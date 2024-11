Urlaub mit Hund Grundstücke eingezäunt 20 % Rabatt auf den Mietpreis bei Sofortbuchung

Reethäuser am Meer Grundstück eingezäunt Urlaub mit Hund Frühbucherrabatt 20 %

Das Reethaus Störtebeker in Glowe auf der Insel Rügen bietet einen ruhigen Rückzugsort direkt am Meer. Nur ca. 100 Meter vom Ostseestrand entfernt befindet sich das gemütlich eingerichtete Ferienhaus, das ideal für Urlaub mit Hund ist. Das eingezäunte Grundstück und die hochwertige Ausstattung sorgen für einen entspannten Ferienaufenthalt.

Ideale Lage am Ostseestrand

Das Reethaus Störtebeker liegt in direkter Nähe zum Ostseestrand in Glowe auf der Insel Rügen. Mit nur etwa 100 Metern Entfernung zum Meer können die Urlauber jederzeit die frische Seeluft genießen. Der Weg zum Strand ist kurz und bequem, sodass auch spontane Spaziergänge oder Badeausflüge möglich sind. Die Lage ist besonders vorteilhaft für Familien und Hundebesitzer, da das Umfeld sowohl entspannend als auch hundefreundlich ist.

Komfortable Einrichtung und Ausstattung

Das Ferienhaus verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine voll ausgestattete Küche und ein Bad mit Dusche und WC. Zur Unterhaltung stehen Wlan und ein Kamin zur Verfügung. Eine Waschmaschine erleichtert längere Aufenthalte. Die Terrasse ist mit Terrassenmöbeln ausgestattet und bietet zudem einen Außengrill für gesellige Abende. Die hochwertige Innenausstattung sorgt für einen angenehmen Aufenthalt und machen das Reethaus Störtebeker zu einem behaglichen Rückzugsort.

Urlaub mit Hund problemlos möglich

Das eingezäunte Grundstück des Reethauses Störtebeker ermöglicht einen entspannten Urlaub mit Hund. Hundebesitzer können ihre Vierbeiner sicher auf dem Gelände laufen lassen, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Die Umgebung von Glowe bietet zudem zahlreiche Spazierwege und hundefreundliche Strände, die für gemeinsame Abenteuer geeignet sind. Dadurch wird das Ferienhaus zu einer idealen Wahl für Feriengäste mit Hund.

Erholsame Tage in Glowe

Mit seiner ruhigen Lage und der Nähe zur Natur verspricht das Reethaus Störtebeker erholsame Urlaubstage. Die Kombination aus Meer, Strand und Natur bietet sowohl Erholung als auch Freizeitmöglichkeiten. Die Urlauber können zwischen aktiven Unternehmungen wie Wandern oder Radfahren und entspannten Strandtagen wählen. Die komfortable Ausstattung des Ferienhauses trägt dazu bei, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen können.

Das Reethaus Störtebeker ist Teil eines renommierten Ferienhausvermietungsservices, die sich durch ihre hochwertige Ausstattung und attraktive Lagen auszeichnen. Die Häuser sind auf die Bedürfnisse verschiedener Urlaubstypen zugeschnitten, wobei besonderer Wert auf Komfort und Kundenzufriedenheit gelegt wird.

