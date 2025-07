Urlaubstrend „Foodstagram“: Darum haben Eiffelturm und Co. ausgedient

– 49 Prozent der Gen Z macht lieber Fotos vom Dinner statt vom „Duomo“

– Mehr als die Hälfte der Deutschen gibt im Urlaub mehr für Essen und Trinken aus als für andere Aktivitäten

– Suchanfragen für Hotels mit Restaurant liegen 64 Prozent, Interesse an Abendessen im Hotelrestaurant elf Prozent über dem Vorjahresniveau

Vergessen Sie Eiffelturm oder Petersdom – Viel wichtiger sind Boeuf Bourguignon oder Spaghetti Carbonara. Das jedenfalls legt eine aktuelle Umfrage der weltweit führenden Reisesuchmaschine KAYAK und der Restaurantentdeckungs- und Buchungsplattform OpenTable nahe, die untersucht hat, wie wichtig das Restaurant bei der Entscheidung für ein Hotel ist. So geben 52 Prozent der befragten Deutschen an, bei einer Reise mehr für Kulinarik auszugeben als für jede andere Aktivität während der Reise. Bei der Gen Z sind es sogar 59 Prozent.*

Urlaub geht im Jahr 2025 offenbar durch den Magen. Denn das prickelnde Glas Cava unter spanischem Himmel, oder die wunderbar drapierten Mezedes mit Blick aufs Mittelmeer wollen mit Freunden und Followern geteilt werden – wenn auch nur virtuell. Vielleicht postet deshalb mehr als jeder dritte befragte Deutsche (38 Prozent) in seinem Urlaub mehr Bilder von den servierten Köstlichkeiten als von Sehenswürdigkeiten. Besonders Gen Z hat die Finger im Restaurant häufiger am Auslöser als beim klassischen Sightseeing (49 Prozent).

Das Restaurant als Reiseziel

Und die Gen Z wäre aber nicht die „Generation Social Media“, wenn sie nicht noch einen Schritt weitergehen würde: Über die Hälfte entscheidet sich für das Abendessen im Hotelrestaurant, wenn sich die Gerichte für Social-Media eignen (54 Prozent, 38 Prozent bei Befragten aller Altersklassen). Knapp jeder zweite Gen Z-ler hat sich sogar schon einmal für ein Hotel entschieden, weil sie oder er in den sozialen Medien Posts von ehemaligen Gästen über das Hotelrestaurant gesehen hat (47 Prozent, 37 Prozent bei allen Befragten).

Für jeden Fünften war der Hotelrestaurantbesuch sogar schon einmal so wichtig, dass sie oder er extra ein Zimmer gebucht hat, um die Warteliste im Restaurant überspringen zu können (21 Prozent). Pool, Kingsize Bed, Rooftop-Bar oder kostenlose Extras bekommen also Konkurrenz in der Entscheidung für oder gegen ein Hotel.

Das Hotelrestaurant als Must-have

Dies entscheidende Rolle der Restaurants bei der Reiseplanung belegen auch aktuelle Daten von KAYAK. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Suchfilter „Restaurant“ bei Hotelsuchen deutlich häufiger ausgewählt (+64 Prozent**). Daten von OpenTable zeigen, dass die Zahl der Restaurantbesuche in Hotels im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent gestiegen ist.*** Das könnte auch daran liegen, dass knapp 62 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass sich das Angebot von Hotelrestaurants in den vergangenen Jahren verbessert hat.

„Reisende interessieren sich nicht mehr nur dafür, ob ein Hotelzimmer über eine Klimaanlage verfügt oder ob es einen Pool- bzw. Wellnessbereich in der Unterkunft gibt“, sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. „Eine immer größere Rolle spielen auch Hotelrestaurants. 64 Prozent der Deutschen erwarten sogar, dass das Hotel über ein eigenes Restaurant verfügt. Heute erwarten immer mehr Gäste einen schönen Abend im Hotelrestaurant und wählen ihre Unterkünfte auch danach aus.“

„71 Prozent der Deutschen sind bereit, dasselbe Hotel erneut zu buchen, wenn sie dort ein gutes kulinarisches Erlebnis hatten. Damit ist klar, dass das Restaurant eine ebenso große Anziehungskraft haben kann wie das Zimmer“, sagt Lea Stadler, Senior Director of Global Sales and Services bei OpenTable Deutschland. „Egal, ob Reisende auf der Suche nach Foodie-Social-Content oder Einheimische auf der Suche nach einem gehobenen Essenserlebnis sind, unsere neuen Top 50 Hotelrestaurants in Deutschland für das Jahr 2025 haben all das zu bieten.“

Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind und sich etwas Gutes gönnen möchten, finden Sie hier eine Liste der besten Hotelrestaurants in Deutschland für 2025 basierend auf OpenTable-Bewertungen und Bewertungen von Restaurants.****

*Methodik der Umfrage:

Eine Online-Umfrage wurde von WALR unter 1.535 deutschen Verbrauchern durchgeführt, die in den letzten 5 Jahren in einem Hotelrestaurant gegessen haben. Für Großstädte wurden Mindestquoten festgelegt. Die Feldarbeit fand zwischen dem 5. und 12. Juni 2025 statt. Die Daten wurden gemäß den Richtlinien der MRS (Market Research Society) und ESOMAR erhoben, um eine ethische und genaue Datenerhebung zu gewährleisten.

**Alle Suchen für Hotels auf KAYAK zwischen dem 01.01.2025 und dem 22.06.2025 verglichen mit dem Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 22.06.2025.

***OpenTable untersuchte platzierte Gäste aus Online-Reservierungen für alle aktiven Hotelrestaurants auf der OpenTable-Plattform in Deutschland vom 1. Juni 2024 bis zum 31. Mai 2025 und verglich sie mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

****Die Liste der Top 50 Hotelrestaurants in Deutschland für das Jahr 2025 wurde aus über 300.000 Bewertungen von verifizierten OpenTable-Gästen und Bewertungen vom 1. Juni 2024 bis zum 31. Mai 2025 erstellt. Restaurants mit einer Mindestanzahl an Gästebewertungen wurden berücksichtigt und anhand einer Zusammenstellung einzigartiger Datenpunkte evaluiert, darunter Gästebewertungen und der Prozentsatz von Fünf-Sterne-Bewertungen. Die Kriterien wurden gewichtet, um eine Gesamtpunktzahl zu erhalten. Die qualifizierten Restaurants wurden dann nach der Möglichkeit sortiert, das Hotel, in dem sich das Restaurant befindet, über KAYAK.com zu buchen. Die daraus resultierende Liste erscheint von A-Z, nicht in geordneter Reihenfolge.

Über KAYAK

KAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS und Android. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen.

Über OpenTable

OpenTable, ein weltweit führender Anbieter von Restauranttechnologie und Teil von Booking Holdings, Inc. (NASDAQ:BKNG), hilft mehr als 60.000 Restaurants weltweit, 1,8 Milliarden Plätze pro Jahr zu füllen. Die erstklassige Technologie von OpenTable ermöglicht es Restaurants, sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist – ihr Team, ihre Gäste und ihren Gewinn – während sie es Gästen ermöglichen, das perfekte Restaurant für jeden Anlass zu entdecken und zu buchen.

Bildquelle: KAYAK