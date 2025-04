USA bekräftigen Unterstützung der marokkanischen Souveränität über die Sahara

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben ihre Anerkennung der vollen Souveränität des Königreichs Marokko über die Sahara offiziell bekräftigt und damit die historische Position bestätigt, die Präsident Donald Trump im Dezember 2020 angekündigt hatte.

Diese Position wurde bei einem Treffen zwischen dem marokkanischen Außenminister Nasser Bourita und dem amerikanischen Außenminister Marco Rubio am Dienstag, dem 8. April 2025, in Washington zum Ausdruck gebracht.

Bei dieser Gelegenheit bekräftigte der US-Außenminister die Unterstützung der Vereinigten Staaten für die territoriale Integrität Marokkos und seine Autonomieinitiative als einzige tragfähige Lösung für den regionalen Konflikt, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums.

1. Eine klare und beständige Position

Der Außenminister erinnerte daran, dass die Vereinigten Staaten „die Souveränität Marokkos über die Sahara anerkennen“ und „den Vorschlag einer ernsthaften, glaubwürdigen und realistischen Autonomie als einzige Grundlage für eine dauerhafte Lösung unterstützen“, erklärte Tammy Bruce, Sprecherin des Außenministeriums.

Diese Position spiegelt die historische Entscheidung von Präsident Donald Trump im Jahr 2020 wider, die durch einen Präsidialerlass offiziell gemacht wurde, in dem die marokkanische Zugehörigkeit der Sahara anerkannt und eine politische Lösung unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen gefördert wird.

2. Ein Aufruf zur Wiederaufnahme der Verhandlungen

In der Erklärung heißt es, dass Herr Rubio auch betont hat, dass die Vereinigten Staaten „weiterhin glauben, dass eine echte Autonomie unter marokkanischer Souveränität die einzig machbare Lösung ist“ und alle betroffenen Parteien dringend aufgefordert hat, unverzüglich Gespräche auf dieser Grundlage aufzunehmen.

Aus derselben Quelle geht hervor, dass die Vereinigten Staaten „Fortschritte in Richtung dieses Ziels erleichtern“ werden und damit ihr Engagement für eine friedliche und verhandelte Lösung bekräftigen.

3. Wachsende Anerkennung auf internationaler Ebene

Zur Erinnerung: Bei einem Telefongespräch zwischen Seiner Majestät König Mohammed VI. und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika im Dezember 2020 hatte Präsident Donald Trump den Souverän über die Verkündung eines Präsidialdekrets informiert, dessen unbestreitbare rechtliche und politische Kraft unmittelbare Wirkung zeigte über die Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika, die volle Souveränität des Königreichs Marokko über die gesamte Region der marokkanischen Sahara anzuerkennen.

Diese erneute Bekräftigung durch den Chef der amerikanischen Diplomatie erfolgt vor dem Hintergrund einer zunehmenden diplomatischen Unterstützung der marokkanischen Position durch mehrere einflussreiche Länder, darunter Frankreich und Spanien sowie zahlreiche afrikanische und arabische Staaten.

Marokko setzt unter der Führung seiner Majestät König Mohammed VI. seine Bemühungen um wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den südlichen Provinzen fort und festigt damit eine unumkehrbare Dynamik zugunsten seiner Autonomie-Initiative.

