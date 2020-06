Urlaubstipps in der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald von Kindern für Kinder

Der überarbeitete Pocketguide “Familienurlaub” ist da – in neuem Design und mit jeder Menge frischer Ideen für die perfekten Ferien in den 13 Gemeinden entlang von Deutschlands ältestem Nationalpark

Spiegelau, 30. Juni 2020 (ah) – Die Kleine will vor allem ans Wasser, der Große möchte endlich einmal was wirklich Cooles in den Ferien erleben – und das was Mama und Papa unter einem richtig schönen Urlaub verstehen, hat meist ohnehin nichts mit den Vorstellungen des Nachwuchses zu tun. Bei so vielen unterschiedlichen Interessen kann die Planung des anstehenden Familienurlaubs schon mal zur Belastungsprobe werden – muss sie aber nicht. Denn pünktlich zu den anstehenden Sommerferien hat die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald (FNBW) ihren Pocketguide “Familienurlaub” überarbeitet. In neuem Design und mit vielen neuen Freizeittipps findet sich wie gewohnt jede Menge Inspiration für rundum perfekte Ferien in und um Deutschland ältesten Nationalpark – mit Geling-Garantie. Denn Herzstück des neu aufgesetzten Pocketguides sind wieder die Insidertipps von einheimischen Kindern aus der Region. Und mal ehrlich, wer sollte besser wissen, was sich Töchterchen und Sohnemann von einem richtig tollen Familienurlaub wünschen als die Kids vor Ort?

Der neue Pocketguide “Familienurlaub” in neuer Optik und mit noch mehr Freizeittipps

Wie bisher gibt der überarbeitete Pocketguide großen und kleinen Urlaubsgästen auf nunmehr 55 Seiten mit vielen tollen neuen Bildern einen umfangreichen Überblick zu allen Highlights für den perfekten Familienurlaub in der FNBW. Doch auch inhaltlich hat sich einiges getan und so wurde der Pocketguide um weitere Freizeittipps ergänzt. Neben einer großen Auswahl an kindgerechten Wandertouren, einer Auflistung der schönsten Badeseen, einer Übersicht über die vielfältigen Wintererlebnisse und jeder Menge Tipps für Gummistiefelwetter finden sich vor allem wieder Empfehlungen der jungen Regionalexperten über die “Must dos” während eines Aufenthaltes in der FNBW. So sollte man zum Beispiel laut Hannah (10 Jahre) und Lea (6 Jahre) aus Spiegelau unbedingt einen Besuch auf dem Waldspielgelände einplanen, weil man dort besonders gut klettern und rutschen kann. Das Lieblingsausflugsziel von Felix (7 Jahre) und seiner Schwester Leni (4 Jahre) ist der Baumwipfelpfad in Neuschönau. Denn hier ist für die ganze Familie etwas dabei: Während sich die Geschwister an den verschiedenen Spielstationen austoben, genießen ihre Eltern die tolle Aussicht über den Bayerwald. Ein Extra-Tipp von Felix: unbedingt die Hängematte ausprobieren. Adrian aus Zwiesel ist besonders gerne im Haus zur Wildnis unterwegs: “Hier kann man toll spielen, spannende Dinge entdecken und die Spätzle schmecken super”, so der Sechsjährige. Dass Museen nicht immer total öde, sondern echt spannend sein können, wissen Lukas (14 Jahre), Maxi (10 Jahre) und Emma (4 Jahre) aus Hohenau, die gerne einen Tag im Freilichtmuseum Finsterau verbringen und hier immer wieder Neues entdecken. Komplettiert wird der überarbeite Pocketguide durch seinen Veranstaltungskalender und eine Liste der besten Übernachtungsmöglichkeiten für Familien sowie einer Übersicht über alle Tourist-Informationszentren der FNBW.

Kompletter Relaunch der Produktline: Für einen noch besseren Familien- und Abenteuerurlaub

Im Zuge der Erstellung des neuen Pocketguides “Familienurlaub” wurde auch die Produktlinie für Familien- und Abenteuerurlaub “tierisch wild” komplett überarbeitet. So wurde beispielsweise mit Hilfe des LEADER-Förderprogramms, einer Initiative des Staatsministeriums zur gezielten Unterstützung ländlicher Regionen, das Logo noch besser an die Zielgruppe angepasst. Auch die Patentiere der jeweiligen Gemeinden in der FNBW sind neu und kindergerechter gestaltet worden. “Wir sind sehr stolz auf das tolle Ergebnis”, freut sich Geschäftsführer Daniel Eder. “Wir wollten den Relaunch schon lange anpacken und nun ist es geschafft. Wir sind ganz sicher, dass die neuen Tiere und das Logo sehr gut bei den Familien ankommen werden. Derzeit arbeiten wir an tollen Merchandising-Produkten, damit die Familien die Ferienregion mit nach Hause nehmen können”, so Eder über die Pläne zum Ausbau des Angebotes.

Der überarbeitete und kostenlose Pocketguide “Familienurlaub” ist ab sofort mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren in den Touristinformationen der FNBW erhältlich, kann telefonisch unter 0800 0008465 bestellt werden und steht ebenfalls zum Download unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.ferienregion-nationalpark.de/fileadmin/Uploads/Themen/PR/Prospekte_Katalaoge/FNBW_PocketguideFamilieKinder.pdf

Vom Wald das Beste – Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald

Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald besteht aus 13 Gemeinden, die an das Kerngebiet des Nationalparks angrenzen. Die Gemeinden Bayerisch Eisenstein, Eppenschlag, Frauenau, Hohenau, Kirchdorf, Langdorf, Lindberg, Mauth-Finsterau, Neuschönau, Sankt Oswald-Riedlhütte, Schönberg, Spiegelau und Zwiesel haben sich zusammengeschlossen, um die einzigartigen Naturerlebnisse rund um den “Urwald” Bayerischer Wald erlebbar zu machen. Die spannende Ganzjahresdestination punktet dabei mit ihrer Unverfälschtheit, Naturvielfalt, der Vielzahl an spannenden Freizeitaktivitäten und mit der stark von der Glasherstellung geprägten Kultur im Bayerischen Wald. Mit diesem vielfältigen Angebot genießen in der Ferienregion nicht nur Familien und Paare ihren Urlaub, sondern im gleichen Maß auch Naturliebhaber, Erholungssuchende und Aktivurlauber. Weitere Informationen unter: www.ferienregion-nationalpark.de Weiteres Bildmaterial steht unter www.comeo.de/ferienregion-nationalpark zum Download zur Verfügung. Das Copyright liegt beim genannten Fotografen. Der Abdruck ist bei Nennung honorarfrei.

