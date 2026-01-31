Urlaub im SeeMOUNT Active Nature Resort

Frühling im SeeMOUNT Active Nature Resort
Wenn der Schnee langsam den Wiesen weicht und die Berge wieder atmen, beginnt im SeeMOUNT Active Nature Resort die leiseste Zeit des Jahres. Der Frühling bringt klare Luft, sonnige Tage und eine besondere Ruhe, die Raum für Bewegung und Erholung schafft. Wanderungen starten direkt vor der Tür, während im SpaMOUNT warmes Wasser und Panorama-Ausblicke zum Loslassen einladen. Kulinarisch begleitet eine regionale Küche, die leicht und ehrlich bleibt. Ein Urlaub im SeeMOUNT im Frühling bedeutet: ankommen, entschleunigen und neue Energie sammeln – ganz ohne Eile.
Wenn der Berg wieder leise wird
Der Frühling im SeeMOUNT ist kein Spektakel – sondern ein sanftes Erwachen der Natur.
Mehr Licht, mehr Luft, mehr Leichtigkeit
Mit den ersten warmen Tagen fühlt sich alles ein wenig freier an – auch der Urlaub.
Wandern, wenn die Wege noch still sind
Der Frühling gehört denen, die Ruhe schätzen und Natur bewusst erleben wollen.
Sonne am Tag, Wärme im Spa
Aktive Stunden draußen, entspannte Abende im SpaMOUNT – der perfekte Rhythmus.
Ein Neubeginn, der nicht laut sein muss
Der Frühling im SeeMOUNT ist eine Einladung zum Durchatmen – nicht zum Abarbeiten.
Unsere Urlaubsangebote zum Verlieben:
4 für 3 Special
11.01.2026 – 10.04.2026
ab EUR 534 pro Person
Genießen Sie eine zusätzliche Nacht auf uns
Inklusivleistungen:
Nutzung unseres Wellnessbereiches am Anreistag ab 10:30 Uhr
Nutzung unseres Wellnessbereiches am Abreisetag bis 16:30 Uhr
Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit
Ski in, ski out
Resorteigenes Skidepot
Anreise SO – Abreise FR
4 ÜN ab Euro 534,- pro Person im Doppelzimmer
Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.
Angebot anfragen
Angebot anfragen
Kuscheltage im Schnee
11.12.2025 – 11.04.2026
ab EUR 549 pro Person
Zweisamkeit genießen – Winterromantik im SeeMOUNT
Inklusivleistungen:
Candle Light Dinner mit Schokoladenfondue
Prosecco auf dem Zimmer bei Anreise
Wärmflasche & Kuscheldecke für den Aufenthalt leihweise im Zimmer
kostenlose Nutzung vom Wellnessbereich am Abreisetag
Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit
Resorteigenes Skidepot
3 ÜN ab Euro 549,- pro Person im Doppelzimmer
5 ÜN ab Euro 899,- pro Person im Doppelzimmer
7 ÜN ab Euro 1.069,- pro Person im Doppelzimmer
Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar. Buchbar von Sonntag bis Freitag
Angebot anfragen
Familienhoppeln
29.03. – 12.04.2026
7 ÜN ab EUR 1199 pro Person
Kinder urlauben bis 7 Jahre kostenfrei!
Inklusivleistungen:
Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit
Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See
Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN
Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)
Ski in, ski out
Resorteigenes Skidepot
8-14 Jahre = EUR 399, – pro Kind (für 7 ÜN)
ab dem 15. Lebensjahr regulären Zusatzbettenpreis
7ÜN ab EUR 1.199, – Person
Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.
Angebot anfragen
Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.
Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.
Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!
Firmenkontakt
Active Nature Resort Das SeeMOUNT
Sabrina Mallaun
Au 170
6553 See
+43 5441 8509
https://www.seemount.at/
Pressekontakt
NEW MEDIA DESIGN
Lorena Schneider
Schollstrasse 3
82131 Gauting
08955298877
http://www.new-media-design.info
