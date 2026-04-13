UPONU stärkt Souveräne Infrastruktur mit stackXperts

Vom Dienstleister zum Partner: UPONU integriert das Team der stackXperts und baut Souveräne Infrastruktur-Sparte massiv aus

Siegen/Demitz-Thumitz- Die UPONU GmbH gibt die vollständige Integration des Teams der stackXperts aus dem sächsischen Demitz-Thumitz bekannt. Mit diesem strategischen Zusammenschluss bündelt UPONU tiefgreifende Expertise im Bereich Open-Source-Infrastrukturen, um den massiven Ausbau der eigenen Cloud-Sparte voranzutreiben und die digitale Souveränität in Europa zu stärken.

Antwort auf Marktveränderungen und Abhängigkeiten von amerikanischen Lieferanten

In Zeiten zunehmender Abhängigkeit von US-amerikanischen Groß-Providern gewinnen Datensouveränität und Unabhängigkeit an strategischer Relevanz. Besonders die jüngsten drastischen Preiserhöhungen von teilweise mehr als 800% durch Anbieter wie Broadcom haben den Bedarf an verlässlichen Alternativen verschärft. UPONU adressiert diesen Bedarf mit dem“infra:u Open Cloud Stack“- einer schlüsselfertigen „Cloud as a Service“-Lösung auf Basis des Sovereign Cloud Stacks (SCS). Der Sovereign Cloud Stack ist ein offener Standard für eine vollständig souveräne Cloud-Infrastruktur und wurde unter dem Dach der „Open Source Business Alliance (OSBA)“ entwickelt und von Projekten wie „Gaia-X“ unterstützt.“

Wir haben die Lösungskompetenz der stackXperts im Bereich des Sovereign Cloud Stacks als Kunde selbst erlebt. Die Entscheidung, dieses Know-how fest in unsere Struktur zu integrieren, war die logische Konsequenz aus unserem gemeinsamen Erfolg“, erklärt Thomas Paar, Inhaber und Geschäftsführer der UPONU.

Synergien für schnellere Migration und Innovation

Das Team der stackXperts war maßgeblich an der Entwicklung des „infra:u Open Cloud Stacks“ beteiligt. Durch die nun vollzogene Integration wird die Schlagzahl bei der Entwicklung und Implementierung souveräner Cloud-Infrastrukturen deutlich erhöht. Kunden profitieren künftig von einem noch umfassenderen Lösungsangebot aus einer Hand.

Ziel ist es, den Bertreibern von Rechenzentren und Managed Service Providern (MSPs) den „infra:u Open Cloud Stack“ als betriebsbereite Lösung anzubieten.“Der Wechsel auf eine Lösung wie den Sovereign Cloud Stack ist zeitlich und personell sehr fordernd und überfordert viele Betreiber in Deutschland“, weiß Enrico Kern, bisheriger Geschäftsführer der stackXperts:“viele Firmen nehmen heute die massiven Preiserhöhungen der amerikanischen Anbieter in Kauf, schlichtweg weil sie nicht wissen, wie sie selbst einen unabhängigen Cloud Stack aufbauen sollen“. Mit dem „infra:u Open Cloud Stack“ können die Dienstleister ein von der UPONU aufgesetzten und verwalteten Cloud Stack erwerben – betrieben entweder im eigenen Rechenzentrum oder auf dezidierter Hardware in einem der Rechenzentren der UPONU.

Schlüsselfertig Lösungen für den Deutschland Stack

„Die stackXperts gehören zu den Top-Experten für das Sovereign Cloud Stack, gemeinsam bieten wir eine schlüsselfertige Lösung, beispielsweise auch zur Realisierung des Deutschland Stacks“, berichtet Thomas Paar. Der „Deutschland Stack“ ist ein zentrales Vorhaben der Bundesregierung um eine einheitliche, souveräne und interoperable IT-Infrastruktur für die gesamte deutsche Verwaltung. Der Sovereign Cloud Stack ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzepts. Der „infra:u Open Cloud stack“ bietet genau das, was hier gefordert wird: Offen, ohne Lock-in und vollständige eigene Kontrolle durch den Abnehmer.

Die UPONU GmbH steht für digitale Infrastrukturen und Services, die Sicherheit, Flexibilität und Souveränität in einer zunehmend komplexen Welt ermöglichen. Unsere Mission ist es, Unternehmen einen stabilen Rahmen für ihr Wachstum zu schaffen – mit IT, die Risiken reduziert, Abhängigkeiten minimiert und neue Handlungsspielräume eröffnet.

Wir entwickeln und betreiben Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Strukturen integrieren lassen und Unternehmen jeder Größe entlasten. Unser Portfolio umfasst modulare Cloud- und Infrastruktur-Services, die wir aus unseren eigenen, hochverfügbaren Rechenzentren in Deutschland und im Verbund mit starken Partnern bereitstellen. Dabei legen wir besonderen Wert auf Datensicherheit, Compliance und Zukunftsfähigkeit.

Unsere Kunden – vom mittelständischen Unternehmen bis zum internationalen Konzern – vertrauen auf unsere Fähigkeit, komplexe Technologien beherrschbar zu machen und sie so einzusetzen, dass echte Mehrwerte entstehen. Statt starrer Modelle bieten wir flexible, skalierbare Lösungen, die auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.

Wir glauben: IT darf nicht bremsen, sondern muss Freiraum schaffen – für Innovation, Wachstum und souveräne Entscheidungen. Genau dafür arbeiten wir bei UPONU jeden Tag.

Kontakt

UPONU GmbH

Andreas Blumberg

Spanndauer Straße 32

57072 Siegen

027122295837



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