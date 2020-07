Urlaubszeit planen mit Taxi Baden-Baden

Für die bevorstehende Reisezeit wappnet sich Taxi Minor in der Kurstadt Baden-Baden

BADEN-BADEN. Taxi Minor Baden-Baden will auch im Sommer 2020 fester Partner für Reisende sein. Die Voraussetzungen wurden geschaffen, ausreichende Kapazitäten sind vorhanden.

Alles spricht dafür, dass neben dem europäischen Ausland vor allem auch innerdeutsche Reiseziele angesagt sein werden. In Umfragen bekräftigen Deutsche, im eigenen Land ihren Sommerurlaub verbringen zu wollen. Zu den Top-Destinationen zählt dabei traditionell der Schwarzwald. Baden-Baden als Perle im “Black Forest” mit seinen ausgesuchten Hotels, dient vielen Urlaubern als Ausgangsstation für Ausflüge und Wanderungen in “schwarzen Wäldern”. Taxi Baden-Baden steht bereit, wenn es um die Planung von Ausflügen, dem Transfer von und zum Bahnhof oder Flughafen geht.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930

presse@taxi-minor.de

http://www.taxi-minor.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.