USCar Trader: Das Tor zum Automarkt Nordamerikas

Größter Online-Marktplatz Europas für US-Fahrzeuge mit einzigartigem Service

USCar Trader, Europas größte Plattform für Kfz aus den USA und Kanada, bietet nicht nur eine Auswahl aus über vier Millionen Fahrzeugen, sondern offeriert seinen Service auch für Automobile, die auf anderen Plattformen gefunden werden. Durch den Wegfall von Preisaufschlägen von Importeuren und Zwischenhändlern ist es so möglich, Fahrzeuge zum Selbstkostenpreis zu importieren.

Der nordamerikanische Markt bietet nicht nur eine Vielzahl von Modellen, die sich durch größeres Platzangebot, stärkere Motorisierungen, ansehnliche Designs und üppige Ausstattungen auszeichnen. Er bietet auch fahrbaren Untersatz jeglicher Art, der in Europa nicht verfügbar ist. Aber auch ein Import europäischer Marken kann sehr interessant sein.

Unkompliziert wie ein Kauf in Europa

Neben dem größten Marktplatz für die oben erwähnten Fahrzeuge offeriert USCar Trader auch einen herausragenden Service, der den gesamten Importprozess abdeckt – von der anbieterunabhängigen Inaugenscheinnahme bis hin zur Lieferung an den gewünschten Ort. Interessenten können die individuell benötigten Leistungen im Baukastenprinzip zubuchen und mittels eines in der Branche einzigartigen Beispielkalkulators ihren entsprechenden kalkulatorischen Preis ermitteln. Damit profitieren sie nicht nur von einer konkreten Übersicht über die möglichen direkten Importkosten, sondern können diesen Preis auch mit dem lokalen Markt vergleichen.

Einfach und sicher zum neuen Auto

„Wir bieten mit unserem Portal in Kombination mit unseren umfassenden Serviceleistungen einschließlich des innovativen Preis-Kalkulators ein Angebot für alle, die ihr neues Auto auch jenseits des Atlantiks suchen. Von der Registrierung bis zur Lieferung müssen nur wenige Schritte definiert werden – wir stellen dann je nach Bedarf den kompletten Service von der Fahrzeuginspektion über den Kauf inklusive Treuhandservice, Transport, Zollabwicklung bis zur Lieferung bereit. Zudem ist es uns vor dem Hintergrund unserer langjährigen Erfahrung und Know-how besonders wichtig, unsere Kunden vertrauenswürdig und transparent zu beraten“, sagt Marc Sieber, Geschäftsführer von USCar Trader. Ob Oldtimer, moderne SUVs oder europäische Modelle, Luxusautos oder Familienkutschen – das Unternehmen mit Sitz in Eching bei München verfügt für jeden Bedarf über das passende Angebot.

USCar Trader ( https://www.uscar-trader.com/de/) ist mit über vier Millionen Fahrzeugen Europas größter Online-Marktplatz für Fahrzeuge aus den USA und Kanada. Von Luxusfahrzeugen bis zur Familienkutsche, ob Neuwagen, Gebrauchtwagen, Young- oder Oldtimer, Limousine, Cabrio oder SUV – hier wird jeder fündig. Dazu bietet USCar Trader einen umfassenden Importservice, der je nach Bedarf einfach und schnell gebucht werden kann, und verfügt über langjährige Erfahrung und umfassende Kenntnisse des amerikanischen Fahrzeugmarktes. Das Unternehmen, das für besonders hohe Transparenz, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit steht, bietet zudem höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards bei Kauf, Transport und Abwicklung.

