Urlaubstrend Ferienhaus

Neue Lifestyle-Ferienhäuser der sevencollection an der Algarve

jetzt buchbar

Frankfurt am Main, 21. Januar 2022 / Wohlfühlen im Urlaub kann so einfach sein! Ob als Paar, als Familie oder im Freundeskreis – in den Ferienhäusern der sevencollection fühlt man sich ab der ersten Minute wie zu Hause. Sie bieten genau das, was immer mehr Urlauber suchen: Privatsphäre, viel Platz, die Vorteile einer ganzen Unterkunft für sich allein, mehr Zeit füreinander und ein sicheres Gefühl.

Ab sofort sind insgesamt acht weitere Unterkünfte der sevencollection Ferienhaus-Kollektion für zwei bis sechs Personen buchbar. Die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Wohnungen sind Ausdruck moderner Wohnkultur, ausgestattet mit hochwertigen natürlichen Materialien und Einrichtungsgegenständen, die das Lebensgefühl der Algarve in die Räume holen. Einladende Terrassen und Balkone mit Meerblick sorgen zudem für Entspannung und Urlaubsfeeling pur.

Die neuen Lifestyle-Ferienhäuser der sevencollection in Europas beliebtester Ferienregion, der Algarve, sind jetzt bezugsfertig. Als eigenständige Unterkünfte bieten sie maximale Privatheit und jene Flexibilität, die diese Urlaubsform so beliebt macht, etwa den Tagesrhythmus individuell zu gestalten, so viel Gesellschaft und Eindrücke zuzulassen wie gewünscht und bei Bedarf das „Zuhause auf Zeit“ als Rückzugsort zu genießen.

In Salema sind mit den Casa Celeste 1-4 vier neue Ferienapartments entstanden, die die bestehenden fünf Wohnungen, die Casas de Praia, ergänzen. Die Einheiten sind in einstigen Fischerhäusern entstanden, die sich überwiegend in Strandlage befinden und dennoch als Teil des gewachsenen Ortes jenseits des Touristentrubels liegen.

In Carvoeiro erweitern die vier neuen Casas Sol das Portfolio. Die Häuser liegen am Hang und bieten somit einen schönen Panoramablick auf das Meer und den beliebten Ferienort. In wenigen Gehminuten erreichen die Gäste den Ortskern sowie den nahegelegenen Strand.

Insgesamt bietet sevencollection 14 Wohnungen in neun Ferienhäusern ganzjährig zur Vermietung an.

Informationen und Buchungen auf www.sevencollection.de und über contact@sevencollection.de.

