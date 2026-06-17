US-KI-Sperre ist ein Weckruf für den deutschen Mittelstand

Abhängigkeit von US-Unternehmen bei Digitalisierung und KI wird zunehmend zum existenziellen Risiko. Europäische Alternativen bieten Abhilfe und sichern Vertraulichkeit sowie digitale Souveränität.

Weinstadt, 17.6.2026 – audius, ein Trusted Partner für den KI-Einsatz im deutschen Mittelstand, sieht sich durch die Sperrung der leistungsfähigsten Large Language Models (LLMs) des Anbieters Anthropic in seiner Empfehlung für mehr Autonomie und digitale Souveränität bestätigt.

Der US-amerikanische KI-Entwickler Anthropic kappte am Wochenende nach Regierungsanordnung den Zugang zu seinen fortschrittlichsten KI-Modellen vorerst für alle Nutzer weltweit. Das Handelsministerium habe aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt, ausländischen Staatsbürgern den Zugriff auf die neuen Modelle „Fable 5“ und „Mythos 5“ zu gewähren, teilte Anthropic mit. Um diese Vorgabe zu erfüllen, bleibe nichts anderes übrig, als die Systeme komplett vom Netz zu nehmen.

Dass die US-Regierung ausländische Unternehmen von der Nutzung US-amerikanischer KI-Infrastruktur ausschließt, ist ein weiterer Weckruf für Europa und insbesondere für den deutschen Mittelstand.

„Digitale Souveränität ist auch beim Einsatz von KI die Grundlage für selbstbestimmtes wirtschaftliches Handeln. Wer nicht zum Spielball internationaler Industriepolitik werden will, sollte daher auf private KI-Modelle setzen, die von vertrauenswürdigen Partnern im Inland betrieben und betreut werden“, erklärt Tobias Oberrauch, Geschäftsführer der audius KI GmbH.

Ähnlich sieht es Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst in einer Pressemeldung: „Mehr denn je muss es jetzt darum gehen, Deutschland und Europa digital souverän zu machen. Digitale Souveränität und eigene KI-Kompetenzen gehören mit an die Spitze der politischen Prioritäten.“

Digitale Souveränität als Voraussetzung für Innovation

Innovation und Individualität sind die Erfolgsmotoren des Mittelstands. Künstliche Intelligenz kann dabei entscheidende Wettbewerbsvorteile schaffen – vorausgesetzt, Unternehmen behalten die Kontrolle über ihre Daten und ihr geistiges Eigentum. Zugleich dürfen sie sich nicht vom Goodwill ausländischer Cloud- oder KI-Anbieter abhängig machen.

Vertraulichkeit und Verlässlichkeit sind die zentralen Herausforderungen beim Einsatz von KI. Ohne Zugriff auf vertrauliche interne Daten kann KI nur begrenzten Mehrwert liefern. Gleichzeitig wächst die Bedrohung durch Cyber-Spionage und unerwünschten Datenabfluss über externe Plattformen. Der Schutz des geistigen Eigentums wird damit zum entscheidenden Erfolgsfaktor für den Einsatz von KI im Mittelstand. Die meisten mittelständischen Unternehmen werden keine eigene KI-Infrastruktur betreiben können oder wollen – und benötigen daher einen vertrauenswürdigen Partner.

audius private.AI: Sichere KI „Made and Hosted in Germany“

audius bietet mit audius private.AI eine speziell für den Mittelstand entwickelte Lösung, die den sicheren und souveränen Einsatz von Künstlicher Intelligenz ermöglicht. Durch den Einsatz privater LLMs in der audius.cloud bleiben alle Daten und sensiblen Informationen vollständig unter Kontrolle des Unternehmens. Eine Weitergabe an externe KI-Anbieter oder eine Verarbeitung im Ausland erfolgt nicht.

Als Trusted Partner begleitet audius Unternehmen von der ersten Idee bis zum produktiven Betrieb. Kunden erhalten alle notwendigen Komponenten für einen erfolgreichen Einstieg in KI als integrierte Closed Loop aus einer Hand – effizient, skalierbar und sicher. Mit dem praxiserprobten KI-Strategie-Workshop stellt audius ein kompaktes Beratungsformat für den KI-Einstieg im Mittelstand bereit, das schnell Chancen erkennt und evaluiert sowie Maßnahmen und Prioritäten erarbeitet.

audius.cloud: Infrastruktur für digitale Souveränität und KI

Die audius.cloud wird in fünf redundanten Rechenzentren in Deutschland betrieben – mit eigenem Personal und eigenem Internet Service Provider. Dieses Betriebsmodell gewährleistet höchste Sicherheitsstandards und maximale Vertraulichkeit für alle Anwendungen und Daten. Für leistungsfähige KI-Anwendungen stehen zudem entsprechende Kapazitäten auf spezieller KI-Hardware als Service zur Verfügung.

„Ohne Frage ist KI die Chance unserer Generation. Durch sie werden die Karten im Mittelstand neu gemischt. Deshalb sollte jedes Unternehmen eine KI-Strategie entwickeln und umsetzen. Doch ohne digitale Souveränität und Verlässlichkeit wird keine Strategie zum Erfolg führen“, fasst Oberrauch zusammen.

Weitere Informationen über audius private.AI als sichere Basis für KI im Mittelstand:

https://www.audius.de/de/produkte-services/ki/audius-privateai

Einen perfekten Einstieg in die Nutzung für den Mittelstand bietet der audius KI-Strategie-Workshop:

https://landing.audius.de/ki-strategie-workshop

Kontakt Vertrieb: Herr Benjamin Daur, E-Mail: Benjamin.Daur[at]audius.de, Telefon: +49 (7151) 369 00 – 331

audius GmbH, Mercedesstraße 31, 71384 Weinstadt, Deutschland

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die mehr als 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices.

Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de

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