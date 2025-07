Urlaub in den lebenswertesten Städten der Welt

„Wohnen, wo andere Urlaub machen“ ziert so manche Immobilienbroschüre. Aber warum nicht einfach mal den Spieß umdrehen und dort „Urlaub machen, wo andere wohnen“ – Nämlich in den lebenswertesten Städten der Welt! Diese werden jedes Jahr anhand des Global Liveability Index der Economist Intelligence Unit ermittelt und stehen für ausgezeichnete Faktoren wie Stabilität, Gesundheitswesen, Kultur und Umwelt, Bildung und Infrastruktur. Die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK hat die durchschnittlichen Flugpreise in die 20 lebenswertesten Städte ab Deutschland analysiert* – denn nicht selten sind diese Städte auch die besuchenswertesten.

In diesem Jahr landet Kopenhagen auf dem ersten Platz im Ranking und verdrängt damit Wien. Die österreichische Metropole hielt den Spitzenplatz von 2022 bis 2024 inne. Flüge in die dänische Hauptstadt sind glücklicherweise auch die günstigsten in der Rangliste: Sie sind für durchschnittlich 218 Euro verfügbar. Doch auch die anderen europäischen Ziele mit Ausnahme von Helsinki sind im Schnitt mit bis zu 244 Euro erreichbar.

In Übersee lockt Ozeanien mit Melbourne (Platz 3), Sydney (Platz 6), Auckland (Platz 8) und Adelaide (Platz 9) mit durchschnittlichen Flugpreisen von etwa 1.500 Euro.

Übrigens: Dass Kopenhagen besonders lebens- und besuchenswert ist, hat sich anscheinend unter deutschen Reisenden bereits herumgesprochen. Die Suchanfragen liegen in diesem Sommer 38 Prozent über dem Wert der entsprechenden Vorjahresmonate.**

Wer einen längeren Aufenthalt als digitaler Nomade an einer Urlaubsdestination plant und auch sein Büro zumindest temporär ins Ausland verlegen möchte, findet hier ein paar Inspirationen.

Methodik der Flugdaten:

*Basierend auf Flugsuchen auf KAYAK.de im Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 15.06.2025 für Flüge mit Abflug zwischen dem 01.01.2025 und dem 31.12.2025 von jedem deutschen Flughafen. Alle Preise sind Durchschnittspreise für Economy-Tickets, Hin- und Rückflug. Die Preise können variieren.

**Basierend auf Flugsuchen auf KAYAK.de zugehörigen Marken im Zeitraum vom 16.06.2025 bis 24.06.2025 für Flüge mit Abflug zwischen dem 16.06.2025 und 15.09.2025 von jedem beliebigen deutschen Flughafen nach Kopenhagen. Sie wurden mit den Suchanfragen des Vormonats mit demselben Reisezeitraum verglichen. Alle Preise sind Durchschnittspreise für Economy-Tickets, Hin- und Rückflug. Die Preise können variieren und die Prozentsätze für Änderungen bei den Suchanfragen sind ungefähre Angaben.

