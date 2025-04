US-Tochter Fast Finance Pay Corp. ernennt Wolf & Company, P.C. zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer für Listing in den USA

Berlin (IRW-Press/17.04.2025) – Berlin, 17. April 2025 – Die Fast Finance 24 Holding AG gibt bekannt, dass deren US-Tochtergesellschaft, die Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP), dass Wolf & Company, P.C. mit sofortiger Wirkung als neues unabhängiges Wirtschaftsprüfungsunternehmen ernannt wurde.

Wolf & Company ist ein beim Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) registriertes Unternehmen, das sich durch höchste Standards in Qualität, Ethik und Professionalität auszeichnet. Mit langjähriger Erfahrung in der Prüfung börsennotierter Unternehmen bietet Wolf & Company umfassende Dienstleistungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre finanziellen und regulatorischen Anforderungen erfolgreich zu erfüllen.

Ole Jensen, CEO und Präsident der Fast Finance Pay Corp., kommentiert:

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Wolf & Company als unserem neuen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Ihre ausgewiesene Expertise im Finanzdienstleistungssektor, insbesondere in den Bereichen Krypto und digitale Zahlungen, sowie die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen Branchenteilnehmern machen sie zum idealen Partner für unsere zukünftige Entwicklung. Die Expertise und der innovative Ansatz von Wolf & Company werden uns entscheidend bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie sowie bei der weiteren Stärkung unserer Finanzberichterstattung und Corporate Governance unterstützen. Die Wahl eines renommierten Wirtschaftsprüfers ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einem geplanten Listing an einer führenden US-Börse im Jahr 2025.“

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 – 7262 1234-4, F. +49 (0)30 – 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com,

http://www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG

Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Sören Jensen

Tel.: +49 30 7262 1234-4

E-Mail: investors@ff24.com

Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie)

Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

