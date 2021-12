Unterwegs live streamen mit dem Livestream Encoder Q8

Livestream Encoder mit mehreren Mobilfunk-Modems sorgt für Reichweite

Livestreaming ist nicht mehr an einen festen Ort gebunden. Denn der Livestream Encoder Q8 von MiNE Media ist dank eingebautem Akku und drei integrierter Modems überall einsetzbar. Zudem nutzt der Livestream Encoder Internet Bonding und garantiert so eine stabile Übertragungsleistung. Ob Pressekonferenz, Mitgliederversammlung oder Preisverleihung – Livestream boomt.

Livestreams liegen im Trend

Dass Bilder und Videos Online-Nutzern lieber sind als reiner Text, ist bekannt. Aber Livestreams kommen bei den Nutzern noch besser an. So gaben bei einer repräsentativen Umfrage aus dem letzten Jahr 80% der User an, sie würden lieber einen Livestream verfolgen als einen Blogbeitrag lesen.

In jedes Streaming Set integrierbar: Der Livestream Encoder Q8

Für einen Livestream braucht es die passende Technik. Unerlässlich ist der Encoder. Der Q8 Encoder von MiNE Media ist in jedem Livestream-Set daheim. Die Vorzüge des Livestream Encoders: Drei integrierte LTE Modems, RTMP und SRT Funktion, SDI und HDMI Input mit Switcher und Micro Card Slot. Der Q8 ist bereit für YouTube, Facebook oder Twitch. Mit einer oder drei SIM-Karten ist der Livestream Encoder sofort bereit zum streamen.

Was macht ein Livestream Encoder?

Der Encoder hat zwei zentrale Aufgaben: Codieren und Übertragen. Um einen Livestream z.B. von einer Kamera auf YouTube zu übertragen wird das Bildsignal per SDI oder HDMI von der Kamera auf den MiNE Media Q8 übertragen. Dort wählt der User die Bitrate, stellt den Ziel-Server ein und nimmt ggf. noch lokal den Stream auf eine Micro-SD Karte auf. Der Q8 Encoder codiert dann das Bild- und Tonsignal und überträgt es mittels Bonding-Technik über die bis zu sechs Verbindungen (3x integriertes LTE Modem, 1x USB Modem (optional), 1xLAN und 1x Wifi). Auf dem Bonding-Server des Q8 werden die Datenpakete wieder zusammengesetzt und als Stream z.B. an den YouTube Server geschickt. Oder anders erklärt: Der Encoder nimmt das Video der Kameras oder des Bildmischers entgegen, verarbeitet alles und sendet es als Livestream zum Server. Der Zuschauer ruft den Videostream vom Streamingserver ab.

Internet Bonding für einen stabilen Video Broadcast

Der Livestream Encoder von MiNE Media setzt bei der Übertragung des Streams auf Internet Bonding. Das heißt es werden bis zu 6 Verbindungen zu einer starken gebündelt. So kompensiert der Q8 Schwankungen oder den Ausfall einer Internetverbindung. Der für das Internet Bonding benötigte Server ist beim Q8 für 12 Monate gratis über AWS enthalten. Nach einem Jahr gibt es die Möglichkeit, das Bonding Abo günstig über www.livestream-shop.de zu buchen, je nach Nutzung für 3, 6 oder 12 Monate.

RTMP und SRT zur Datenübertragung

Der Livestream Encoder von MiNE Media nutzt verschiedene Protokolle zur Datenübertragung: RTMP, RTMPS, RTSP sowie SRT. Auch HD Live Video Streaming direkt zu Facebook, YouTube, Twitter oder andere sozialen Medien sind mit dem Q8 kein Problem. Der Encoder ist sowohl zur stationären und mobilen Nutzung geeignet. Der interne Akku hält bis zu 3 Stunden Streaming durch.

Attraktiver Preis mit vielen Zusatzleistungen

Mit einem UVP von 1.999 Euro netto liegt der MiNE Media Q8 im unteren Preisbereich vergleichbarer Livestream Encoder. Zusätzlich bietet Prankl Trading & Services Premium-Support sowie eine umfangreiche Beratung vor dem Kauf an.

Von Mitgliederversammlung bis Hochzeit: Einsatzzwecke des Livestream Encoder

Das Einsatzgebiet des MiNE Media Q8 ist dank seiner sowohl mobilen als auch stationären Nutzung groß:

Sportveranstaltungen und Outdoor Events

Fernmedizin und Teleübertragung

Hochzeiten und Kirchen

Homeschooling und Universität

Firmenkonferenzen und Events

YouTube, Facebook und Twitch Live Streaming

Outdoor Interviews und Pressekonferenzen

Online-Konferenzen via Teams, Skype und WebEx

Produktpräsentationen und Preisverleihungen

und viele mehr

Deutscher Handelspartner für Support und Zusatzleistungen

Als exklusiver deutscher Handelspartner bietet die Prankl Trading & Services GmbH mit Sitz in München Support und Hilfestellungen bei der Bedienung. Das Münchner-Team ist livestream erfahren mit MiNE Media. Auf Produktionen setzen die Kollegen regelmäßig den Livestream Encoder MiNE Media Q8 und das Internet Bonding Modem MiNE Media M4 Mini ein. Ideale Voraussetzungen für eine kompetente und umfangreiche Beratung von Anwendern für Anwender.

Der Q8 ist sofort lieferbar in Deutschland.

Die technischen Details zusammengefasst

Die Maße des Livestream Encoder Q8:

Höhe: 53,4 mm

Breite: 102 mm

Länge 162 mm

Die Eingänge des Livestream Encoder Q8:

3x SIM-Kartenslots und Antennen

1x HDMI-Input

1x SDI-Input

1x Wifi

1x USB-Anschluss

1x LAN

1x Stromanschluss für den Plug-in DC 12V/3A Adapter

Die Prankl Trading & Services GmbH in München ist der exklusive deutsche Handelspartner für die Produkte von Mine Media.

Der Support, wie etwaige Reparaturen und Hilfestellung bei der Bedienung werden in Deutschland abgewickelt.

