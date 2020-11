Urlaubserinnerungen in Zeiten der Pandemie

Onlineshop bringt die Reisen ins eigene Zuhause

Reisende haben es momentan nicht leicht: Urlaube und Erlebnisse werden durch COVID-19 zum Risiko. Bereits seit langer Zeit geplante Trips müssen verschoben oder gar abgesagt werden und die Vorfreude auf neue Abenteuer ist noch nicht zu greifen. WELTKARTEN24 bringt Weltenbummlern daher in diesem Jahr ein besonderes Stück Reiseerinnerungen nach Hause.

Seit der Gründung in München 2019 ist der Onlineshop auf dekorative Weltkarten als Pinnwand, Poster und mehr spezialisiert und bietet Reiselustigen eine große Auswahl an Geschenkideen.

“Da wir selbst gerne auch viel verreisen, fühlen wir mit anderen Globetrottern. Wir wollen daher mit unseren Weltkarten Reiseverrückten die Möglichkeit geben, ihre Abenteuer und Erinnerungen an besondere Orte in den eigenen vier Wänden erlebbar zu machen. Mit unseren Produkten bringen wir Urlaub in das eigene Zuhause und das ganz ohne Risiko.”, sagt Peter Grützner, Gründer von WELTKARTEN24.

Im Onlineshop finden sich inzwischen Weltkarten in über 100 Designs. Dabei können Reisende sich zwischen einer Pinnwand zum Markieren ihrer Reiseziele, einer Karte zum Freirubbeln von bereisten Ländern oder anderen Produkten wählen. Passende Pins und Accessoires können direkt mitbestellt werden.

“Uns liegen besonders die Qualität, das Design und die große Auswahl in unserem Shop am Herzen. Daher arbeiten wir mit ausgewählten regionalen Partnern zusammen, bei denen jede einzelne Bestellung von Hand angefertigt wird.”

Weitere Informationen zu WELTKARTEN24 und dem Sortiment finden Sie unter https://weltkarten24.com/.

WELTKARTEN24 wurde im Sommer 2019 von Studenten in München gegründet. Heute ist der Onlineshop zur ersten Adresse für Weltkarten als Pinnwand, Poster & mehr gewachsen. Mit über 100 verschiedenen Motiven bietet der Shop durch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern eine unvergleichbare Auswahl an Weltkarten für Reisende.

