf 6.057 Hosts in über 65 Ländern über das Internet öffentlich und ohne Authentifizierung erreichbar. Ein einziger nicht authentifizierter I20100-Befehl liefert bei 60 % dieser Dienste ohne Anmeldung die Tankstellenmarke, die Anschrift, die Telefonnummer und die aktuellen Tankfüllstände. Neben den USA sind auch Länder wie Puerto Rico, Brasilien, Australien, Kanada und Spanien betroffen.

Erfahren Sie mehr über die Untersuchung: https://censys.com/iran-linked-operators-suspected-in-atg-breaches/

Über Censys:

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

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